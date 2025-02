Microsoft porta DeepSeek R1 su Azure AI Foundry

Microsoft ha portato DeepSeek R1 su Azure AI Foundry. Il ragionamento AI sta diventando sempre più accessibile, trasformando il modo in cui sviluppatori e imprese sfruttano l’intelligenza artificiale. DeepSeek R1 offre un modello potente ed economico che consente a un numero maggiore di utenti di sfruttare le capacità avanzate dell’AI con un investimento minimo in infrastrutture.

Questo fa aumentare la velocità con cui gli sviluppatori possono sperimentare, iterare e integrare l’AI nei loro flussi di lavoro.Con strumenti di valutazione dei modelli integrati, possono rapidamente confrontare output, valutare le prestazioni e scalare applicazioni potenziate dall’IA.

Questa accessibilità rapida, impensabile solo pochi mesi fa, è centrale nella visione di Microsoft per Azure AI Foundry: riunire i migliori modelli di AI in un unico luogo per accelerare l’innovazione e sbloccare nuove possibilità per le imprese in tutto il mondo.

Sviluppare con un’AI affidabile

Dopo il blocco imposto a DeepSeek dal Garante della privacy italiano, ci si chiede se utilizzare il chatbot cinese sia sicuro. Microsoft dichiara di impegnarsi a consentire ai clienti di costruire applicazioni AI pronte per la produzione rapidamente, mantenendo i più alti livelli di sicurezza. DeepSeek R1, afferma Microsoft, ha subito rigorose valutazioni di sicurezza e team di verifica, inclusi test automatizzati del comportamento del modello e ampie revisioni di sicurezza per mitigare potenziali rischi.

Con Azure AI Content Safety, il filtraggio dei contenuti è disponibile di default, con opzioni di esclusione per flessibilità. Inoltre, il Sistema di Valutazione della Sicurezza consente ai clienti di testare efficacemente le loro applicazioni prima del lancio. Queste misure di sicurezza aiutano Azure AI Foundry a fornire un ambiente sicuro, conforme e responsabile per le imprese che desiderano distribuire soluzioni AI con fiducia.

Come utilizzare DeepSeek nel catalogo modelli

Se non si dispone di un abbonamento Azure, è possibile registrarsi per un account Azure; cercare DeepSeek R1 nel catalogo modelli, aprire la scheda del modello su Azure AI Foundry e cliccare su “deploy” per ottenere l’API di inferenza e la chiave, oltre ad accedere al playground. La pagina di distribuzione mostrerà l’API e la chiave in meno di un minuto, permettendo di testare i prompt nel playground. L’API e la chiave possono essere utilizzate con vari client.

DeepSeek R1 è disponibile tramite un endpoint senza server attraverso il catalogo modelli in Azure AI Foundry. Su GitHub, sono disponibili risorse aggiuntive e guide passo-passo per integrare DeepSeek R1 nelle applicazioni.

I clienti Microsoft potranno utilizzare versioni distillate del modello DeepSeek R1 sui loro PC Copilot+. Per leggere il post sul blog di Windows Developer.