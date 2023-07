Bard accessibile anche dall’Italia e in italiano

Da giovedì 13 luglio Bard è disponibile anche in Italia e in italiano, così come nella maggior parte del mondo e nelle lingue più diffuse. Ora è possibile collaborare con Bard in più di 40 lingue, tra cui arabo, cinese, tedesco, hindi e spagnolo e in in molti più Paesi, inclusi il Brasile e tutta l’Europa.

Ma le novità non finiscono qui. Sono in arrivo nuovi aggiornamenti per far sì che le risposte di Bard soddisfino al meglio le aspettative degli utenti: sarà possibile infatti sia ascoltare le risposte di Bard (oltre che leggerle) e sarà contestualmente integrata la funzionalità risposte multiple.

Ascoltare le risposte: a volte sentire qualcosa ad alta voce può aiutare a sviluppare un’idea in modo diverso. Per questo, da oggi è possibile ascoltare le risposte di Bard. Sarà utile in particolare se volete sapere la pronuncia corretta di una parola o se volete ascoltare una poesia o un racconto. Per ascoltare le risposte di Bard è sufficiente scrivere un prompt e selezionare l’icona dell’altoparlante. Questa funzionalità è ora disponibile in oltre 40 lingue.

Risposte multiple: ora è possibile cambiare il tono e lo stile delle risposte di Bard in base a cinque opzioni diverse: semplice, lunga, corta, professionale o informale. Per esempio, si può chiedere a Bard di aiutarci a scrivere una scheda informativa e poi abbreviare la risposta usando il menu a discesa. Questa funzionalità è disponibile in inglese e verrà presto estesa ad altre lingue.

ora è possibile cambiare il tono e lo stile delle risposte di Bard in base a cinque opzioni diverse: semplice, lunga, corta, professionale o informale. Per esempio, si può chiedere a Bard di aiutarci a scrivere una scheda informativa e poi abbreviare la risposta usando il menu a discesa. Questa funzionalità è disponibile in inglese e verrà presto estesa ad altre lingue.

Le nuove funzionalità di Bard

Quattro le nuove funzionalità di Bard:

Fissare, organizzare e modificare le conversazioni – funzionalità disponibile in più di 40 lingue, incluso l’italiano. Quando si inizia una conversazione, vedremo le opzioni per fissare, rinominare e riprendere le conversazioni recenti nella barra laterale. Ad esempio, se chiediamo a Bard di suggerirci delle idee, potremo rivedere i suggerimenti anche in un secondo momento. Usare le immagini nei prompt – funzionalità disponibile in inglese e verrà presto estesa ad altre lingue. Durante I/O, Google aveva annunciato che avrebbe portato su Bard le capacità di Google Lens. Ora è possibile caricare immagini nei prompt e Bard le analizzerà per aiutarci. Condividere le risposte – funzionalità disponibile in oltre 40 lingue, incluso l’italiano. Esportare codice in più posti – funzionalità disponibile in oltre 40 lingue, incluso l’italiano. Questa nuova funzionalità permette di esportare codice Python in Replit, oltre che in Google Colab.

Google per l’AI responsabile

La disponibilità di Bard in Italia e le altre novità annunciate da Google sono in linea con l’approccio “ambizioso e responsabile” dell’azienda sull’AI, come delineato nei Principi sull’IA, e seguono un confronto aperto con esperti, legislatori ed enti regolatori – inclusi i garanti per la protezione dei dati. Google continuerà ad adottare misure per proteggere i dati e la privacy delle persone. A questo proposito, è stato creato un nuovo Centro per la privacy di Bard per raccogliere in un unico posto le spiegazioni sui controlli per la privacy degli utenti.

