AI in azienda, la ricetta dei CIO per generare valore

La ricetta per usare l’intelligenza artificiale in modo che generi davvero valore in azienda comincia a prendere forma. Ma è una ricetta custodita da pochi, al momento.

Soltanto il 13% dei CIO e degli altri dirigenti tecnologici intervistati da Gartner, in un report pubblicato pochi giorni fa, afferma che la propria organizzazione ha ottenuto dall’AI un valore significativo o trasformativo. Aspetto interessante che emerge è anche qualche segnale di questa “ricetta”. Ossia che cosa accomuna chi riesce a fare valore. In sintesi: contabilità dei costi condivisa con il direttore finanziario, capacità di interrompere i progetti che rendono poco e organizzazione del lavoro ripensata per persone e agenti AI.

Il dato arriva dalla 2027 Gartner CIO and Technology Executive Survey, condotta online tra il 4 maggio e il 6 luglio 2026 su 2.002 CIO e dirigenti tecnologici di imprese e organizzazioni pubbliche di diverse aree geografiche. Gartner ha analizzato le risposte nel rapporto Bridging the AI Trough: 3 Gaps to Close for the 2027 CIO and Technology Executive Agenda, pubblicato il 12 ottobre e presentato al Gartner IT Symposium/Xpo di Orlando il 19 ottobre.

Come ha sintetizzato Alicia Mullery, vicepresidente e analista Gartner, durante l’evento, il volume di iniziative AI è una misura diversa dal valore ottenuto. Sullo stesso punto, in un colloquio con il Wall Street Journal, Mullery ha descritto due competizioni che procedono a velocità diverse: quella dei fornitori che immettono nuovi strumenti sul mercato e quella delle aziende che devono trasformarli in risultati verificabili.

Quanto valore produce l’AI in azienda, per pochi

Il 13% riunisce due livelli di risultato: il 2% degli intervistati parla di una trasformazione dell’azienda, l’11% di benefici significativi, come miglioramenti misurabili della produttività, della qualità o dei costi e ricavi. Un altro 29% dichiara benefici moderati, il 47% risultati minimi e l’11% nessun risultato. La distribuzione emerge dalle 1.979 risposte valide utilizzate per questa specifica domanda del rapporto.

Il valore ottenuto dalle imprese con gli strumenti AI

Benefici trasformativi 2% Benefici significativi 11% Benefici moderati 29% Benefici minimi 47% Nessun beneficio 11% Gartner, 2027 CIO and Technology Executive Survey, figura 6, maggio-luglio 2026; base 1.979 risposte valide. Fonte originale. Scala: da 0 a 50%.

Il divario è evidente anche nel ritmo dei progetti. Secondo le indagini Gartner sul grado di maturità dell’AI, tra il 2024 e il 2025 i casi d’uso censiti sono più che quadruplicati, passando nel confronto presentato da 10 a 42, mentre il tasso di successo è rimasto vicino a uno su cinque. La rilevazione AI Maturity and Organizational Mandates for 2026, realizzata fra ottobre e dicembre 2025, ha coinvolto 402 responsabili di aziende che avevano almeno un progetto AI in produzione. L’espansione delle sperimentazioni è stata quindi molto più rapida del miglioramento della loro efficacia.

La pressione cresce dall’alto. Una seconda indagine Gartner, la 2027 CEO Survey, condotta nell’aprile-maggio 2026 tra 203 amministratori delegati e dirigenti d’impresa, indica che il 44% fatica a dimostrare ritorni finanziari dell’AI agli stakeholder, benché il 75% preveda di aumentare gli investimenti tecnologici. L’80% sostiene che la tecnologia sia diventata parte della strategia stessa; il 63% considera una profonda riprogettazione del modello operativo una leva per accelerare i risultati economici dell’AI.

Come creare valore dall’AI: le tre differenze dei CIO «vanguard»

Gartner identifica un gruppo di organizzazioni chiamate «vanguard»: combinano risultati aziendali superiori e un’elevata percezione del valore dell’AI da parte del CEO. Nel campione, queste organizzazioni si distinguono per decisioni di gestione e organizzazione, più che per budget informatici elevati, grandi organici IT o appartenenza a un settore particolarmente tecnologico.

