Anthropic spinge sulla riduzione del costo economico dell’intelligenza artificiale generativa. Il 28 settembre 2026 la società ha presentato Claude Sonnet 5.5, secondo modello della famiglia 5.5 dopo Opus 5.5, arrivato appena sei giorni prima. Oltre il 30% di velocità in più rispetto a Sonnet 5 e, per gran parte delle attività, un costo per lavoro completato fino al 30% inferiore. I prezzi nominali delle Api, invece, non cambiano.

La scelta segnala dove si sta spostando la competizione tra i grandi sviluppatori di modelli. La potenza assoluta resta importante, ma per le imprese acquistare AI significa sempre più misurare quanto costa portare a termine un compito: correggere un software, analizzare documenti, costruire una presentazione, interrogare una base dati o far lavorare un agente per decine di passaggi consecutivi.

Sonnet 5.5 nasce esattamente per questa fascia di mercato. Anthropic lo presenta come il complemento più rapido ed economico di Claude Opus 5.5, destinando Opus ai problemi aperti e complessi che richiedono maggiore capacità di giudizio e Sonnet alle attività quotidiane ben definite, dal coding alla produzione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

I prezzi restano fermi, cambia il costo per attività

Claude Sonnet 5.5 costa 2 dollari per milione di token in input e 10 dollari per milione di token in output. La lettura dei dati già presenti nella cache costa 0,20 dollari per milione di token. Sono le stesse tariffe di Sonnet 5, rese permanenti da Anthropic nell’agosto 2026 dopo una precedente ipotesi di aumento.

Il punto economico è quindi diverso dalla semplice riduzione del listino. Anthropic sostiene che Sonnet 5.5 abbia bisogno, nella maggior parte dei casi, di meno risorse per ottenere lo stesso risultato e possa così ridurre fino al 30% il costo complessivo di un’attività.

Questo criterio conta soprattutto negli agenti AI. Un’applicazione che compie decine o centinaia di chiamate al modello può generare un consumo molto diverso da quello suggerito dal prezzo di un singolo milione di token. Entrano nel conto il numero di passaggi, la quantità di testo prodotto, l’uso degli strumenti esterni, le riletture della cache e il livello di ragionamento assegnato al modello.

Anthropic permette infatti di regolare l’“effort”, cioè la quantità di lavoro computazionale dedicata a una richiesta. Nelle applicazioni Claude e in Claude Code il livello predefinito è Medium, mentre sulla piattaforma per sviluppatori è High. Salendo di livello, il modello può lavorare più a lungo e controllare maggiormente il risultato, ma aumenta anche il consumo.

I benchmark di Anthropic segnano un forte salto

I numeri pubblicati dall’azienda mostrano differenze marcate rispetto a Sonnet 5. Nel Terminal-Bench 4.0, test dedicato ad attività professionali multi-step eseguite attraverso un terminale, Sonnet 5.5 raggiunge il 70,6%, contro il 10,3% dichiarato per Sonnet 5.

Nel test FrontierCode 1.1 il risultato massimo indicato da Anthropic arriva al 52,1% con livello Xhigh,

mentre CursorBench 4.0 assegna al nuovo modello il 55,5%, contro il 34,1% di Sonnet 5.

Per il lavoro professionale, GDPval-AA v2.1 attribuisce a Sonnet 5.5 un punteggio Elo di 1.844, quasi identico ai 1.846 punti di Opus 5.5. Su AA-Briefcase il confronto è 1.811 contro 1.822.

Anche nell’uso del computer e nella comprensione visiva Anthropic indica progressi: 80,1% su OSWorld 2.1 e 61,6% su Chartography.

Humanity’s Last Exam, eseguito con strumenti, assegna al modello il 64,5%, contro il 54,9% del predecessore e il 67,7% di Opus 5.5.

Anthropic stessa avverte che i test standardizzati misurano soltanto una parte delle capacità di un modello e continua a indicare Opus 5.5 come prodotto superiore per attività complesse, aperte e prolungate.

