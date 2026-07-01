Anthropic ha concentrato nello stesso giorno, il 30 giugno, due annunci che aiutano a capire dove sta andando il mercato dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro. La società ha presentato infatti Claude Sonnet 5, nuovo modello destinato a diventare quello di riferimento per l’uso quotidiano su Claude, e ha lanciato Claude Science, una piattaforma pensata per gli scienziati, con strumenti dedicati alla ricerca e alla biomedicina.

I due lanci non riguardano soltanto la tecnologia. Raccontano una strategia commerciale precisa: ridurre il costo d’ingresso degli agenti AI più autonomi, spingere l’adozione su larga scala nelle imprese e aprire un canale di crescita in settori specializzati come farmaceutica, laboratori e ricerca accademica.

Sonnet 5: più autonomia, prezzo più basso

Anthropic presenta Claude Sonnet 5 come il modello Sonnet “più agentico” finora rilasciato. In termini pratici significa che il sistema viene descritto come capace di pianificare, usare strumenti come browser e terminale e svolgere in autonomia compiti complessi che, fino a pochi mesi fa, richiedevano modelli più grandi e più costosi. La società sostiene che le prestazioni siano vicine a quelle di Opus 4.8, la sua famiglia di modelli più potente, ma con un prezzo inferiore.

Il punto economico è qui. Sonnet 5 arriva con un prezzo promozionale di 2 dollari per milione di token in input e 10 dollari per milione di token in output fino al 31 agosto 2026. Dal 1° settembre il listino salirà a 3 dollari in input e 15 dollari in output. Opus 4.8, richiamato come termine di paragone, parte invece da 5 dollari per milione di token in input e 25 dollari in output. Per gli sviluppatori e per le aziende che vogliono automatizzare flussi di lavoro, la promessa è: capacità più vicine al top di gamma senza pagare il top di gamma.

Anthropic ha anche reso Sonnet 5 il modello di default per i piani Free e Pro, estendendone la disponibilità agli utenti Max, Team ed Enterprise, oltre che a Claude Code e alla Claude Platform. Sul piano distributivo è una scelta importante: non si tratta di un modello confinato a una nicchia premium, ma del prodotto che la società vuole far circolare di più tra utenti consumer evoluti, sviluppatori e clienti aziendali.

Sonnet 5 è inoltre disponibile su Aws, Google Cloud e Microsoft Foundry, un dettaglio che conta perché riduce l’attrito tecnico per le imprese che già lavorano in ambienti cloud esistenti.

Curve costo-prestazioni a diversi livelli di sforzo. Il precedente modello Sonnet di punta (Sonnet 4.6) era ben al di sotto delle prestazioni di Opus 4.8. Sonnet 5 offre una gamma più ampia di opzioni costo-prestazioni rispetto a Sonnet 4.6 e, in alcuni casi, eguaglia i livelli di capacità di Opus 4.8. I grafici mostrano Sonnet 5 al prezzo di 3 $ per milione di token in ingresso e 15 $ per milione di token in uscita. Con i prezzi di lancio promozionali validi fino al 31 agosto (2 $/MTok in ingresso e 10 $/MTok in uscita), il costo effettivo di Sonnet 5 è addirittura inferiore a quello qui indicato. Opus 4.8 ha un prezzo di 5 $/MTok in ingresso e 25 $/MTok in uscita. xhigh = livello di sforzo estremamente elevato.



Il mercato si sposta dagli assistenti agli agenti

Negli ultimi dodici mesi la concorrenza fra società di AI si è spostata dal semplice chatbot ai sistemi che possono agire: consultare pagine, usare strumenti, scrivere codice, controllare il proprio lavoro e portare a termine una sequenza di operazioni. Anthropic colloca Sonnet 5 esattamente in questo segmento. La società insiste sul fatto che il modello migliori in ragionamento, uso degli strumenti, coding e “knowledge work”, cioè il lavoro cognitivo tipico di sviluppatori, analisti, consulenti e staff tecnici.

Il valore economico di questo passaggio emerge anche da uno studio pubblicato da Anthropic il 16 giugno 2026, basato su circa 400 mila sessioni di Claude Code osservate tra ottobre 2025 e aprile 2026. Nel report l’azienda scrive che, nel tempo, l’uso si è spostato dal puro debugging verso compiti più completi come distribuzione di codice, analisi dati e stesura di documenti, e che il valore economico medio dei task è cresciuto di circa il 25%. La lettura è: gli strumenti agentici non servono più soltanto a risparmiare minuti, ma puntano a sostituire o comprimere intere porzioni di lavoro esecutivo.