La definizione seleziona un gruppo particolarmente ristretto: solo l’11% dei dirigenti tecnologici intervistati rientra tra i Vanguard, secondo i dati presentati da Mullery al Gartner IT Symposium/Xpo 2026. Nella selezione si incrociano due condizioni: risultati aziendali elevati e valore dell’AI giudicato alto dal CEO. Il 13% citato in apertura riguarda invece i rispondenti che dichiarano benefici significativi o trasformativi dall’AI: sono due indicatori costruiti in modo diverso.

L’analisi individua tre divari da colmare: tra costo preventivato e costo effettivo dell’AI, tra numero di progetti e valore realizzato, e tra nuove capacità tecnologiche e preparazione delle persone. La tabella mostra quali pratiche ricorrono più spesso fra le aziende che hanno raggiunto questi risultati.

Le pratiche organizzative più associate ai risultati dei «vanguard»

Pratica Quanto è diffusa Associazione con il gruppo vanguard Piano aggiornato per attribuire proprietà e costi delle soluzioni 4% 2,6 volte Criteri per bloccare i piloti prima della produzione 31% 2,3 volte Criteri per chiudere progetti già in produzione 17% 2,6 volte Piano esplicito di nuovi ruoli per persone e agenti AI 4% 2,4 volte Quadro di competenze per riqualificare il personale all’AI 16% 2,2 volte

Fonte: Gartner, 2027 CIO and Technology Executive Survey e presentazione della CIO Agenda 2027, 2026. Le moltiplicazioni indicano un’associazione statistica con l’appartenenza al gruppo Vanguard, secondo il confronto Gartner tra organizzazioni.

1. Gestire l’economia dell’AI con il CFO, dai token alla supervisione umana

Il primo problema è di contabilità industriale. Il 58% dei CIO subisce più pressioni per ridurre i costi con l’AI, ma il 51% prevede che l’intelligenza artificiale aumenterà il costo totale di proprietà delle soluzioni tecnologiche, il cosiddetto total cost of ownership (TCO). Nei progetti convenzionali molti costi sono fissati nella fase di acquisto; nell’AI una quota maggiore varia con l’uso effettivo e con il livello di autonomia e affidabilità richiesto.

Il margine finanziario è stretto. Per il 2027, nella CIO Agenda di Gartner il budget IT complessivo è atteso in crescita media del 3,7% nominale, appena lo 0,6% al netto dell’inflazione. Contemporaneamente, i CIO prevedono aumenti medi di circa il 31% degli investimenti in AI generativa e del 32% nell’AI agentica. Sono tassi di crescita di voci differenti, che mostrano come la priorità attribuita all’AI aumenti molto più rapidamente delle risorse generali destinate all’IT.

Per il 2027, gli investimenti in AI crescono più del budget IT

Budget IT complessivo +3,7% Investimenti in AI generativa +31,4% Investimenti in AI agentica +31,8% Fonte: Gartner, 2027 CIO and Technology Executive Survey, rilevazione maggio-luglio 2026. Variazioni medie previste fra 2026 e 2027 per categoria di investimento, a valori nominali; basi delle domande differenti. Scala da 0 a 35%.

Sul costo complessivo delle soluzioni, l’AI produce aspettative differenti fra la fase di sviluppo e la gestione quotidiana. Il 62% dei CIO si aspetta minori costi iniziali di realizzazione, per esempio grazie a programmazione e sviluppo accelerati. Il 45% prevede invece più spese di esercizio e il 38% più spese di manutenzione. Per l’esercizio quotidiano il 43% si aspetta una diminuzione: in questa fase i risultati dipendono molto dal carico di lavoro, dall’architettura e dalla quantità di supervisione necessaria.

Quanti CIO prevedono maggiori costi nelle diverse fasi delle soluzioni AI

Realizzazione iniziale (build) 29% Esercizio quotidiano (run) 45% Manutenzione (maintain) 38% Gartner, 2027 CIO and Technology Executive Survey, figura 4, maggio-luglio 2026; base 1.064-1.074 risposte secondo la voce di costo. Fonte originale. Scala: da 0 a 50%.

Il prezzo dei token è solo una voce del conto. Per utilizzare un modello su documenti aziendali occorre preparare i dati e collegare le fonti, verificare l’accuratezza delle risposte, gestire integrazioni e aggiornamenti, prevedere controlli umani ed eventuali passaggi di approvazione. Se gli agenti possono modificare ordini, pratiche o applicazioni, aumentano anche il lavoro di supervisione e le attività di gestione degli errori. Ogni incremento di volume può modificare il mix tra costo del modello, lavoro delle persone e costo dei processi.

