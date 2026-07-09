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La crisi dei token che spaventa i budget aziendali

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L’esplosione dei costi legati all’adozione dell’intelligenza artificiale generativa sta mettendo a dura prova i budget delle aziende, costrette a fare i conti con sistemi di tariffazione complessi, token asimmetrici e consumi imprevisti degli agenti autonomi

Pubblicato il 2 lug 2026
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Token
Foto Shutterstock

L’adozione su larga scala delle tecnologie basate sui modelli linguistici estesi sta facendo emergere una problematica finora sottovalutata dai non addetti ai lavori: la gestione dei budget. In una recente sessione di discussione, Paul Roetzer, fondatore e CEO del Marketing AI Institute, e Mike Kaput, Chief Content Officer del medesimo istituto, hanno tracciato un quadro dettagliato di come i costi legati all’uso dei modelli stiano subendo un’impennata improvvisa e di quanto i meccanismi di fatturazione risultino ancora oscuri per i manager aziendali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Matteo Gargiulo
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