IBM espande la partnership con Adobe sull’AI generativa

Pierluigi Sandonnini giornalista

IBM e Adobe uniscono le forze per migliorare le catene di fornitura dei contenuti utilizzando la tecnologia AI. IBM ha annunciato che amplierà la collaborazione esistente con Adobe per sfruttare i servizi Adobe Sensei GenAI e Adobe Firefly, una suite di modelli creativi di AI generativa (attualmente in beta). Inoltre, IBM Consulting introdurrà una nuova gamma di servizi di consulenza Adobe per assistere i clienti nella navigazione del complesso panorama dell’AI generativa.

IBM ha dichiarato che lo sforzo della collaborazione si concentrerà in particolare sull’aiutare i clienti a creare esperienze personalizzate per i clienti.

“Per sfruttare efficacemente queste funzionalità avanzate, l’integrazione delle fasi di processo necessarie all’interno delle tecnologie Workfront di Adobe garantirà la collaborazione e la velocità desiderate, assicurando al contempo visibilità, governance e integrità del marchio”, dichiara Matt Candy, global managing partner, IBM iX customer and experience transformation di IBM Consulting.

IBM afferma che i marchi saranno ora in grado di lanciare campagne, esperienze e prodotti più velocemente e con maggiore sicurezza e precisione, massimizzando il loro impatto sul business.

Le due aziende si sono prefissate di creare un ecosistema integrato per la supply chain dei contenuti che aumenti l’efficienza, automatizzi le attività e migliori la visibilità per le parti coinvolte nei progetti di design e creativi. Per raggiungere questo obiettivo si avvarranno della soluzione Content Supply Chain accelerata dall’intelligenza artificiale di Adobe e dei servizi di consulenza di IBM.

Adobe avrà accesso al team di esperti di IBM Consulting

Grazie a questa partnership ampliata, i clienti aziendali di Adobe avranno accesso al team di esperti di IBM Consulting, composto da 21mila consulenti esperti di dati e AI. Questi esperti assisteranno i clienti nell’implementazione di modelli di AI generativa nel processo di progettazione e creatività.

“I nostri esperti globali sono certificati nelle tecnologie Adobe [e] conoscono a fondo gli strumenti di Adobe per aiutare i nostri clienti a massimizzare la tecnologia e i flussi di lavoro, contribuendo al contempo a garantire che la trasparenza e la spiegabilità siano integrate nel loro processo creativo”, dichiara Candy di IBM. “Aiuteremo anche a integrare la soluzione Content Supply Chain accelerata dall’intelligenza artificiale di Adobe con i dati proprietari dei clienti, le linee guida del marchio e la proprietà intellettuale dei nostri clienti, in modo che le organizzazioni non debbano preoccuparsi se stanno utilizzando i contenuti giusti e se sono coerenti con il marchio”.

I servizi forniti comprenderanno l’uso di Firefly, inizialmente focalizzato sulla generazione di immagini ed effetti di testo, e i servizi Sensei GenAI, che funzionano come copilota per i marketer incorporati nelle applicazioni aziendali di Adobe.

Semplificare i flussi di lavoro dei contenuti grazie all’AI generativa

IBM ha dichiarato che l’ampliamento della partnership con Adobe mira a capitalizzare il crescente slancio nell’adozione dell’AI, consentendo ai marchi di creare esperienze altamente personalizzate per i clienti che favoriscono la crescita e la produttività. Con un’attenzione particolare alla fiducia, alla trasparenza e alla coerenza del marchio, l’azienda ha dichiarato che la partnership mira a ridefinire le possibilità delle esperienze alimentate dall’AI, elevando al contempo le decisioni aziendali.

Candy di IBM ha dichiarato che IBM Consulting sta collaborando a stretto contatto con i clienti Adobe per assisterli nella preparazione delle fonti e delle strutture di dati interne. Inoltre, sta aiutando i clienti a identificare i casi d’uso adatti, a stimare l’impatto sul valore e a valutare e consigliare le tecnologie da adottare.

“Assistiamo i nostri clienti nella formazione e nella personalizzazione dei modelli fondativi (FM) e degli LLM, utilizzando sia i dataset aziendali che quelli dei clienti”, ha dichiarato. “Diamo priorità alla creazione di guardrail per affrontare i pregiudizi e mantenere la voce del marchio”.

Candy ha sottolineato che i consulenti IBM hanno l’esperienza necessaria per utilizzare l’intero stack tecnologico dell’AI generativa, che comprende modelli di base e oltre 50 acceleratori di apprendimento automatico classico specifici per il dominio. Questa gamma completa di strumenti consente di accelerare i progressi dei clienti.

“Utilizziamo il nostro metodo unico IBM Garage per co-creare con i clienti e lavorare insieme per costruire le loro idee e portarle su scala aziendale”, ha spiegato. “Ad esempio, lavoriamo con i clienti per sviluppare casi d’uso dell’IA prioritari, definire la roadmap tecnologica, gli asset e gli strumenti per supportare tali casi d’uso e sviluppare il design incentrato sull’uomo e il modello operativo necessario per portare i casi d’uso su scala aziendale”.