Mille chiamate a un modello linguistico, ciascuna con 10mila token in ingresso e 2mila in uscita, costano 40 dollari su Claude Sonnet 5.5 e 2,70 su DeepSeek V4.1 Flash, secondo i listini che OpenRouter esponeva il 12 ottobre. I token sono le unità di testo su cui i fornitori calcolano la tariffa, e il confronto, fatto così, sembra semplice: una differenza di quindici volte, da pesare contro la qualità delle risposte.