OpenAI: arrivano i plugin per ChatGPT

OpenAI ha annunciato il 23 marzo di avere iniziato il supporto iniziale per i plugin in ChatGPT. I plugin sono strumenti progettati specificamente per i modelli linguistici con la sicurezza come principio fondamentale e aiutano ChatGPT ad accedere a informazioni aggiornate, eseguire calcoli o utilizzare servizi di terze parti.

“In linea con la nostra filosofia di distribuzione iterativa, stiamo gradualmente implementando plugin in ChatGPT in modo da poter studiare il loro uso nel mondo reale, l’impatto e le sfide di sicurezza e allineamento, tutte cose che dovremo fare bene per raggiungere la nostra missione”, si legge nel blog dell’azienda.

I plugin OpenAI collegano ChatGPT ad applicazioni di terze parti. Questi consentono a ChatGPT di interagire con le API definite dagli sviluppatori, migliorando le capacità di ChatGPT e permettendogli di eseguire una vasta gamma di azioni.

I plugin possono consentire a ChatGPT di fare cose come:

recuperare informazioni in tempo reale; ad esempio, risultati sportivi, prezzi delle azioni, ultime notizie, ecc.

recuperare informazioni sulla knowledge base; ad esempio, documenti aziendali, note personali, ecc.

eseguire azioni per conto dell’utente; ad esempio, prenotare un volo, ordinare cibo, ecc.

OpenAi sta iniziando con un piccolo gruppo di utenti

Gli utenti hanno richiesto i plugin da quando è stato lanciato ChatGPT (e molti sviluppatori stanno sperimentando idee simili), perché sbloccano una vasta gamma di possibili casi d’uso. OpenAI sta iniziando con un piccolo gruppo di utenti e sta pianificando di implementare gradualmente l’accesso su larga scala.

WHITEPAPER AZIENDA RETAIL: ecco i 15 motivi per cui hai bisogno dell'Intelligenza Artificiale! Intelligenza Artificiale Retail

Gli sviluppatori che sono stati invitati fuori dalla lista d’attesa possono utilizzare la documentazione per creare un plugin per ChatGPT, che elenca quelli abilitati nel prompt mostrato al modello linguistico, nonché la documentazione per istruire il modello su come utilizzare ciascun plugin.

I primi plugin sono stati creati da Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak , Wolfram e Zapier.

Introduzione ai plugin in ChatGPT

Lista di attesa plugin ChatGPT