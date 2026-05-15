Nelle Pmi l’AI fa risparmiare 5 ore a settimana

Le piccole e medie imprese italiane hanno già iniziato a misurare un vantaggio concreto dall’uso dell’intelligenza artificiale. Secondo una ricerca presentata da OpenAI il 15 maggio 2026 a Milano, chi usa questi strumenti nel lavoro dichiara di risparmiare in media 5,2 ore a settimana. Su base annua significa oltre 270 ore liberate, che nelle aziende più piccole possono tradursi in tempo recuperato su attività operative, commerciali e organizzative.

Il dato arriva in una fase in cui il confronto sull’AI esce dalla dimensione sperimentale e entra in quella della gestione ordinaria. La questione non è più soltanto se le imprese stiano provando questi strumenti, ma come li stiano inserendo nei processi quotidiani, con quali risultati e con quali regole.

La ricerca di OpenAI, condotta da Opinium su 1.000 decisori di pmi in Italia tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2026, restituisce proprio questa fotografia: l’adozione è già ampia, ma resta disomogenea e in molti casi ancora poco strutturata.

L’indagine è stata presentata durante un evento milanese dedicato allo SME AI Accelerator, il programma avviato in Italia ad aprile da OpenAI con Confartigianato Imprese e Booking.com. L’iniziativa rientra in un piano più ampio con cui OpenAI punta a sostenere 20mila pmi europee nell’uso pratico dell’AI, mentre la collaborazione con Confartigianato serve a portare il progetto dentro il tessuto delle micro e piccole imprese italiane.

Un’adozione già alta, ma molto diversa tra le imprese

Il primo elemento che emerge dalla ricerca è la diffusione già significativa dell’AI nelle pmi italiane. Il 79% dei decisori intervistati dice di usare strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro. È una quota elevata, che segnala una familiarità ormai estesa con chatbot, sistemi di supporto alla scrittura, alla sintesi di documenti, alla ricerca di informazioni o alla produzione di contenuti.

Dietro questa media, però, il quadro cambia in base alla dimensione dell’impresa. L’adozione sale al 91% nelle aziende di medie dimensioni, mentre scende al 68% tra i lavoratori autonomi. È il punto più interessante del rapporto, perché mostra che l’accesso alla tecnologia non basta a colmare il divario organizzativo. Le strutture un po’ più grandi hanno spesso più tempo, più funzioni interne e più margine per sperimentare.

Le realtà più piccole, invece, restano esposte a un limite classico del sistema produttivo italiano: poche risorse da dedicare all’innovazione e una forte pressione sulle urgenze quotidiane.

La distanza tra imprese medie e microattività conta anche per un’altra ragione. In Italia il peso delle aziende di piccola taglia è molto superiore a quello di altri paesi europei. Questo rende il paese un laboratorio utile per capire che cosa accade quando strumenti nati per aumentare la produttività incontrano organizzazioni snelle, spesso molto specializzate, ma senza reparti dedicati alla trasformazione digitale.

OpenAI ha indicato proprio questo aspetto come uno dei motivi che rendono il caso italiano particolarmente rilevante nel quadro europeo.

Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, dichiara: “La collaborazione con OpenAI rispecchia l’impegno e il lavoro di formazione che il sistema Confartigianato ha messo in campo per promuovere l’uso dell’IA tra le imprese associate, profondamente radicate nelle comunità locali in tutta Italia e rappresentative della tradizione e dell’eccellenza dei prodotti e dei servizi italiani. Con lo SME AI Accelerator mettiamo a disposizione un nuovo strumento pratico a supporto dell’intelligenza dell’imprenditoria artigiana, contribuendo a valorizzare e rafforzare la creatività innovativa dei piccoli imprenditori, affinché possano essere sempre più competitivi, efficienti e pronti a guidare il futuro del Made in Italy.”

L’AI si sposta dalla prova occasionale al lavoro di tutti i giorni

La ricerca segnala anche un passaggio qualitativo. L’uso dell’AI non appare confinato a una minoranza di curiosi o a test isolati. Tra chi già la utilizza, il 76% lo fa almeno una volta a settimana. È una frequenza che suggerisce un impiego stabile, o comunque ricorrente, dentro l’operatività d’impresa.

Le applicazioni più citate sono molto concrete:

43% la usa per cercare e sintetizzare informazioni,

31% per scrivere comunicazioni

29% per preparare proposte o contenuti di marketing.

Sono compiti trasversali, presenti in quasi ogni settore: dall’artigiano che risponde ai clienti, al piccolo studio professionale, fino all’azienda manifatturiera che deve impostare offerte commerciali o presentazioni.

