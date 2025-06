Reddit fa causa ad Anthropic: “Ha sfruttato i nostri dati per addestrare l’AI senza permesso”

Reddit ha intentato una causa contro Anthropic, accusando la startup di intelligenza artificiale di aver utilizzato in modo non autorizzato i dati del social per addestrare i propri modelli di AI, senza aver stipulato un accordo di licenza. La denuncia è stata presentata il 4 giugno presso la Corte Superiore della California a San Francisco. Reddit afferma che l’uso dei contenuti della piattaforma da parte di Anthropic a scopi commerciali è illegale e costituisce una violazione delle condizioni d’uso del sito. “Non tollereremo che entità orientate al profitto come Anthropic sfruttino commercialmente i contenuti di Reddit per guadagnare miliardi di dollari, senza alcun ritorno per i redditor né rispetto per la loro privacy”, ha dichiarato Ben Lee, chief legal Officer di Reddit, in una dichiarazione a TechCrunch.

Il primo gigante tech a sfidare legalmente un’azienda AI

Con questa azione legale, Reddit diventa la prima grande piattaforma tecnologica a contestare formalmente le pratiche di addestramento dei modelli AI di una startup. La causa si unisce a una crescente serie di azioni legali simili promosse da editori, artisti e autori.

Il New York Times ha citato in giudizio OpenAI e Microsoft per aver utilizzato i suoi articoli per l’addestramento dei modelli senza compenso o autorizzazione. Allo stesso modo, Sarah Silverman e altri autori hanno fatto causa a Meta per l’uso dei loro libri, mentre editori musicali e artisti hanno mosso analoghe contestazioni contro startup che sviluppano AI generativa per audio, video e immagini.

Reddit contro Anthropic: trattative mancate, scraping massiccio e violazioni ripetute

Reddit sostiene che, dopo aver chiaramente comunicato ad Anthropic che non aveva autorizzazione a utilizzare o “scrapare” i contenuti della piattaforma, la startup abbia continuato imperterrita. Secondo il reclamo, Anthropic avrebbe ignorato le istruzioni contenute nei file robots.txt – standard che indicano ai bot automatici di non eseguire il crawling dei siti – e avrebbe effettuato oltre 100mila accessi non autorizzati nel 2024.

“Le aziende AI non dovrebbero avere il permesso di raccogliere informazioni e contenuti dalle persone senza limiti chiari su come questi dati possono essere usati”, ha aggiunto Ben Lee.

La denuncia afferma inoltre che Anthropic si sarebbe rifiutata di stipulare un accordo di licenza e che si sarebbe arricchita ingiustamente a spese di Reddit.

Accordi selettivi con OpenAI e Google

Reddit ha invece stretto accordi commerciali con OpenAI e Google, che prevedono l’uso dei contenuti della piattaforma per l’addestramento dei modelli AI e la visualizzazione dei post di Reddit all’interno delle risposte dei rispettivi chatbot. In questi casi, Reddit dichiara di aver previsto clausole specifiche a tutela della privacy degli utenti.

Va ricordato che Sam Altman, CEO di OpenAI, detiene una quota dell’8,7% in Reddit ed è stato in passato membro del consiglio di amministrazione della piattaforma.

La replica di Anthropic: “Ci difenderemo con forza”

Un portavoce di Anthropic, interpellato da TechCrunch, ha risposto: “Non siamo d’accordo con le affermazioni di Reddit e ci difenderemo con forza”.

La causa si inserisce in un clima di crescente tensione nel settore dell’intelligenza artificiale, dove le aziende sono sempre più affamate di dati per migliorare le performance dei loro modelli. Tuttavia, con l’aumento delle controversie legali e la chiusura progressiva delle fonti di dati da parte delle piattaforme digitali, la disponibilità di contenuti da utilizzare senza licenza sta rapidamente diminuendo.

Reddit chiede risarcimenti e un’ingiunzione

Con la causa, Reddit richiede danni compensativi e la restituzione dei profitti ottenuti da Anthropic attraverso l’uso dei suoi contenuti. Inoltre, la piattaforma chiede un’ingiunzione che vieti a Anthropic di continuare a utilizzare i contenuti di Reddit in futuro.

Se la causa avrà successo, potrebbe segnare un precedente importante nella regolamentazione del rapporto tra piattaforme online, aziende AI e uso etico dei dati digitali.