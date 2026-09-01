L’impatto degli agenti autonomi sulla sicurezza dei dati

Le domande poste dai leader aziendali e dai professionisti che frequentano i percorsi di formazione dedicati all’innovazione tecnologica stanno registrando una metamorfosi profonda. I dubbi iniziali legati alla semplice definizione degli strumenti e alle loro funzioni di base hanno lasciato il posto a interrogativi strategici complessi, che toccano l’architettura dei sistemi, la governance dei dati e i modelli di business.