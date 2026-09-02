Otto responsabili della sicurezza informatica di banche sistemiche statunitensi hanno passato mesi, insieme a un fornitore di modelli linguistici, a stabilire chi tiene i log, chi tiene le chiavi di cifratura, cosa può vedere un sistema di revisione automatica e a quali condizioni una persona è autorizzata a guardare dentro quei dati. Il risultato porta il nome di Enterprise Frontier Safeguards, Anthropic lo ha annunciato l’1 settembre, e il giorno dopo ha rilasciato i due modelli che ne sono il primo banco di prova.