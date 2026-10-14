Mille chiamate a un modello linguistico, ciascuna con 10mila token in ingresso e 2mila in uscita, costano 40 dollari su Claude Sonnet 5.5 e 2,70 su DeepSeek V4.1 Flash, secondo i listini che OpenRouter esponeva il 12 ottobre. I token sono le unità di testo su cui i fornitori calcolano la tariffa, e il confronto, fatto così, sembra semplice: una differenza di quindici volte, da pesare contro la qualità delle risposte.
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OpenRouter, quando il prezzo in vetrina non è quello che si paga
Su OpenRouter lo stesso compito può costare da 2,70 a 40 dollari a seconda del modello, ma il listino dice solo una parte del conto. Promozioni senza scadenza, prezzi che cambiano da un provider all’altro, cache e un router che sceglie per popolarità: dove guardare prima di mettere a budget un modello di intelligenza artificiale
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