Se un modello “intermedio” come Sonnet si avvicina a prestazioni prima riservate alla fascia premium, la pressione competitiva sui prezzi aumenta e l’automazione diventa più accessibile a una platea molto più larga. Le aziende che finora hanno guardato agli agenti AI come a un investimento sperimentale possono iniziare a considerarli un costo operativo ordinario.

I numeri di crescita spiegano la fretta

La rapidità di questi lanci si capisce anche guardando ai numeri che Anthropic ha diffuso sulla propria crescita. In un annuncio del 24 aprile 2026 relativo all’espansione della collaborazione con Amazon, la società ha dichiarato che il proprio run-rate di ricavi ha superato i 30 miliardi di dollari, contro circa 9 miliardi alla fine del 2025. Nello stesso testo Anthropic ha spiegato che la crescita della domanda enterprise, degli sviluppatori e degli utenti consumer ha messo sotto pressione l’infrastruttura, con effetti su affidabilità e prestazioni nei momenti di picco.

Questi dati vanno letti con cautela, perché il run-rate è una proiezione annualizzata e non coincide con i ricavi effettivi di fine anno. Ma servono a capire il quadro: Anthropic sta cercando di trasformare il vantaggio tecnico accumulato sul coding e sui workflow professionali in una base commerciale il più possibile ampia. Da qui la doppia esigenza di abbassare il prezzo del modello più utilizzabile ogni giorno e, nello stesso tempo, firmare accordi per aumentare la capacità computazionale disponibile.

Introducing Claude Science (now in beta)

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Claude Science: il tentativo di entrare nei laboratori

Il secondo annuncio riguarda Claude Science, descritto da Anthropic come un “AI workbench for scientists”, una postazione di lavoro per ricercatori che integra strumenti, pacchetti e risorse usati nella pratica scientifica. L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione di un’attività che oggi costringe i laboratori a saltare tra database, notebook, terminali, pipeline, figure e manoscritti.

Anthropic sostiene che Claude Science possa analizzare letteratura, eseguire ricerche multi-step, produrre artefatti verificabili e gestire accesso flessibile alle risorse di calcolo, anche su infrastrutture locali, Linux, macOS o cluster remoti via Ssh.

Sul piano del prodotto, Claude Science viene offerto in beta per i piani Pro, Max, Team ed Enterprise. Non è dunque un programma separato o una business unit autonoma: è un verticale costruito sopra l’ecosistema Claude. La logica economica è evidente. Invece di vendere soltanto modelli generalisti, Anthropic prova a costruire soluzioni ad alto valore aggiunto in settori dove i clienti sono disposti a pagare di più per affidabilità, auditabilità e integrazione con strumenti specialistici.

Il materiale diffuso dalla società insiste su tre elementi.

Primo, la produzione di output riproducibili, con codice, ambiente di esecuzione e cronologia dei messaggi che permettono di ricostruire il processo.

Secondo, la gestione del calcolo su infrastrutture già usate dai laboratori, dai laptop ai cluster Hpc fino alle Gpu on demand.

Terzo, l’accesso a più di 60 skill e connettori già configurati per genomica, single-cell, proteomica, biologia strutturale e cheminformatica. In altri termini, Anthropic cerca di tradurre il concetto di “agente” in un prodotto verticale con meno attrito operativo e più difendibilità commerciale.

Dalla life sciences a Claude Science: un percorso già avviato

Claude Science non nasce dal nulla. Nell’ottobre 2025 Anthropic aveva già annunciato un pacchetto di iniziative per le life sciences, con connettori verso Benchling, BioRender, PubMed, Scholar Gateway di Wiley, Synapse.org e 10x Genomics, oltre all’introduzione delle Agent Skills per protocolli scientifici ripetibili. In febbraio 2026 aveva poi esteso l’offerta a sanità e life sciences con infrastruttura “HIPAA-ready” e nuovi connettori verso Medidata e ClinicalTrials.gov.

Claude Science appare quindi come il consolidamento commerciale di un lavoro cominciato mesi prima: prima i collegamenti con l’ecosistema, poi la piattaforma completa.

Questo passaggio è rilevante perché la scienza applicata, e in particolare la biomedicina, rappresentano uno dei mercati più promettenti per l’AI generativa ad alto valore. I clienti non cercano soltanto capacità di scrittura o di sintesi, ma strumenti che possano navigare letteratura, elaborare dati, produrre grafici, gestire pipeline e lasciare tracce verificabili. È una domanda più piccola in termini di utenti finali rispetto al mercato consumer, ma molto più ricca in termini di ticket medi, integrazione e costi di sostituzione.

