L’amministrazione Biden sta valutando nuovi controlli sulle esportazioni di chip per l’intelligenza artificiale, mentre Washington aumenta gli sforzi per rendere più difficile alla Cina l’ottenimento di tecnologia con applicazioni militari. Lo riporta il Financial Times. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti si sta preparando ad aggiornare i controlli sulle esportazioni introdotti lo scorso ottobre in modo da rendere più difficile per aziende come Nvidia e Advanced Micro Devices vendere chip avanzati alla Cina.

Le preoccupazioni di Nvidia

La mossa avrebbe un impatto significativo su Nvidia, che ha risposto ai controlli del 7 ottobre progettando nuovi chip per unità di elaborazione grafica (GPU) chiamati A800 e H800 per sostituire i chip più avanzati che sono stati limitati dalle nuove regole. L’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha recentemente dichiarato al Financial Times che gli attuali controlli sulle esportazioni potrebbero causare “danni enormi” all’industria tecnologica statunitense. Ha affermato che tali controlli hanno lasciato la sua azienda con le “mani legate dietro la schiena”, impedendo al gruppo della Silicon Valley di vendere i suoi chip più avanzati alla Cina. Sebbene l’A800 e l’H800 siano più lenti dei chip che hanno sostituito, sono ancora la tecnologia più importante che alimenta la ricerca e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale per i giganti tecnologici cinesi. Tencent, Alibaba, Baidu, ByteDance e altri gruppi cinesi hanno effettuato ulteriori ordini di chip Nvidia quando l’ondata di AI generativa è esplosa in Cina quest’anno.

WHITEPAPER Contact Center performante grazie all'AI: Istruzioni pratiche, tool e servizi in una guida dedicata CRM Intelligenza Artificiale

Pechino accusa gli Usa di voler contenere la Cina

La nuova mossa segnerebbe l’ultimo sforzo del presidente Joe Biden per rendere più difficile alla Cina l’ottenimento di tecnologie avanzate, tra cui i chip AI che possono essere utilizzati per qualsiasi cosa, dalla ricerca e sviluppo di armi ipersoniche alla modellazione di armi nucleari. Il FT ha riferito a marzo che le aziende cinesi, compresi i gruppi di sorveglianza dell’AI che sono nella lista nera degli Stati Uniti, stavano trovando il modo di aggirare i controlli sulle esportazioni, anche affittando l’accesso ai chip A100. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha descritto l’approccio dell’amministrazione Biden come la creazione di un “recinto alto” intorno a un “piccolo cortile” di tecnologie critiche come l’AI, che potrebbero consentire ai militari cinesi di utilizzare la tecnologia americana per danneggiare gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti.

Pechino accusa gli Stati Uniti di voler “contenere” la Cina. A maggio, con una mossa che la maggior parte degli esperti ha considerato una ritorsione, la Cina ha vietato agli operatori di infrastrutture cinesi di acquistare chip da Micron, il produttore di semiconduttori con sede nell’Idaho. Biden si sta anche preparando a emettere un ordine esecutivo che creerebbe un meccanismo per vagliare gli investimenti diretti in Cina, nel tentativo di ridurre le probabilità che gli investitori statunitensi contribuiscano a sostenere l’esercito cinese. Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno sottolineato che si stanno impegnando nel “de-risking” in settori mirati e non stanno spingendo per un disaccoppiamento più ampio. Questa settimana il premier cinese Li Qiang ha criticato questa politica, affermando che qualsiasi tentativo di de-risking dalla Cina è una “falsa proposta”.

Stati Uniti, la guerra dei chip con la Cina

La guerra dei chip con la Cina rischia di provocare “danni enormi” alla tecnologia statunitense, afferma il capo di Nvidia. L’aggiornamento dei controlli sulle esportazioni dovrebbe avvenire nel corso dell’estate. Questo avverrà mentre gli Stati Uniti e la Cina continuano a cercare di stabilizzare le loro relazioni, che sono crollate al livello peggiore da quando i Paesi hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1979. Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in Cina la scorsa settimana per incontrare il presidente Xi Jinping, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang e Wang Yi, il più alto diplomatico cinese. Xi e Blinken hanno definito la visita “costruttiva”. Tuttavia, i nascenti sforzi per mettere un “pavimento” sotto le relazioni hanno subito una battuta d’arresto quando Biden, la scorsa settimana, ha descritto Xi come un “dittatore” in commenti fuori dalle righe durante un evento di raccolta fondi per la campagna presidenziale. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e Nvidia hanno rifiutato di commentare l’atteso aggiornamento, riportato per la prima volta dal Wall Street Journal.