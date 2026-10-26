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AI e infrastrutture IT: le cinque tendenze del 2027

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Gartner individua le tendenze che trasformeranno infrastrutture e operations IT nel prossimo anno. Dall’automazione con agenti AI alla crescita dei costi dei token, fino al cloud ibrido e alla cybersecurity, le imprese dovranno ripensare investimenti, competenze e governance per rendere sostenibile l’intelligenza artificiale su larga scala

Pubblicato il 26 ott 2026
AI infrastrutture IT 2027 Gartner
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Il 58% dei responsabili delle infrastrutture e delle operations IT considera prioritario portare i progetti sperimentali di intelligenza artificiale verso un utilizzo operativo su larga scala nei prossimi dodici mesi. Il dato emerge da un’indagine condotta da Gartner tra aprile e maggio 2026 su 272 dirigenti e accompagna il rapporto sulle cinque principali tendenze AI per le infrastrutture e le operations IT nel 2027, presentato il 26 ottobre.

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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