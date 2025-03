Microsoft 365 Copilot introduce gli agenti di ragionamento Researcher e Analyst

Microsoft 365 Copilot accoglie due agenti di ragionamento all’avanguardia: Researcher e Analyst. Questi agenti rappresentano un’innovazione significativa, in quanto sono progettati per analizzare grandi volumi di dati con accesso sicuro e conforme alle informazioni di lavoro degli utenti, inclusi email, riunioni, file e chat, oltre a esplorare il web per offrire competenze specialistiche su richiesta. L’introduzione di questi agenti mira a fornire un supporto avanzato per attività complesse di ricerca e analisi dei dati direttamente all’interno dell’ambiente di lavoro.

Researcher: A reasoning agent in Microsoft 365 Copilot

Researcher: l’esperto per la ricerca complessa e multistep

Researcher è progettato per affrontare ricerche complesse e multistep, fornendo approfondimenti di qualità e accuratezza superiori rispetto al passato. Questo agente combina il modello di ricerca avanzato di OpenAI con le capacità di orchestrazione e ricerca approfondita di Microsoft 365 Copilot.

Le applicazioni di Researcher sono molteplici: dalla creazione di strategie di go-to-market dettagliate basate sui dati di lavoro interni e sui dati competitivi esterni, all’identificazione di opportunità per nuovi prodotti analizzando tendenze emergenti e dati interni, fino alla generazione di report trimestrali completi per i clienti, che integrano il lavoro svolto con le più recenti analisi di mercato.

Inoltre, Researcher può sfruttare dati di terze parti tramite connettori, come Salesforce, ServiceNow e Confluence, ampliando ulteriormente le sue capacità e fornendo approfondimenti più completi. Può persino integrare dati provenienti da altri agenti, come Sales Chat.

Analyst: il data scientist

Analyst: A reasoning agent in Microsoft 365 Copilot

Analyst è concepito per pensare come un esperto data scientist, permettendo agli utenti di trasformare dati grezzi in approfondimenti in pochi minuti. Costruito sul modello di ragionamento o3-mini di OpenAI e ottimizzato per l’analisi avanzata dei dati nel contesto lavorativo, Analyst utilizza il ragionamento a catena per affrontare i problemi in modo iterativo, compiendo tutti i passaggi necessari per affinare il suo ragionamento e fornire risposte di alta qualità che rispecchiano il pensiero analitico umano.

Analyst è in grado di eseguire codice Python per gestire le query di dati più complesse, e gli utenti possono visualizzare il codice in esecuzione in tempo reale e verificarne il lavoro. Alcuni esempi di utilizzo includono la trasformazione di dati sparsi su più fogli di calcolo in una previsione della domanda per un nuovo prodotto, la visualizzazione dei modelli di acquisto dei clienti o una proiezione dei ricavi.

Microsoft 365 Copilot Researcher e Analyst: disponibilità e visione futura

Researcher e Analyst inizieranno a essere distribuiti ai clienti con una licenza Microsoft 365 Copilot ad aprile 2025, nell’ambito di un nuovo programma “Frontier” che offre un accesso anticipato alle nuove innovazioni di Copilot durante la fase di sviluppo. Microsoft ha anche annunciato nuove funzionalità di deep reasoning e agent flows in Microsoft Copilot Studio, una piattaforma completa per creare, gestire e distribuire facilmente agenti per le esigenze aziendali uniche.

Inoltre, le nuove capacità per costruire agenti autonomi in Copilot Studio sono ora generalmente disponibili. Queste innovazioni mirano a potenziare ogni dipendente con un Copilot e trasformare ogni processo aziendale con agenti, fornendo accesso on-demand a competenze specialistiche direttamente nel flusso di lavoro.