Gartner propone quindi che CIO e CFO costruiscano insieme il business case, stabilendo a chi imputare consumi e costi operativi, quali soglie attivino un riesame e chi paghi quando un modello viene sostituito o ritirato. Le aziende che hanno un piano aggiornato per attribuire proprietà e responsabilità dei costi tecnologici risultano 2,6 volte più spesso nel gruppo vanguard. I loro responsabili IT trascorrono inoltre il 50% di tempo in più a discutere di iniziative AI con la direzione finanziaria rispetto ai colleghi delle altre organizzazioni.

La difficoltà è già visibile nella gestione interna. Appena il 4% dei CIO dichiara un piano rivisto per stabilire chi possiede e chi paga le soluzioni tecnologiche, comprese quelle sviluppate fuori dalla funzione IT. Senza questa attribuzione, un agente creato in un reparto può consumare risorse comuni, richiedere manutenzione e generare lavoro di controllo senza che nessuno ne valuti il costo nell’intero ciclo di vita.

Nel rapporto compare il caso del gruppo bancario CIMB, che coinvolge la funzione finanziaria già nella gestione dei portafogli IT e applica verifiche rigorose del TCO su più anni. Prima di sbloccare i finanziamenti considera insieme fattibilità tecnica e sostenibilità economica, trasformando le approvazioni dei singoli progetti in una gestione condivisa dei costi nel tempo.

La necessità di guardare oltre il budget informatico è rafforzata dal BCG Applied AI Index 2026, basato su 1.330 dirigenti: secondo Boston Consulting Group, oltre l’80% della spesa aziendale per l’AI si colloca ormai fuori dal budget IT centrale. È una ragione ulteriore per attribuire costi e benefici alle funzioni che usano le soluzioni, mantenendo una visione economica comune.

2. Fermare i progetti AI di scarso valore, anche dopo la messa in produzione

Le organizzazioni migliori hanno regole per decidere quando rinunciare a un progetto. Il 31% dei CIO dichiara di aver definito criteri per impedire a un pilota poco promettente di entrare in produzione; tra chi lo fa, la probabilità di appartenere al gruppo vanguard è 2,3 volte superiore. Solo il 17% dispone di criteri per chiudere iniziative già operative; anche questa pratica è associata a una presenza 2,6 volte maggiore nel gruppo.

Qui il problema è organizzativo. Un progetto pilota può funzionare durante una dimostrazione e mostrare limiti solo quando viene esteso a migliaia di pratiche, dipendenti o clienti. Servono decisioni condivise fra IT e responsabile del processo aziendale: stabilire prima che cosa si vuole migliorare, da quale valore si parte, il traguardo da raggiungere, la fonte dei dati e chi deciderà se ampliare, modificare o interrompere l’iniziativa. Così diventa più facile utilizzare le risorse su altri casi quando i risultati cambiano.

Gartner offre un esempio operativo per un servizio clienti: ridurre il tempo medio di gestione di una chiamata da 12 a 8 minuti in sei mesi, continuando a monitorare un livello di soddisfazione superiore a 4 punti su 5. È l’esempio con cui Gartner illustra come definire le soglie prima di un investimento. Se la soddisfazione rimane sopra la soglia, il vicepresidente del customer service valuta mensilmente i risultati e decide la fase successiva; se scende sotto, è previsto l’intervento del responsabile dei ricavi per riconsiderare il progetto.

L’efficienza, in questo schema, deve tradursi in un risultato complessivo di servizio: il tempo risparmiato perde valore quando genera nuove chiamate, errori o clienti insoddisfatti. Il criterio di arresto protegge sia i conti sia la qualità e si applica durante tutto il ciclo di vita dell’applicazione.

Il caso Repsol: scegliere prima le funzioni aziendali pronte a cambiare

Il gruppo energetico spagnolo Repsol usa un centro di competenza per esaminare le opportunità AI secondo tre domande: se il beneficio può essere rilevante, se il percorso tecnico ed economico è plausibile e se il reparto può realizzarlo cambiando realmente il proprio modo di lavorare. Il centro considera maturità dei dati e dei processi, disponibilità dei gruppi di lavoro, ambizione digitale e capacità di assumersi il rischio del cambiamento. Il metodo è descritto nel caso di studio Gartner sulla preparazione organizzativa.

