ONU, una nuova agenzia dedicata all’AI

Pierluigi Sandonnini giornalista

Secondo il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, le Nazioni Unite dovrebbero creare un nuovo organismo internazionale che aiuti a governare l’uso dell’intelligenza artificiale, dato che la tecnologia rivela sempre più i suoi potenziali rischi e benefici. L’ONU ha l’opportunità di stabilire regole del gioco concordate a livello globale per il monitoraggio e la regolamentazione dell’AI, ha dichiarato Guterres martedì 18 luglio in occasione della prima riunione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU dedicata alla governance dell’AI.

Così come l’ONU ha convocato organismi simili per gestire l’uso dell’energia nucleare, aumentare la sicurezza aerea e affrontare le sfide del cambiamento climatico, ha detto Guterres, l’ONU ha un ruolo unico da svolgere nel coordinare la risposta internazionale all’AI.

L’ONU ha già impiegato l’AI, occorre evitare un uso malevolo

L’ONU ha già impiegato l‘intelligenza artificiale nelle proprie operazioni per monitorare i cessate il fuoco e identificare i modelli di violenza, ha aggiunto, e anche le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace delle Nazioni Unite sono prese di mira da attori ostili che utilizzano l’intelligenza artificiale per scopi malevoli, “causando grandi sofferenze umane”.

“L’uso malevolo dei sistemi di AI per scopi terroristici, criminali o statali potrebbe causare livelli orribili di morti e distruzione, traumi diffusi e profondi danni psicologici su scala inimmaginabile”, ha avvertito Guterres. “L’AI generativa ha un enorme potenziale per il bene e il male su larga scala. I suoi stessi creatori hanno avvertito che ci attendono rischi molto più grandi, potenzialmente catastrofici ed esistenziali. Senza un’azione che affronti questi rischi, siamo inadempienti rispetto alle nostre responsabilità verso le generazioni presenti e future”.

Un accordo giuridicamente vincolante entro il 2026

Entro il 2026, l’ONU dovrebbe sviluppare un accordo giuridicamente vincolante che vieti l’uso dell’AI in armi da guerra completamente automatizzate, ha dichiarato Guterres. Si è inoltre impegnato a riunire un consiglio consultivo che svilupperà proposte per una regolamentazione più ampia dell’AI entro la fine dell’anno e ha anticipato un prossimo documento politico con raccomandazioni per i governi su come approcciare la tecnologia in modo responsabile.

A guidare l’incontro del 18 luglio è stato il ministro degli Esteri britannico James Cleverly, che ha chiesto che la governance internazionale dell’AI sia legata a principi che sostengano la libertà e la democrazia, il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, la sicurezza, compresa la sicurezza fisica e la protezione dei diritti di proprietà e della privacy, e l’affidabilità.

“Siamo qui oggi perché l’AI influenzerà il lavoro di questo Consiglio”, ha detto Cleverly. “Potrebbe migliorare o sconvolgere la stabilità strategica globale. Mette in discussione i nostri presupposti fondamentali sulla difesa e sulla deterrenza. Pone questioni morali sulla responsabilità delle decisioni letali sul campo di battaglia…. L’intelligenza artificiale potrebbe favorire la sconsiderata ricerca di armi di distruzione di massa da parte di attori statali e non statali. Ma potrebbe anche aiutarci a fermare la proliferazione”.

Le reazioni dell’industria tecnologica

All’incontro hanno partecipato anche alcuni esponenti dell’industria hi-tech.

Rivolgendosi al Consiglio di sicurezza in teleconferenza, Jack Clark, cofondatore della società di intelligenza artificiale Anthropic, ha esortato gli Stati membri a non permettere alle aziende private di dominare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

“Non possiamo lasciare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale solo agli attori del settore privato”, ha dichiarato Clark. “I governi del mondo devono unirsi per sviluppare capacità sicure e fare in modo che l’ulteriore sviluppo di potenti sistemi di intelligenza artificiale sia un’impresa condivisa da tutte le parti della società, piuttosto che dettata esclusivamente da un piccolo numero di aziende in competizione tra loro sul mercato”.