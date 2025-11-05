In un contesto globale sempre più regolamentato e tecnologicamente complesso, Microsoft ha annunciato l’espansione delle proprie capacità di Sovereign Cloud, per aiutare governi, istituzioni pubbliche e imprese a sfruttare la potenza del cloud mantenendo il pieno controllo sui propri dati.
Microsoft rafforza il Sovereign Cloud: i dati elaborati per i clienti europei restano all’interno della UE
In arrivo una nuova ondata di servizi per potenziare la sovranità del cloud dell’azienda di Redmond. Obiettivo: rafforzare sicurezza, conformità e controllo dei dati a livello globale. L’azienda amplia la capacità dei data center europei, introduce elaborazione AI interamente in UE, nuove funzionalità per Azure Local e Microsoft 365, e lancia la specializzazione “Digital Sovereignty” per i partner
In un contesto globale sempre più regolamentato e tecnologicamente complesso, Microsoft ha annunciato l’espansione delle proprie capacità di Sovereign Cloud, per aiutare governi, istituzioni pubbliche e imprese a sfruttare la potenza del cloud mantenendo il pieno controllo sui propri dati.