È un passaggio che cambia la selezione degli investimenti: la preparazione del reparto diventa un criterio di priorità insieme al beneficio atteso. Un sistema di AI capace di suggerire decisioni commerciali, per esempio, può contribuire ai risultati solo se le persone possono incorporare quei suggerimenti nei processi, verificarli e intervenire quando emergono problemi.

Come spiega Juan Manuel García, CIO e CDO di Repsol, la priorità è individuare aree di business disponibili a ripensare in profondità i propri processi. Prima di investire in un nuovo agente o modello, il responsabile della funzione deve quindi chiarire quali decisioni, responsabilità e passaggi operativi è disposto a modificare per trasformare la capacità tecnica in un risultato misurabile.

3. Riprogettare ruoli e processi per il lavoro tra persone e agenti AI

La terza differenza riguarda l’organizzazione del lavoro. Le aziende con un piano esplicito per ridisegnare i ruoli di persone e agenti AI sono 2,4 volte più spesso vanguard. Eppure, secondo Gartner, appena il 4% dei CIO dichiara che la propria organizzazione dispone di un piano di questo tipo. Gartner richiama anche un altro dato sulla preparazione dei team: appena il 20% dei CIO ritiene che il proprio personale IT sia pienamente pronto per l’AI.

Quando l’AI svolge attività specialistiche, i confini professionali cambiano. Il rapporto propone l’esempio di chi progetta un’interfaccia e può contribuire anche ai test, mentre chi verifica il software può partecipare alla progettazione. Alcuni profili si avvicinano e si formano team più trasversali: le responsabilità comprendono una maggiore combinazione di competenze tecniche e di processo, oltre al giudizio sui risultati generati dall’AI.

Il ridisegno dei ruoli richiede anche di capire quali competenze esistono e quali vanno sviluppate. Secondo la presentazione della CIO Agenda 2027, soltanto il 16% dei CIO ha già adottato un quadro basato sulle competenze per sostenere la riqualificazione all’AI. Le organizzazioni dotate di questo strumento hanno una probabilità 2,2 volte maggiore di rientrare fra i Vanguard. Si tratta di una pratica distinta dal piano esplicito per redistribuire i compiti tra persone e agenti, presente soltanto nel 4% dei casi.

Per tradurre questo principio in pratica, un’azienda deve individuare quali attività affidare agli agenti, quali decisioni riservare alle persone e quali competenze sviluppare. Occorre definire chi valida il lavoro, chi può fermare un agente, chi gestisce gli errori e con quali criteri si giudica la qualità. È un progetto che coinvolge direzione IT, responsabili operativi e risorse umane, con formazione e valutazioni coerenti con le nuove mansioni.

Gli organici potrebbero evolvere in direzioni diverse da una semplice riduzione del personale: il 40% degli intervistati prevede di aumentare gli addetti IT nel 2027. In particolare, nell’analisi delle funzioni IT, il 56% prevede più persone nei dati e nell’analytics e il 54% nella cybersecurity. L’automazione di alcune attività può quindi convivere con una maggiore domanda di competenze per costruire, controllare e integrare i nuovi sistemi.

Il caso CBRE: team più piccoli, sviluppo più rapido e meno difetti

Un caso applicativo è quello di CBRE Global Workplace Solutions, che ha ridisegnato i team e il ciclo di sviluppo software in un modello chiamato HyperAgile. Nei processi interessati ha ridotto il numero di figure separate e organizzato gruppi di tre o quattro persone, anziché gli otto o nove componenti delle équipe precedenti, facendo procedere progettazione, sviluppo e controlli con meno passaggi di consegne. Gartner ne ha ricostruito il metodo nel caso di studio dedicato alla riprogettazione del ciclo di sviluppo con agenti AI.

Nelle misurazioni rese pubbliche da John Dagenhardt, coinvolto nel progetto, CBRE riferisce tempi di ciclo ridotti del 28% e il 30% di difetti sfuggiti ai controlli in meno. Il risultato più interessante è il passaggio dalla velocità delle singole attività al rendimento dell’intero processo: comprimere i tempi di scrittura del codice serve a poco se le consegne fra team, le verifiche e le approvazioni continuano a rallentare il lavoro.

