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L’impatto degli agenti autonomi sulla sicurezza dei dati

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Un’analisi sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale per le imprese, focalizzata sui rischi di sicurezza legati alla diffusione degli agenti autonomi, sull’impatto organizzativo aziendale e sulla necessità di competenze basate su gusto e giudizio umano. Parla un esperto del settore: Paul Roetzer, fondatore e Ad del Marketing AI Institute

Aggiornato il 1 set 2026
sicurezza dei dati
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Le domande poste dai leader aziendali e dai professionisti che frequentano i percorsi di formazione dedicati all’innovazione tecnologica stanno registrando una metamorfosi profonda. I dubbi iniziali legati alla semplice definizione degli strumenti e alle loro funzioni di base hanno lasciato il posto a interrogativi strategici complessi, che toccano l’architettura dei sistemi, la governance dei dati e i modelli di business.

Originariamente pubblicato il 31 ago 2026
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Matteo Gargiulo
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