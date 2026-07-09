La crisi dei token che spaventa i budget aziendali

L’adozione su larga scala delle tecnologie basate sui modelli linguistici estesi sta facendo emergere una problematica finora sottovalutata dai non addetti ai lavori: la gestione dei budget. In una recente sessione di discussione, Paul Roetzer, fondatore e CEO del Marketing AI Institute, e Mike Kaput, Chief Content Officer del medesimo istituto, hanno tracciato un quadro dettagliato di come i costi legati all’uso dei modelli stiano subendo un’impennata improvvisa e di quanto i meccanismi di fatturazione risultino ancora oscuri per i manager aziendali.