Agenti AI: l’adozione supera la governance e mette a rischio il valore

La revisione dei processi diventa ancora più importante con gli agenti autonomi. Nella ricerca Gartner, il 71% delle organizzazioni prevede di avere adottato l’AI agentica entro il 2027, mentre soltanto il 21% dichiara di avere già un quadro di governance degli agenti. Un’altra analisi presentata da Gartner il 19 ottobre richiama la necessità di allineare gestione dei rischi, responsabilità e risultati economici.

Un agente che può effettuare modifiche nei sistemi gestionali, interrogare archivi o inviare comunicazioni introduce costi e rischi operativi specifici. Identità, autorizzazioni limitate, registrazione delle azioni, soglie di autonomia e procedure per sospendere l’agente diventano parte del progetto industriale. Se l’autonomia aumenta, cresce la necessità di verificare che il risparmio promesso tenga conto di supervisione, errori, contestazioni e ripristino dei processi.

Lo stesso studio BCG del settembre 2026 trova che il 42% delle aziende immagina di attribuire agli agenti un’autonomia decisionale entro il 2030, ma solo il 5% dispone oggi di tutti i controlli considerati essenziali dalla ricerca. L’azienda capace di far crescere l’automazione insieme ai controlli ha più possibilità di conservarne il valore quando passa dal pilota all’operatività quotidiana.

McKinsey e BCG: i risultati migliori arrivano quando cambiano i processi

Altre indagini recenti aiutano a capire dove nasce la differenza. Nello studio The State of AI in 2026: On the Road to ROI, realizzato da McKinsey su 1.719 rispondenti in 97 Paesi fra maggio e giugno, il 37% attribuisce all’AI almeno un effetto sul risultato operativo (EBIT). Il 6% rientra invece nel gruppo degli high performer, che dichiarano benefici significativi e un contributo dell’AI pari ad almeno il 5% dell’EBIT.

La pratica che li distingue è direttamente collegata a quella descritta da Gartner: quasi tre quarti degli high performer McKinsey hanno riprogettato radicalmente i flussi di lavoro grazie all’AI, rispetto a circa un quarto degli altri partecipanti. Sono anche più spesso dotati di leadership coinvolta e procedure per misurare l’impatto delle iniziative.

Il quadro BCG è più favorevole sull’estensione dei benefici: il suo Applied AI Index 2026 classifica il 7,5% delle aziende come «future-built», le più mature, e un ulteriore 41% come organizzazioni che stanno estendendo l’AI e ottenendo parte del valore atteso. Le percentuali descrivono categorie differenti da quelle Gartner: BCG include anche aziende con ritorni ancora parziali, mentre Gartner ha isolato quelle che riferiscono benefici significativi o trasformativi. Le ricerche convergono soprattutto sulla centralità della riorganizzazione e della gestione dei risultati.

Fra le aziende BCG più avanzate, il 95% usa indicatori precisi o misura direttamente gli effetti dell’AI sul conto economico. È il passaggio che collega i costi seguiti dal CFO, le decisioni di interrompere i progetti e la capacità di cambiare concretamente il lavoro.

Dal budget al risultato: quali decisioni deve prendere oggi un CIO

Per un’impresa, il punto di partenza è un portafoglio unico delle iniziative AI, comprese quelle avviate dai reparti e pagate fuori dal budget IT. Ogni iniziativa dovrebbe avere un responsabile di business, una base numerica da cui partire, un risultato atteso, il costo stimato su più anni e momenti prestabiliti per decidere se proseguire. Finanza e IT devono poter leggere gli stessi indicatori.

Su quella base diventano possibili decisioni concrete: spostare i finanziamenti dai piloti poco efficaci alle attività promettenti, cambiare i processi prima di estendere l’AI e investire in competenze di supervisione, dati e sicurezza. Nell’esempio del servizio clienti di Gartner, questo significa giudicare insieme velocità e soddisfazione dei clienti; in un processo amministrativo significa seguire tempi, errori, necessità di revisione e costo complessivo per pratica.

Il messaggio della ricerca è quindi più operativo di una generica richiesta di ottenere un ritorno economico: le imprese che traggono valore dall’AI sanno come misurarlo, chi ne risponde e quando cambiare strada. È la disciplina che permette di passare dalla diffusione degli strumenti a un miglioramento osservabile dell’attività aziendale.