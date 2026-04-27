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La Cina blocca l’acquisizione di Manus da parte di Meta: salta deal da 2 miliardi

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La decisione è motivata dalla sicurezza nazionale e colpisce una delle startup più osservate dell’AI asiatica, mentre la Cina irrigidisce i controlli sui capitali Usa e alza il costo geopolitico delle fusioni tecnologiche tra le due sponde del Pacifico

Pubblicato il 27 apr 2026
Meta Manus

La Cina ha fermato l’acquisizione di Manus da parte di Meta, una delle operazioni più simboliche degli ultimi mesi nel mercato globale dell’intelligenza artificiale. Il provvedimento, annunciato il 27 aprile 2026, impone alle parti di ritirarsi dall’accordo e arriva dopo settimane di revisione da parte delle autorità cinesi.

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Pierluigi Sandonnini
Pierluigi Sandonnini

Senior web editor di Nextwork360. Oltre trent’anni di esperienza giornalistica, maturata in diversi settori della tecnologia: audio video, tv digitale, telecomunicazioni, internet, intelligenza artificiale.

Dal 2020 gestisce il sito Ai4business.it, coordinando la redazione, curandone i contenuti e scrivendo articoli.

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