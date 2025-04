Droni, mercato in crescita in Italia: 160 mln di euro, + 10%

Il settore dei droni sta vivendo una “vera e propria rivoluzione” in Italia. Secondo la ricerca dell’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, il mercato professionale dei droni in Italia ha toccato i 160 milioni di euro, con una crescita del 10% rispetto al 2023. L’evento “Innovazione tecnologica e transizione sostenibile: le opportunità del settore Droni e Mobilità Aerea Avanzata” ha messo in luce come questo settore stia attirando sempre più attenzione in aree cruciali come la sostenibilità, la sanità pubblica, la sicurezza e il miglioramento dell’efficienza nelle attività industriali.