Come i ricercatori stanno usando Claude Science

Negli ultimi mesi diversi ricercatori hanno usato Claude Science, ancora in fase beta, per attività come l’analisi dell’RNA sequencing a cellula singola, la progettazione di screening CRISPR, la previsione della struttura delle proteine e applicazioni di cheminformatica.

Manifold Bio, azienda che sviluppa farmaci capaci di colpire tessuti specifici, ha impiegato la piattaforma per selezionare i target dei suoi esperimenti più recenti: per ogni tessuto e per ogni bersaglio, Claude Science ha valutato espressione superficiale, traffico cellulare e profilo di sicurezza, ordinando i candidati in base a criteri costruiti sui dati proprietari interni dell’azienda.

Jérôme Lecoq, neuroscienziato dell’Allen Institute, ha invece utilizzato Claude Science per creare un modello multi-agente destinato alla scrittura di review scientifiche di lungo respiro: i sotto-agenti leggono migliaia di articoli, estraggono la tesi centrale e i principali risultati quantitativi, li archiviano in un database di evidenze e costruiscono poi il testo sezione per sezione, affiancando alla scrittura la produzione di figure comparative basate sui dati raccolti. In questo flusso di lavoro un agente genera i contenuti e un secondo agente revisore ne controlla accuratezza e correttezza delle citazioni. Prima dell’uso di Claude Science, il team di Lecoq poteva impiegare fino a due anni per completare una review di questo tipo; oggi dispone di circa dieci lavori, molti oltre le cento pagine, già sottoposti a verifica automatizzata delle fonti.

Anche Stephen Francis, epidemiologo e professore associato allo UCSF Brain Tumor Center, ha usato la piattaforma per sostenere studi sull’epidemiologia molecolare del glioma, un tumore primario che origina nelle cellule gliali del cervello. Secondo Francis, Claude Science ha accelerato in modo marcato l’analisi, consentendo valutazioni germinali complete con approcci diversi in circa un decimo del tempo richiesto in precedenza; il suo gruppo ha inoltre validato in autonomia i risultati ottenuti, confermando la capacità dello strumento di produrre analisi rapide ma anche solide.

Per iniziare con Claude Science cliccare qui.

La scommessa sui settori regolati

Negli stessi giorni in cui lancia Sonnet 5 e Claude Science, Anthropic sta spingendo anche su un altro versante: i settori regolati. Il 12 giugno 2026 ha annunciato una partnership con TCS per portare Claude in servizi finanziari, sanità, life sciences, telecomunicazioni e settore pubblico, con offerte verticali come la gestione dei sinistri assicurativi e il supporto ai prestiti bancari. L’11 giugno ha comunicato un’alleanza pluriennale con DXC Technology, che prevede la formazione di decine di migliaia di ingegneri certificati per integrare Claude nei sistemi di banche, compagnie aeree, assicurazioni, manifattura e pubblica amministrazione. DXC stima che Claude abbia accelerato di dieci volte lo sviluppo software della propria piattaforma OASIS.

Messi insieme, questi annunci mostrano la traiettoria di Anthropic: modelli più agentici per un pubblico largo, strumenti collaborativi come Claude Tag per i team, piattaforme verticali come Claude Science per professionisti specializzati, e alleanze di implementazione per i grandi clienti regolati. La società non sta vendendo soltanto “un modello migliore”. Sta cercando di costruire una catena del valore completa, dal motore di base fino alla distribuzione enterprise.

Sicurezza: il vantaggio commerciale passa anche da qui

Anthropic ha accompagnato il lancio di Sonnet 5 con un argomento che per i clienti aziendali conta quasi quanto le prestazioni: la sicurezza. Secondo la società, le valutazioni pre-deployment mostrano un tasso complessivamente più basso di comportamenti indesiderati rispetto a Sonnet 4.6, una migliore resistenza a richieste malevole e tentativi di prompt injection, e minori livelli di hallucination e sycophancy. La società aggiunge che Sonnet 5 ha capacità cyber inferiori rispetto ai modelli Opus e Mythos, e che per questo è stato rilasciato con protezioni cyber attive di default.

Tassi di comportamenti non allineati rilevati dal nostro audit comportamentale automatizzato, che verifica un’ampia gamma di comportamenti indesiderati in numerose situazioni e contesti (si veda la Sezione 6.4 della scheda di sistema di Sonnet 5 per un elenco completo e i risultati relativi a ciascun comportamento specifico). Sonnet 5 mostra un tasso complessivo di comportamenti non allineati inferiore rispetto a Sonnet 4.6, sebbene superiore a quello di Mythos Preview e Opus 4.8.



