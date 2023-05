Pierluigi Sandonnini giornalista

Si chiama Watsonx la nuova piattaforma per l’intelligenza artificiale e i dati lanciata da IBM che consentirà alle aziende di accelerare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale avanzata con dati affidabili, velocità e governance. La nuova piattaforma è stata presentata da Arvind Krishna, CEO di IBM, in occasione della conferenza annuale Think di IBM, il 9 maggio a Orlando.

Da cosa è costituita Watsonx

Watsonx comprende tre componenti principali:

Watsonx.ai , rivolto ai costruttori di AI per addestrare, testare, mettere a punto e distribuire l’apprendimento automatico tradizionale e le nuove funzionalità di AI generativa alimentate da foundation model .

, rivolto ai costruttori di AI per addestrare, testare, mettere a punto e distribuire l’apprendimento automatico tradizionale e le nuove funzionalità di AI generativa alimentate da . Watsonx.data , un data store ottimizzato per i dati governati e i carichi di lavoro AI, supportato da governance, query e formati di dati aperti per accedere e condividere i dati.

, un data store ottimizzato per i dati governati e i carichi di lavoro AI, supportato da governance, query e formati di dati aperti per accedere e condividere i dati. Watsonx.governance, un kit di strumenti per abilitare flussi di lavoro di AI affidabili.

Secondo IBM, i primi due componenti dovrebbero essere pronti a luglio, mentre la governance seguirà nel corso dell’anno.

Krishna ha definito Watsonx “una piattaforma innovativa per i dati e l’AI che comprenderà l’apprendimento automatico, l’apprendimento profondo e i foundation model”.

GPUaaS, cloud ibridi e una partnership con ML Hugging Face

IBM ha inoltre presentato il servizio GPU-as-a-Service, progettato per supportare i carichi di lavoro ad alta intensità di intelligenza artificiale, con un cruscotto per misurare, tracciare e aiutare a riferire sulle emissioni di carbonio del cloud.

Krishna ha anche promosso gli ambienti cloud ibridi, citando come esempio Delta Airlines. Insieme con Rahul Samant, Chief Information Officer di Delta Air Lines, ha dichiarato che la compagnia aerea utilizza da tempo la tecnologia AI nelle sue operazioni.

“Non siamo estranei ai modelli di apprendimento automatico e li utilizziamo da oltre vent’anni per la programmazione e l’ottimizzazione dei nostri itinerari”, ha dichiarato Samant.

IBM ha inoltre annunciato una partnership con lo sviluppatore di strumenti di ML Hugging Face, consentendo alla libreria watsonx.ai di trasportare migliaia di modelli, dataset e librerie open source di Hugging Face.

Krishna ha sottolineato che Watsonx è stato costruito su Red Hat OpenShift e ha portato sul palco Kaete Piccirilli, director of product marketing di Red Hat Ansible Automation, per presentare un breve caso d’uso di come gli sviluppatori potrebbero utilizzare la nuova piattaforma.

“I casi d’uso sono infiniti, come si può immaginare”, ha affermato.