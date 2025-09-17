Intelligenza Artificiale News Formazione Ricerca intelligenza artificiale Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

report Salesforce

Global AI Readiness Index: ecco la mappa mondiale dell’AI agentica

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Il report analizza 16 Paesi per valutare regolamentazione, innovazione, investimenti e capitale umano nell’adozione dell’AI agentica. Secondo Salesforce, l’adozione di questi sistemi crescerà del 327% nei prossimi due anni, con un incremento stimato del 30% della produttività globale.Stati Uniti, Singapore e Regno Unito guidano la classifica, mentre l’Italia resta indietro

Pubblicato il 17 set 2025
Salesforce global ai readiness index

Global AI Readiness Index di Salesforce. Lo studio copre 16 economie strategiche, scelte per il loro peso negli ecosistemi digitali e nella capacità di fare da traino a livello regionale. I dati, raccolti da fonti aperte e verificabili, vengono tradotti in raccomandazioni operative che aiutano governi e imprese a orientarsi. L’obiettivo non è solo fotografare la situazione, ma indicare come trasformare le strategie in applicazioni concrete.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Roberto Cosentino

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • AI nelle aziende: solo il 13% è pronto all'implementazione

  • cISCO AI READINESS INDEX

    AI nelle aziende: solo il 13% è pronto all'implementazione

    02 Dic 2024

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • ai agentica settore bancario

  • report MIT

    L'AI agentica ridisegna il settore bancario: opportunità e sfide

    08 Set 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Artificial Intelligence Index Report 2025

  • REPORT STANFORD InstituTE

    Cresce l'utilizzo dell'AI nel 2024: sale al 78% la percentuale di organizzazioni (55% del 2023)

    09 Apr 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi