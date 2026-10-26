Il 58% dei responsabili delle infrastrutture e delle operations IT considera prioritario portare i progetti sperimentali di intelligenza artificiale verso un utilizzo operativo su larga scala nei prossimi dodici mesi. Il dato emerge da un’indagine condotta da Gartner tra aprile e maggio 2026 su 272 dirigenti e accompagna il rapporto sulle cinque principali tendenze AI per le infrastrutture e le operations IT nel 2027, presentato il 26 ottobre.