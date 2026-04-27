La Cina ha fermato l’acquisizione di Manus da parte di Meta, una delle operazioni più simboliche degli ultimi mesi nel mercato globale dell’intelligenza artificiale. Il provvedimento, annunciato il 27 aprile 2026, impone alle parti di ritirarsi dall’accordo e arriva dopo settimane di revisione da parte delle autorità cinesi.
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La Cina blocca l’acquisizione di Manus da parte di Meta: salta deal da 2 miliardi
La decisione è motivata dalla sicurezza nazionale e colpisce una delle startup più osservate dell’AI asiatica, mentre la Cina irrigidisce i controlli sui capitali Usa e alza il costo geopolitico delle fusioni tecnologiche tra le due sponde del Pacifico
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