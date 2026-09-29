Sonnet 5.5 è il secondo modello della famiglia Claude 5.5, arrivato sei giorni dopo Opus 5.5 e con Haiku 5.5 atteso nelle settimane successive. La documentazione tecnica che accompagna il rilascio, la system card, è dichiaratamente più corta di quelle dei modelli di frontiera: Anthropic scrive di aver condensato il documento per concentrare i test pre-rilascio sui modelli più capaci, e di aspettarsi lo stesso formato per i modelli non di frontiera d’ora in avanti. Sonnet 5.5, nella tassonomia di Anthropic, non spinge la frontiera, e questo condiziona sia la valutazione del rischio sia il modo in cui il modello va collocato accanto agli altri.