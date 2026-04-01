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Chi sono i “padroni dell’AI” e come stanno plasmando il futuro

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Lo scenario e il mercato dell’intelligenza artificiale, all’inizio popolati anche da startup ambiziose, sono oggi saldamente nelle mani di pochi giganti: Microsoft, Google, Meta, OpenAI. Sono gli architetti della nostra realtà futura, come indica Gary Rivlin nel libro “I padroni dell’AI”

Pubblicato il 1 apr 2026
Stefano Casini

giornalista

AI padroni

Il baricentro tecnologico mondiale in pochi anni si è spostato dai sobborghi di Palo Alto ai grattacieli di San Francisco, in quella che oggi viene chiamata Cerebral Valley, la valle dell’intelligenza umana applicata a quella artificiale. E viceversa.

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