Qui sta uno dei segnali più netti emersi dall’indagine. L’AI non viene adottata soprattutto per attività eccezionali o ad alto tasso tecnico, ma per alleggerire il lavoro ripetitivo e velocizzare funzioni che assorbono tempo senza produrre direttamente margine.

È una dinamica coerente con il disegno dello SME AI Accelerator, che nelle comunicazioni pubbliche di OpenAI viene presentato come un percorso orientato a usi quotidiani: marketing, agenda, messaggi ai clienti, compiti amministrativi.

Il tempo recuperato diventa sviluppo, strategia, creatività

Il dato più forte del rapporto riguarda l’impatto percepito sulla produttività. Il 96% di chi usa l’AI dichiara di risparmiare tempo. La media – 5,2 ore a settimana – ha un peso concreto soprattutto nelle pmi, dove poche ore liberate possono cambiare l’organizzazione del lavoro più di quanto accada in una grande impresa.

Non meno importante è il modo in cui questo tempo viene reimpiegato:

38% afferma di usarlo per migliorare prodotti e servizi,

25% per la pianificazione strategica,

26% per attività creative.

In altre parole, il beneficio non si limita a “fare prima” le stesse cose. In una parte significativa dei casi il tempo sottratto ai compiti ripetitivi viene spostato verso funzioni che generano valore, differenziazione o relazione con il mercato.

Questo passaggio aiuta a leggere il significato economico dell’adozione. Per una piccola impresa non è realistico pensare all’AI come sostituto del lavoro qualificato che la rende riconoscibile. Più plausibile è un uso come supporto: meno attrito nelle incombenze, meno dispersione su testi, ricerche e sintesi, più spazio per decisioni commerciali, sviluppo dell’offerta, rapporto con i clienti.

Rino Mura

La dichiarazione di Rino Mura, responsabile partnership Emea di OpenAI, insiste proprio su questo punto: l’obiettivo non è sostituire ciò che rende uniche le pmi, ma ridurre il peso delle attività di routine e sostenere il processo decisionale. “Oggi l’Italia rappresenta uno degli esempi più chiari sia delle opportunità sia delle sfide legate all’adozione dell’IA. Le piccole e microimprese sono il cuore dell’economia e molte stanno già sperimentando l’intelligenza artificiale, ma trasformare queste iniziative in un utilizzo costante e scalabile resta un ostacolo concreto. Per le realtà più piccole, in particolare, non si tratta solo di accedere alla tecnologia: è fondamentale avere tempo, competenze e chiarezza su come applicarla in maniera coerente con le attività quotidiane. È proprio qui che formazione pratica e casi d’uso concreti possono fare la differenza. L’opportunità reale per le PMI non è quindi sostituire ciò che le rende uniche, ma ridurre gli attriti: semplificare le attività di routine, supportare il processo decisionale e liberare tempo da dedicare alle aree in cui contano di più le competenze specifiche e il rapporto con i clienti.”

Cresce la fiducia nell’efficacia, ma non basta l’entusiasmo

Accanto al tempo risparmiato, la ricerca misura anche la percezione di efficacia. Il 61% dei decisori sostiene che l’AI li renda più efficaci nel proprio ruolo. È un dato rilevante perché sposta il discorso da una semplice automazione del compito a un supporto più ampio nella gestione del lavoro.

Nelle imprese piccole, dove spesso le stesse persone seguono clienti, fornitori, amministrazione e sviluppo commerciale, l’efficacia conta quanto l’efficienza. Avere uno strumento che aiuta a riordinare materiali, sintetizzare informazioni, produrre bozze o impostare comunicazioni significa aumentare la capacità di risposta senza allargare subito la struttura. Da questo punto di vista l’IA si presenta come una leva di scala per team ridotti.

Il punto critico è che questa maggiore efficacia, almeno per ora, resta in gran parte percepita e non ancora formalizzata in indicatori stabili di performance. È normale in una fase iniziale di adozione. Le pmi provano, integrano, adattano. Misurano soprattutto il beneficio immediato, meno quello di medio periodo. Per questo la transizione successiva sarà decisiva: passare da un uso individuale, spesso spontaneo, a un modello organizzato, con obiettivi, priorità e criteri di sicurezza.

Il prossimo salto riguarda competenze, privacy e tempo

La parte forse più utile della ricerca è quella dedicata agli ostacoli. Il 46% delle pmi prevede di ampliare l’uso dell’AI nei successivi 90 giorni, segno di una domanda ancora in crescita. Però lo slancio si scontra con barriere molto concrete.

