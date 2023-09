Baidu apre al pubblico Ernie Bot, rivale di ChatGPT

Lanciato a marzo in fase sperimentale, il suo accesso era strettamente limitato. Ora, per la prima volta i chatbot dotati di intelligenza artificiale saranno ampiamente disponibili per gli utenti cinesi [...]

Baidu, una delle principali aziende cinesi di intelligenza artificiale, ha annunciato il 30 agosto che aprirà al pubblico l’accesso al suo modello linguistico di grandi dimensioni, simile a ChatGPT, Ernie Bot.

Lanciato a metà marzo, Ernie Bot è stato il primo rivale cinese di ChatGPT. Da allora, molte aziende tecnologiche cinesi, tra cui Alibaba e ByteDance, hanno seguito l’esempio e rilasciato i propri modelli. Tuttavia, tutte costringevano gli utenti iscriversi a liste d’attesa o a passare attraverso sistemi di approvazione, rendendo i prodotti per lo più inaccessibili per gli utenti comuni – una possibile conseguenza, si sospetta, dei limiti posti dallo Stato cinese.

Il 30 agosto Baidu ha scritto sui social media che rilascerà anche un lotto di nuove applicazioni AI all’interno dell’Ernie Bot, che consentiranno agli utenti di sperimentare le quattro capacità principali dell’intelligenza artificiale generativa: comprensione, generazione, ragionamento e memoria. Il 31 agosto l’azienda ha aperto le iscrizioni.

Bloomberg riferisce che l’approvazione regolamentare sarà concessa a “una manciata di aziende, tra cui operatori emergenti e grandi nomi della tecnologia”. Sina News, una pubblicazione cinese, riferisce che otto chatbot cinesi di intelligenza artificiale generativa sono stati inclusi nel primo gruppo di servizi approvati per il rilascio pubblico.

Quattro aziende tecnologiche cinesi, Baidu, SenseTime, Baichuan Intelligent Technology e Zhipu AI, hanno presentato al pubblico i loro chatbot basati sull’intelligenza artificiale. ByteDance, che ha rilasciato il chatbot Doubao il 18 agosto, e l’Istituto di automazione dell’Accademia cinese delle scienze, che ha rilasciato Zidong Taichu 2.0 a giugno, sarebbero pure inclusi nel primo lotto. Altri modelli di Alibaba, iFLYTEK, JD e 360 non sono inclusi.

Quando Ernie Bot è stato rilasciato il 16 marzo, la risposta è stata un misto di eccitazione e delusione. Molti hanno giudicato le sue prestazioni mediocri rispetto a ChatGPT.

Ma la maggior parte delle persone non è stata in grado di provarlo. L’evento di lancio non prevedeva una dimostrazione dal vivo e, in seguito, per provare effettivamente il bot, gli utenti cinesi devono avere un account Baidu e richiedere una licenza d’uso che potrebbe richiedere anche tre mesi. Per questo motivo, alcune persone che hanno ottenuto l’accesso in anticipo hanno venduto i propri account Baidu su siti di e-commerce, facendosi pagare da pochi dollari a oltre 100 dollari.

Dopo Ernie Bot sono stati rilasciati più di una dozzina di chatbot cinesi di intelligenza artificiale generativa. Sono tutti abbastanza simili alle loro controparti occidentali, in quanto sono in grado di conversare in testo, rispondere a domande, risolvere problemi matematici (in qualche modo), scrivere codice di programmazione e comporre poesie. Alcuni di essi consentono anche l’input e l’output in altre forme, come audio, immagini, visualizzazione di dati o segnali radio.

Come Ernie Bot, questi servizi sono stati sottoposti a restrizioni per l’accesso degli utenti, rendendo difficile l’utilizzo da parte del pubblico cinese. Alcuni erano consentiti solo per usi aziendali.

Uno dei motivi principali per cui le aziende tecnologiche cinesi hanno limitato l’accesso al pubblico è il timore che i modelli possano essere utilizzati per generare informazioni politicamente sensibili. Sebbene il governo cinese abbia dimostrato di essere estremamente capace di censurare i contenuti dei social media, nuove tecnologie come l’AI generativa potrebbero spingere la macchina della censura a livelli sconosciuti e imprevedibili. La maggior parte degli attuali chatbot, come quelli di Baidu e ByteDance, hanno meccanismi di moderazione incorporati che rifiutano di rispondere a domande sensibili su Taiwan o sul presidente cinese Xi Jinping, ma un rilascio generale a 1,4 miliardi di persone in Cina permetterebbe quasi certamente agli utenti di trovare modi più intelligenti per aggirare i censori.

La normativa cinese relativa all’AI generativa

Quando a luglio la Cina ha pubblicato la sua prima normativa specificamente rivolta ai servizi di AI generativa, ha incluso una riga che richiedeva alle aziende di ottenere “licenze amministrative pertinenti”, anche se all’epoca la legge non specificava quali licenze intendesse.

Come ha riferito Bloomberg, l’approvazione ottenuta da Baidu questa settimana è stata rilasciata dalla Chinese Cyberspace Administration, il principale regolatore di Internet del Paese, e consentirà alle aziende di distribuire i loro servizi di tipo ChatGPT in tutto il Paese. L’agenzia non ha però annunciato ufficialmente quali aziende abbiano ottenuto la licenza di accesso pubblico o quali ne abbiano fatto richiesta.

Anche con il nuovo accesso, non è chiaro quante persone utilizzeranno i prodotti. L’iniziale mancanza di accesso alle alternative cinesi di chatbot ha diminuito l’interesse del pubblico nei loro confronti. Sebbene ChatGPT non sia stato rilasciato ufficialmente in Cina, molti cinesi sono in grado di accedere al chatbot OpenAI utilizzando un software VPN.

“Rendendo Ernie Bot disponibile a centinaia di milioni di utenti di Internet, Baidu raccoglierà un enorme e prezioso feedback umano dal mondo reale. Questo non solo aiuterà a migliorare il modello di base di Baidu, ma anche a iterare Ernie Bot a un ritmo molto più veloce, portando infine a un’esperienza utente superiore”, ha dichiarato Robin Li, CEO di Baidu in un comunicato stampa dell’azienda.

Baidu e ByteDance non hanno commentato la notizia.