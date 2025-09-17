Global AI Readiness Index: ecco la mappa mondiale dell’AI agentica

Global AI Readiness Index di Salesforce. Lo studio copre 16 economie strategiche, scelte per il loro peso negli ecosistemi digitali e nella capacità di fare da traino a livello regionale. I dati, raccolti da fonti aperte e verificabili, vengono tradotti in raccomandazioni operative che aiutano governi e imprese a orientarsi. L’obiettivo non è solo fotografare la situazione, ma indicare come trasformare le strategie in applicazioni concrete.