Un test indipendente complica il quadro dei costi

Sul rapporto tra prestazioni e spesa arriva però un dato utile da Artificial Analysis, società che effettua confronti indipendenti tra modelli. Nei test pubblicati il 28 settembre, Sonnet 5.5 con effort massimo ha ottenuto 56 punti nell’Artificial Analysis Intelligence Index, due punti meno di Opus 5.5. Il laboratorio ha però registrato circa 193 mila token di output per task, il livello più alto rilevato nei propri test.

Secondo Artificial Analysis, in quella specifica configurazione il costo medio ha raggiunto 7,60 dollari per attività, circa il 50% in più di Sonnet 5. Il risultato non smentisce necessariamente l’affermazione di Anthropic, perché confronta un particolare insieme di prove eseguite al livello massimo di effort, mentre l’azienda parla di risparmi “fino al 30%” sulla maggior parte delle attività e sottolinea soprattutto l’efficienza dei livelli Low e Medium.

La differenza chiarisce però un punto per le aziende che acquistano capacità AI: il prezzo per milione di token non basta più per stimare il costo di produzione. Due modelli con la stessa tariffa possono generare una fattura diversa se uno utilizza più token, richiama più volte strumenti esterni o prolunga il ragionamento.

La metrica utile diventa quindi il costo per risultato accettabile. Un modello più caro per chiamata può risultare conveniente se conclude il lavoro in pochi passaggi; uno con listino più basso può perdere il vantaggio se richiede molte iterazioni.

Coding e lavoro d’ufficio sono il mercato prioritario

Anthropic concentra buona parte della comunicazione su due aree: sviluppo software e knowledge work. Nel coding, l’azienda afferma che Sonnet 5.5 comprende più rapidamente una base di codice e tende a raggruppare le chiamate agli strumenti, riducendo il numero di passaggi necessari.

Epic Games, coinvolta nei test preliminari citati da Anthropic, ha riferito che il modello ha gestito decine di migliaia di righe di codice in attività legate all’architettura di sistemi di gioco e alla revisione dei flussi di dati.

Slack ha dichiarato che, senza modificare i prompt dei propri test interni di Slackbot, Sonnet 5.5 ha superato Sonnet 5 in quasi tutte le valutazioni utilizzando circa il 14% in meno di token di output.

Sono valutazioni provenienti da aziende partner e riportate dal produttore, non benchmark indipendenti. Indicano però il terreno commerciale su cui Anthropic vuole posizionare il prodotto: carichi di lavoro ripetibili, già inseriti nei processi aziendali e quindi misurabili in termini di tempo, token e costo.

La stessa strategia emerge dagli esempi relativi a documenti, analisi finanziarie, interfacce e presentazioni. Anthropic racconta di aver sottoposto al modello materiali trimestrali e trascrizioni delle conference call di una società quotata, chiedendogli di produrre una presentazione operativa di dieci slide. Secondo l’azienda, due valutatori hanno giudicato il primo risultato già utilizzabile senza modifiche sostanziali.

AWS, Google Cloud e Microsoft ampliano subito la distribuzione

La capacità di Anthropic di trasformare il miglioramento tecnico in ricavi dipende anche dalla distribuzione. Sonnet 5.5 è arrivato immediatamente sui principali ecosistemi cloud.

AWS ne ha annunciato la disponibilità il 28 settembre sia attraverso Amazon Bedrock sia tramite Claude Platform on AWS. Bedrock consente alle imprese di utilizzare il modello mantenendo i dati nell’infrastruttura AWS e integrandolo con servizi come Identity and Access Management, CloudTrail, CloudWatch e Bedrock Guardrails.

Google Cloud indica Claude Sonnet 5.5 come generalmente disponibile e specifica una finestra contestuale massima di un milione di token e fino a 128 mila token di output. Il servizio supporta testo, immagini e PDF in ingresso, oltre a computer use, ricerca web, function calling e prompt caching. Google segnala disponibilità multiregione anche in Europa.

