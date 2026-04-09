Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

approfondimento

Meta AI Muse Spark: ragionamento visivo e orchestrazione multi-agente verso l’AGI personale

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Presentato il primo modello della famiglia Muse sviluppato dai Meta Superintelligence Labs. Multimodale nativo, capace di ragionamento visivo e orchestrazione multi-agente, il modello introduce il “Contemplating mode” per competere direttamente con Gemini Deep Think e GPT Pro. La novità vera non è solo tecnica: è la narrativa. Meta smette di essere solo la casa di Llama e punta esplicitamente alla “superintelligenza personale”

Pubblicato il 9 apr 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Meta AI Muse Spark

Meta annuncia Muse Spark, un annuncio – diffuso l’8 aprile 2026 – che sembra in competizione con Mythos di Claude e forse lo è, e che introduce un nuovo avanzamento nella corsa ai modelli. Se si guarda solo ai benchmark, si perdere di vista la parte più interessante della pubblicazione però. Meta ha presentato un modello multimodale con ragionamento avanzato, un’unità di ricerca che si chiama Meta Superintelligence Labs, e una parola d’ordine che fino a poco fa sembrava riservata ad altri: superintelligenza personale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • OpenAI GPT-5.3-Codex-Spark: scrittura di codice in tempo reale

  • ai generativa

    OpenAI GPT-5.3-Codex-Spark: scrittura di codice in tempo reale

    13 Feb 2026

    di Alessandra Castelli

    Condividi
  • Meta Google

  • approfondimento

    Meta AI: cos'è, cosa fa, come si usa e come opporsi all'uso dei propri dati

    13 Mag 2025

    di Giuditta Mosca

    Condividi
  • La RPA e la transizione verso l’orchestrazione agentica su AI

  • analisi

    La RPA e la transizione verso l’orchestrazione agentica su AI

    28 Gen 2026

    di Luca Mari e Simone Simoncini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x