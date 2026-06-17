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Governare un agente: dalla checklist pre-go-live alla vita in produzione

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Come si decide quale agente fare per primo? Come si costruisce la checklist di governance prima del rilascio? Quali sono i dieci controlli di sicurezza che separano un sistema affidabile da un incidente in attesa? Come si fa AgentOps nei mesi successivi

Aggiornato il 17 giu 2026
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Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

governance agenti AI

Come si organizza un’azienda perché un agente in produzione non sia un incidente in attesa di accadere? In altri articoli si è parlato di cosa è un agente, come funziona, dove conviene metterlo al lavoro.

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Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

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