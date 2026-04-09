Meta AI Muse Spark: ragionamento visivo e orchestrazione multi-agente verso l’AGI personale

approfondimento

Presentato il primo modello della famiglia Muse sviluppato dai Meta Superintelligence Labs. Multimodale nativo, capace di ragionamento visivo e orchestrazione multi-agente, il modello introduce il “Contemplating mode” per competere direttamente con Gemini Deep Think e GPT Pro. La novità vera non è solo tecnica: è la narrativa. Meta smette di essere solo la casa di Llama e punta esplicitamente alla “superintelligenza personale”