Come si organizza un’azienda perché un agente in produzione non sia un incidente in attesa di accadere? In altri articoli si è parlato di cosa è un agente, come funziona, dove conviene metterlo al lavoro.
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Governare un agente: dalla checklist pre-go-live alla vita in produzione
Come si decide quale agente fare per primo? Come si costruisce la checklist di governance prima del rilascio? Quali sono i dieci controlli di sicurezza che separano un sistema affidabile da un incidente in attesa? Come si fa AgentOps nei mesi successivi
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