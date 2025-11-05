Microsoft rafforza il Sovereign Cloud: i dati elaborati per i clienti europei restano all’interno della UE

In un contesto globale sempre più regolamentato e tecnologicamente complesso, Microsoft ha annunciato l’espansione delle proprie capacità di Sovereign Cloud, per aiutare governi, istituzioni pubbliche e imprese a sfruttare la potenza del cloud mantenendo il pieno controllo sui propri dati.

Il CEO Satya Nadella ha introdotto una serie di soluzioni pensate per rispondere a esigenze di resilienza, conformità e sovranità digitale, sia nel Sovereign Public Cloud che nel Sovereign Private Cloud.