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Claude Sonnet 5.5, cosa dice la system card: cyber, guardrail, costi

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La scheda di sistema di Sonnet 5.5, pubblicata il 28 settembre 2026, descrive un modello che tiene il prezzo di Sonnet 5 (2/10 dollari per milione di token) ma cambia il resto: un salto sul terreno cyber che porta i guardrail dei modelli di punta, un ragionamento meno leggibile e, allo sforzo massimo, il consumo di token più alto mai misurato

Pubblicato il 29 set 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Claude Sonnet 5.5 system card
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Sonnet 5.5 è il secondo modello della famiglia Claude 5.5, arrivato sei giorni dopo Opus 5.5 e con Haiku 5.5 atteso nelle settimane successive. La documentazione tecnica che accompagna il rilascio, la system card, è dichiaratamente più corta di quelle dei modelli di frontiera: Anthropic scrive di aver condensato il documento per concentrare i test pre-rilascio sui modelli più capaci, e di aspettarsi lo stesso formato per i modelli non di frontiera d’ora in avanti. Sonnet 5.5, nella tassonomia di Anthropic, non spinge la frontiera, e questo condiziona sia la valutazione del rischio sia il modo in cui il modello va collocato accanto agli altri.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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