Microsoft ha annunciato nello stesso giorno la disponibilità del modello in Microsoft Foundry, presentandolo come opzione per applicazioni AI e agenti destinati a coding e knowledge work.

Per Anthropic la presenza contemporanea nei tre grandi cloud riduce una delle barriere all’adozione enterprise: le aziende possono utilizzare Claude senza spostare necessariamente infrastrutture, sistemi di controllo e procedure di acquisto già costruite intorno al proprio fornitore cloud.

La famiglia 5.5 punta alla segmentazione dei carichi

Sonnet 5.5 arriva sei giorni dopo Claude Opus 5.5, presentato il 22 settembre. Anthropic sostiene che Opus 5.5 costi circa il 40% in meno da eseguire rispetto a Opus 5 e lo posiziona sulle attività lunghe e complesse. La società ha inoltre anticipato l’arrivo nelle settimane successive di Haiku 5.5, destinato ai carichi ad alto volume e più sensibili al prezzo.

Si delinea così una struttura a tre livelli:

Opus presidia il lavoro che richiede maggiore capacità e giudizio;

Sonnet punta al rapporto tra qualità, velocità e costo;

Haiku dovrebbe assorbire le attività più frequenti e standardizzate.

Per i clienti aziendali la conseguenza può essere una maggiore selezione del modello in base al singolo task. Un agente potrebbe affidare a un modello economico le operazioni semplici, passare a Sonnet per sviluppo software o analisi strutturate e riservare Opus alle decisioni o alle attività che richiedono più passaggi e verifiche.

Questa architettura sposta parte della competizione dal modello singolo all’orchestrazione: conta quanto costa l’intero processo, non soltanto quale modello ottiene il punteggio più alto.

Sicurezza informatica e controlli entrano nel costo industriale

L’incremento delle capacità di coding porta con sé anche nuovi controlli. Anthropic afferma che le prestazioni di Sonnet 5.5 nella cybersecurity sono abbastanza elevate da richiedere per la prima volta su un modello Sonnet salvaguardie e meccanismi di fallback simili a quelli utilizzati sui modelli Opus più potenti.

L’azienda mantiene anche i controlli di sicurezza biologica già previsti su Sonnet 5 e introduce classificatori destinati a contrastare gli attacchi di “distillation”, nei quali grandi quantità di account vengono utilizzate per estrarre sistematicamente capacità da un modello proprietario.

Per le imprese questi elementi hanno un impatto economico meno visibile del prezzo dei token, ma entrano nella scelta della piattaforma. Disponibilità regionale, conservazione dei dati, audit, controlli di accesso e sistemi di sicurezza incidono sul costo totale di adozione quanto la tariffa dell’Api, soprattutto nei settori regolamentati.

La competizione si sposta dal token al lavoro completato

Con Sonnet 5.5 Anthropic mantiene invariato il prezzo unitario e prova a vendere maggiore produttività per ogni dollaro speso. È un passaggio significativo per un mercato nel quale le prestazioni dei modelli di fascia alta si avvicinano su diversi benchmark e le imprese devono giustificare budget AI crescenti attraverso risultati misurabili.

I dati pubblicati dal produttore indicano progressi molto forti rispetto a Sonnet 5. I primi test indipendenti mostrano però che le configurazioni ad alta intensità di ragionamento possono consumare un numero elevato di token. Per chi acquista servizi AI, il confronto dovrà quindi includere almeno tre variabili: qualità del risultato, tempo necessario per ottenerlo e costo complessivo del task.

È su questa combinazione che Anthropic sta costruendo la famiglia Claude 5.5. Se l’AI aziendale passa dagli assistenti che rispondono a una domanda agli agenti che eseguono intere sequenze operative, l’unità economica da controllare non sarà più il milione di token acquistato, ma il prezzo del lavoro effettivamente portato a termine.

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