Ultimi articoli Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza Guide agenti Ai Guide uso software

ai agentica

Fable 5.1, Mythos 5.1 Anthropic: il controllo dei dati AI passa alle imprese

Indirizzo copiato

Anthropic rilascia due modelli identici con guardrail diversi e sposta i log di monitoraggio nel cloud dei clienti, protetti da chiavi loro. Dietro Enterprise Frontier Safeguards ci sono i CISO delle banche sistemiche USA e un cambio di responsabilità che tocca il procurement pubblico europeo, dal watermark AI Act alla reversibilità

Pubblicato il 2 set 2026
Fabio Lalli

Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Enterprise Frontier Safeguards
Aggiungi tra i preferiti su Google

Otto responsabili della sicurezza informatica di banche sistemiche statunitensi hanno passato mesi, insieme a un fornitore di modelli linguistici, a stabilire chi tiene i log, chi tiene le chiavi di cifratura, cosa può vedere un sistema di revisione automatica e a quali condizioni una persona è autorizzata a guardare dentro quei dati. Il risultato porta il nome di Enterprise Frontier Safeguards, Anthropic lo ha annunciato l’1 settembre, e il giorno dopo ha rilasciato i due modelli che ne sono il primo banco di prova.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Fabio Lalli
Fabio Lalli
Consulente in trasformazione digitale – AI & product strategy

Fabio Lalli è consulente in innovazione e AI, con oltre venticinque anni di esperienza nello sviluppo di prodotti digitali e nella trasformazione delle organizzazioni.

Ha fondato diverse realtà nel corso della sua carriera e completato un exit imprenditoriale nel settore digitale. Oggi guida Iconico, società specializzata nel supporto a startup e imprese nei processi di crescita, validazione di prodotto e go-to-market, e ZeroFive.ai, studio di consulenza strategica focalizzato sull’adozione dell’AI e sulla progettazione di architetture e modelli operativi aumentati dall’intelligenza artificiale.

Collabora con aziende di diversi settori su temi di AI transformation, modelli organizzativi, framework decisionali e misurazione dell’impatto economico delle tecnologie emergenti.

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Claude Fable 5 Mythos 5

  • approfondimento

    Claude Fable 5 e Mythos 5, cosa cambia quando la frontiera diventa accessibile

    10 Giu 2026

    di Fabio Lalli

    Condividi
  • Claude Fable 5 torna

  • analisi

    Fable 5 torna online: la lezione per chi sceglie i modelli AI in azienda

    02 Lug 2026

    di Fabio Lalli

    Condividi
  • controlli export AI Anthropic

  • scenari

    Modelli AI e sicurezza: perché il caso Anthropic pesa sull’Europa

    15 Giu 2026

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x