Le più citate sono il divario di formazione e competenze, indicato dal 27% degli intervistati, e le preoccupazioni su privacy e sicurezza, anch’esse al 27%. Segue la mancanza di tempo, segnalata dal 18%. Sono tre ostacoli diversi, ma strettamente collegati.

Senza formazione, le imprese faticano a capire quali compiti affidare all’AI e come controllarne l’output. Senza un quadro chiaro su dati e sicurezza, la diffusione resta prudente. Senza tempo per impostare procedure e test, l’adozione si limita agli usi più semplici o occasionali.

Questi risultati mostrano un punto essenziale. La discussione pubblica sull’AI tende a concentrarsi sulle capacità degli strumenti. Nelle pmi, invece, il vero problema è spesso organizzativo. Anche una tecnologia accessibile e relativamente semplice può restare sottoutilizzata se manca chi la traduce in prassi quotidiana.

È qui che il tema delle competenze assume un significato più pratico che teorico: non servono soltanto conoscenze tecniche, servono esempi, casi d’uso, indicazioni su processi e limiti.

Policy interne ancora rare, uso informale ancora diffuso

Un altro dato chiave riguarda il livello di maturità organizzativa. Solo il 37% delle pmi dichiara di avere una policy formale sull’uso dell’AI. Significa che nella maggioranza dei casi l’impiego degli strumenti resta affidato all’iniziativa dei singoli o a consuetudini non ancora codificate.

Per molte aziende questo assetto può funzionare nella fase di avvio, quando l’AI serve soprattutto a compiti a basso rischio. Ma appena l’uso si allarga a documenti interni, relazioni con i clienti, elaborazione di dati o preparazione di materiali commerciali, l’assenza di regole diventa un punto debole. Non solo per la sicurezza dei dati, ma anche per la qualità del lavoro: criteri diversi tra persone diverse producono risultati disomogenei, rendendo più difficile controllare processi e responsabilità.

Qui il nodo non è burocratico. Una policy interna, nelle pmi, non deve somigliare a un manuale complesso. Può essere anche un insieme chiaro di istruzioni: che cosa si può caricare, quali dati vanno esclusi, chi verifica gli output, per quali attività gli strumenti sono consigliati. Il fatto che questa infrastruttura minima manchi ancora in oltre sei casi su dieci segnala quanto l’adozione sia avanzata sul piano individuale e ancora incompleta su quello aziendale.

Perché l’Italia pesa più di altri mercati

Il caso italiano interessa OpenAI e i suoi partner perché qui la struttura produttiva rende l’adozione dell’AI una questione diversa rispetto ai mercati dominati da imprese più grandi. Le micro e piccole aziende italiane sono diffuse, radicate nei territori, spesso specializzate in nicchie, con un rapporto diretto con i clienti e una gestione molto operativa del tempo. È proprio in questo ambiente che un guadagno medio di cinque ore a settimana può fare la differenza.

La partnership con Confartigianato va letta in questo quadro. L’organizzazione rappresenta circa 700mila imprese attraverso una rete nazionale di 104 associazioni territoriali e oltre 1.200 sedi, secondo quanto comunicato al lancio del programma in aprile. OpenAI ha scelto di appoggiarsi a questa infrastruttura per evitare che l’AI resti un tema discusso solo tra aziende già digitalizzate o tra operatori più grandi.

L’idea dello SME AI Accelerator è proprio questa: portare l’adozione sul terreno della pratica. Workshop, linee guida, casi d’uso, formazione in presenza e contenuti erogati tramite OpenAI Academy. Non un progetto astratto sull’innovazione, ma un tentativo di costruire un ponte tra strumenti disponibili e bisogni reali delle imprese.

Il punto non è provare l’AI, ma renderla ordinaria

Nelle pmi italiane l’intelligenza artificiale non è più una novità confinata ai test. Una parte ampia del sistema la usa già, la usa spesso e ne misura un beneficio tangibile in termini di tempo. Il problema adesso è un altro: evitare che questo vantaggio resti frammentato, personale, discontinuo.

La fase che si apre riguarda la normalizzazione dell’uso. Significa più formazione mirata e meno evangelizzazione generica. Significa regole semplici ma chiare. Significa scegliere poche applicazioni ad alto impatto, invece di moltiplicare gli esperimenti senza metodo. Significa anche riconoscere che nelle pmi italiane l’ostacolo principale non è l’ostilità verso la tecnologia, ma la difficoltà di assorbirla dentro giornate di lavoro già sature.

Il dato importante, qui, non l’adozione in sé, che è già partita, ma la capacità delle pmi di trasformarla in una pratica stabile, governata e utile alla crescita.

Keyword



Titolo Seo (60 caratteri)



Meta description (130 caratteri)

