Il 58% dei responsabili delle infrastrutture e delle operations IT considera prioritario portare i progetti sperimentali di intelligenza artificiale verso un utilizzo operativo su larga scala nei prossimi dodici mesi. Il dato emerge da un’indagine condotta da Gartner tra aprile e maggio 2026 su 272 dirigenti e accompagna il rapporto sulle cinque principali tendenze AI per le infrastrutture e le operations IT nel 2027, presentato il 26 ottobre.
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AI e infrastrutture IT: le cinque tendenze del 2027
Gartner individua le tendenze che trasformeranno infrastrutture e operations IT nel prossimo anno. Dall’automazione con agenti AI alla crescita dei costi dei token, fino al cloud ibrido e alla cybersecurity, le imprese dovranno ripensare investimenti, competenze e governance per rendere sostenibile l’intelligenza artificiale su larga scala
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