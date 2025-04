Un robot che imita l’uomo cambierà l’automazione industriale

Cognivix, startup italiana nata nel 2021, ha creato una piattaforma che consente ai robot industriali di apprendere e replicare processi di assemblaggio semplicemente osservando un essere umano al lavoro. Questa innovazione potrebbe segnare un punto di svolta per l’automazione, riducendo drasticamente i costi e aumentando l’efficienza nelle linee di produzione.che sta sviluppando una tecnologia rivoluzionaria per l’automazione industriale. Cognivix è stata fondata da Daniele Bernardini, ex ricercatore alla Technical University of Munich, e da un team di esperti.

I componenti chiave della tecnologia

Il sistema sviluppato da Cognivix integra tre componenti fondamentali:

Visione 3D: una tecnologia che consente al robot di identificare e manipolare oggetti in tempo reale, una funzionalità essenziale per operazioni delicate e precise. Apprendimento per imitazione: un processo che permette al robot di apprendere nuovi compiti semplicemente osservando l’operato umano, senza bisogno di una programmazione complessa. Feedback di forza: un sistema che garantisce la precisione necessaria durante operazioni delicate, come quelle nel settore elettronico e automotive, dove la manipolazione accurata di componenti è fondamentale.

Questa combinazione di tecnologie consente a Cognivix di automatizzare processi complessi, come l’assemblaggio di componenti in plastica e metallo, con applicazioni che spaziano dall’elettronica all’automotive, passando per il settore cosmetico e molti altri. In questo modo, le aziende possono ridurre i costi legati alla manodopera e migliorare l’efficienza complessiva delle proprie operazioni.

L’ambizione di espandersi a livello globale

Cognivix ha attirato l’attenzione internazionale grazie alla sua tecnologia all’avanguardia. L’azienda è stata recentemente selezionata tra le 20 migliori startup da seguire nel settore manifatturiero globale da StartUS Insights e inclusa nel prestigioso NVIDIA Inception Program, che supporta le startup tecnologiche più promettenti. Inoltre, Cognivix collabora con colossi del settore, come Fanuc e NTT Data, per sviluppare soluzioni sempre più avanzate e scalabili.

Con una piattaforma facilmente integrabile con l’hardware esistente, Cognivix offre una tecnologia che può essere adottata rapidamente dalle aziende di tutto il mondo, rispondendo così a una delle principali esigenze del mercato: l’automazione semplice e accessibile.

Il futuro di Cognivix: espansione e crowdfunding

Daniele Bernardini

Daniele Bernardini, CEO e fondatore di Cognivix, ha sottolineato l’importanza dell’espansione globale per l’azienda: “La nostra tecnologia ha il potenziale di rivoluzionare l’automazione industriale, ma per realizzare questa visione è necessario accelerare la nostra crescita a livello globale. L’espansione negli Stati Uniti rappresenta una tappa fondamentale per noi, e siamo entusiasti di annunciare che stiamo trasferendo la sede della nostra azienda in Silicon Valley, un centro nevralgico dell’innovazione tecnologica.”

Cognivix ha avviato una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd, per raccogliere i fondi necessari alla commercializzazione delle proprie soluzioni. Grazie al sostegno degli investitori, l’azienda punta a rendere le proprie tecnologie verticali più accessibili alle aziende, consentendo loro di iniziare ad adottare soluzioni innovative e di migliorarne le performance. Il lancio della piattaforma completa è previsto per il 2028, ma con l’aiuto del crowdfunding, l’azienda è vicina a raggiungere il suo obiettivo di raccolta.

Il ruolo del crowdfunding nell’espansione di Cognivix

Il crowdfunding rappresenta una parte fondamentale del piano di crescita internazionale di Cognivix. Con il supporto di partner strategici, grant europei e investimenti da parte degli utenti su Mamacrowd, la startup sta costruendo una solida base per espandere la propria presenza nei mercati internazionali, in particolare in Europa e negli Stati Uniti. La campagna di crowdfunding non solo fornirà i fondi necessari per la commercializzazione della tecnologia, ma permetterà anche di consolidare il marchio Cognivix a livello globale.