Questa enfasi non è casuale. Il 12 giugno 2026 il governo statunitense aveva imposto una direttiva di export control che sospendeva l’accesso a Fable 5 e Mythos 5, i modelli più avanzati dell’azienda, per motivi legati al rischio. Il 30 giugno Anthropic ha comunicato il redeployment di Fable 5, ma l’episodio ha confermato che, per i modelli più potenti, la questione regolatoria e di sicurezza è ormai parte integrante del go-to-market. In questo quadro Sonnet 5 può diventare il prodotto “sicuro abbastanza” per la distribuzione di massa, mentre i modelli più forti restano soggetti a controlli più stretti.

Claude Tag e il lavoro di squadra con gli agenti

Un’altra notizia collegata, utile per leggere la strategia complessiva, è il lancio di Claude Tag il 23 giugno 2026. Si tratta di un’integrazione in Slack che consente ai team di “taggare” Claude in un canale, delegandogli compiti condivisi. Anthropic scrive che il sistema conserva il contesto dei canali, pianifica attività future e lavora come un compagno di squadra. L’azienda aggiunge che il 65% del codice del proprio team prodotto internamente viene ormai creato con la sua versione di Claude Tag.

Sul piano economico, Claude Tag è il pezzo che collega l’AI individuale all’AI organizzativa. Finché il modello resta in una finestra di chat, il ritorno economico è spesso disperso e difficile da misurare. Quando invece entra negli strumenti di collaborazione, nelle pipeline aziendali e nei sistemi condivisi, diventa più semplice trasformarlo in produttività osservabile, e quindi in budget ricorrente. Anche per questo Anthropic lo offre in beta ai clienti Team ed Enterprise, cioè ai segmenti con maggiore probabilità di conversione in spesa continuativa.

La partita vera è sui margini, non solo sui benchmark

Nel dibattito pubblico i nuovi modelli vengono spesso confrontati sui benchmark, ma la concorrenza industriale si gioca altrove. Conta la differenza tra prezzo e costo computazionale, conta la facilità con cui un cliente può integrare il modello nel proprio stack, conta il numero di casi d’uso in cui il sistema può essere messo al lavoro senza dover costruire tutto da zero.

Sonnet 5 serve a migliorare il rapporto prezzo-prestazioni. Claude Science serve a salire di valore in un settore specialistico. Claude Tag serve a entrare nei flussi collaborativi. Le partnership con TCS e DXC servono a distribuire la tecnologia dove Anthropic da sola non arriverebbe con la stessa velocità.

Anche l’espansione dell’accordo con Amazon va letta in questa chiave. Anthropic ha bisogno di più capacità di calcolo per sostenere la domanda e mantenere affidabilità sufficiente per clienti che non comprano più soltanto un chatbot, ma una componente operativa del lavoro quotidiano. Se il costo dell’infrastruttura cresce più rapidamente dei prezzi che il mercato è disposto a pagare, il vantaggio competitivo si assottiglia. Se invece la società riesce a combinare volumi, pricing più flessibile e verticali ad alto margine, può consolidarsi come uno dei principali fornitori enterprise dell’AI generativa.

Perché queste due notizie contano

Le due notizie contano perché mostrano una fase nuova del settore. Il primo ciclo dell’AI generativa è stato dominato dalla corsa a modelli sempre più potenti e da prodotti generalisti. Ora il mercato sta entrando in una fase più concreta: modelli “abbastanza forti” ma sostenibili nei costi, integrazione con strumenti di lavoro reali, packaging verticale per industrie ad alto valore e attenzione crescente a compliance e sicurezza.

Anthropic sembra voler occupare proprio questo spazio. Sonnet 5 punta a diventare il modello che le imprese usano davvero, non soltanto quello che impressiona in demo o benchmark.

Claude Science punta a trasformare Claude da assistente generalista a strumento di lavoro specialistico in uno dei campi dove il budget per software, dati e calcolo è più alto. Se la scommessa reggerà, il vantaggio non sarà solo tecnico. Sarà commerciale: più contratti enterprise, più spesa ricorrente, più dipendenza del cliente dall’ecosistema costruito attorno al modello.

Per ora i fatti disponibili raccontano questo: Anthropic sta abbassando il prezzo d’accesso all’AI agentica, sta ampliando la distribuzione cloud e sta cercando di monetizzare più a fondo nei segmenti scientifici e regolati. È qui che si misurerà la prossima fase della competizione con OpenAI, Google e gli altri grandi operatori: non solo su chi ha il modello più forte, ma su chi riesce a trasformarlo più in fretta in prodotto, margini e contratti.