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OpenRouter, quando il prezzo in vetrina non è quello che si paga

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Su OpenRouter lo stesso compito può costare da 2,70 a 40 dollari a seconda del modello, ma il listino dice solo una parte del conto. Promozioni senza scadenza, prezzi che cambiano da un provider all’altro, cache e un router che sceglie per popolarità: dove guardare prima di mettere a budget un modello di intelligenza artificiale

Pubblicato il 14 ott 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

prezzi OpenRouter
Schermata di Open Router per Google Gemini 4 Argon. Il prezzo medio che i clienti pagano effettivamente per questo modello, rispetto ai prezzi indicati dai fornitori. Grazie alla memorizzazione nella cache e agli sconti, il prezzo effettivamente pagato è spesso ben inferiore a quello di listino.
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Mille chiamate a un modello linguistico, ciascuna con 10mila token in ingresso e 2mila in uscita, costano 40 dollari su Claude Sonnet 5.5 e 2,70 su DeepSeek V4.1 Flash, secondo i listini che OpenRouter esponeva il 12 ottobre. I token sono le unità di testo su cui i fornitori calcolano la tariffa, e il confronto, fatto così, sembra semplice: una differenza di quindici volte, da pesare contro la qualità delle risposte.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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