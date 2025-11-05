Intelligenza Artificiale News Realtà Virtuale (XR) Quantum computing

Microsoft rafforza il Sovereign Cloud: i dati elaborati per i clienti europei restano all’interno della UE

In arrivo una nuova ondata di servizi per potenziare la sovranità del cloud dell’azienda di Redmond. Obiettivo: rafforzare sicurezza, conformità e controllo dei dati a livello globale. L’azienda amplia la capacità dei data center europei, introduce elaborazione AI interamente in UE, nuove funzionalità per Azure Local e Microsoft 365, e lancia la specializzazione “Digital Sovereignty” per i partner

Pubblicato il 5 nov 2025
Microsoft Sovereign Cloud

In un contesto globale sempre più regolamentato e tecnologicamente complesso, Microsoft ha annunciato l’espansione delle proprie capacità di Sovereign Cloud, per aiutare governi, istituzioni pubbliche e imprese a sfruttare la potenza del cloud mantenendo il pieno controllo sui propri dati.
Il CEO Satya Nadella ha introdotto una serie di soluzioni pensate per rispondere a esigenze di resilienza, conformità e sovranità digitale, sia nel Sovereign Public Cloud che nel Sovereign Private Cloud.

Alessandra Castelli

