FiberCop e Microsoft Italia accelerano l’edge cloud nazionale: nuovo accordo strategico

FiberCop e Microsoft Italia hanno firmato un’intesa strategica per portare la potenza del cloud e dell’intelligenza artificiale più vicina alle aziende italiane. Il progetto integra l’infrastruttura di rete ed edge di FiberCop con Microsoft Azure Local, creando una piattaforma nazionale capace di offrire servizi innovativi, sicuri e a bassa latenza.

Un’infrastruttura diffusa e pronta per il cloud sovrano

La collaborazione sfrutta la capillarità della rete FiberCop, con 27 milioni di km di fibra ottica e 10.500 centrali distribuite in Italia. Microsoft Azure potenzierà gli edge data center con soluzioni avanzate per garantire sovranità dei dati, tempi di risposta rapidi e maggiore affidabilità, rispondendo alle esigenze di imprese e pubblica amministrazione.

Una cooperazione già consolidata

L’accordo si inserisce in una collaborazione di lunga data tra le due aziende, già attive su progetti strategici di AI agentica e servizi cloud avanzati. La nuova iniziativa segna un passo ulteriore verso un ecosistema digitale più robusto e distribuito.

FiberCop: “un ulteriore passo per diventare il campione digitale italiano”

“Attraverso la collaborazione con Microsoft Italia, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella missione di diventare il campione digitale italiano”, ha commentato Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop.

“Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali. La nostra forza risiede nell’estensione unica e capillare degli asset aziendali e nell’esperienza senza pari nella gestione di infrastrutture critiche, che ci consentono di accelerare la transizione digitale dell’Italia e ridurre il divario digitale. Grazie a queste capacità, FiberCop è meglio posizionata di qualsiasi altro player sul mercato per guidare l’innovazione e sostenere il futuro digitale del Paese”.

Azure Local al centro dell’innovazione distribuita

Azure Local estende le funzionalità del cloud Microsoft agli ambienti locali, permettendo la distribuzione di applicazioni moderne o legacy in sedi con specifici requisiti di sovranità. L’integrazione con la rete edge di FiberCop abiliterà nuove applicazioni basate su AI e analisi dei dati in tempo reale.

“Con Azure Local e la rete edge di FiberCop permetteremo alle organizzazioni di tutto il Paese di innovare dal cloud all’edge, mantenendo il pieno controllo sui propri dati e beneficiando al tempo stesso delle più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato Microsoft Italia.

Benefici per aziende e pubblica amministrazione

L’utilizzo di Azure Local nei siti edge di FiberCop garantirà:

Sovranità dei dati e piena compliance con le normative italiane ed europee

e piena compliance con le normative italiane ed europee Latenza ultra-bassa per applicazioni critiche come automazione industriale, sanità e smart city

per applicazioni critiche come automazione industriale, sanità e smart city Maggiore resilienza e scalabilità, senza compromessi su sicurezza o prestazioni

L’importanza strategica dell’edge cloud

L’edge cloud computing avvicina potenza di calcolo e archiviazione ai luoghi in cui i dati vengono generati, migliorando velocità, affidabilità e adattamento alle esigenze locali. Pur restando essenziali i grandi data center, l’edge risponde ai casi d’uso che richiedono risposte immediate e distribuite sul territorio.

Una spinta decisiva per l’innovazione nazionale

La collaborazione tra FiberCop e Microsoft Italia conferma l’impegno comune nel sostenere la trasformazione digitale del Paese. L’iniziativa avrà impatti trasversali su telecomunicazioni, servizi pubblici, industria e smart city, mettendo organizzazioni e imprese in condizione di sfruttare appieno le opportunità del cloud e dell’intelligenza artificiale.