Aziende italiane di intelligenza artificiale: quali sono, come se la cavano in UE

La scena delle aziende italiane di intelligenza artificiale è piccola rispetto alla scala europea (per non parlare degli Usa), ma già variegata.

Per capirla serve un perimetro largo: startup, scaleup e aziende AI-native che sviluppano modelli, software verticale, dati sintetici, cybersecurity e infrastruttura di calcolo. I nomi non sono molti, ma oggi si distinguono con più chiarezza.

Il tratto comune è un altro: quasi tutti puntano su mercati dove contano controllo dei dati, compliance, integrazione nei processi e capacità di distribuire l’AI in ambienti reali.

Aziende italiane di intelligenza artificiale: il quadro

La base di partenza resta stretta. Secondo Istat, nel 2025 il 16,4% delle imprese italiane con almeno 10 addetti utilizzava almeno una tecnologia di AI. Nel 2024 erano l’8,2%, nel 2023 il 5%. La crescita c’è, ma l’adozione resta concentrata soprattutto nelle aziende più grandi. Reuters, riprendendo i dati del 2024, aveva già segnalato che l’Italia restava indietro rispetto ai principali partner europei e che il ritardo si intrecciava con competenze digitali deboli e una struttura produttiva dominata da pmi.

Il nucleo centrale: Domyn, Translated, Almawave

Il nome più vicino al profilo di campione nazionale è Domyn, l’azienda già nota come iGenius. Reuters ha scritto il 9 settembre 2025 che la società valeva già oltre 1 miliardo di dollari, stava costruendo quello che definisce il più grande supercomputer europeo del settore e apriva una divisione finanziaria dedicata a banche, assicurazioni e asset manager. Pochi mesi prima, il 16 gennaio 2025, aveva lanciato Colosseum 355B, modello sviluppato con tecnologia Nvidia per settori regolati, con la promessa di tenere dati, modelli e proprietà intellettuale sotto il controllo del cliente. A dicembre 2024 Reuters aveva anche riportato che iGenius aveva raccolto 650 milioni di euro per sostenere il progetto Colosseum nel Sud Italia.

Accanto a Domyn va messa Translated. Non è una startup early-stage, ma è una delle poche aziende italiane che da anni sviluppano ai proprietaria con una base industriale riconoscibile. Nel maggio 2025 ha annunciato DVPS, progetto europeo da 29 milioni di euro dedicato a sistemi multimodali che combinano linguaggio, visione e sensori; il progetto riunisce 20 organizzazioni in 9 Paesi. A febbraio 2025 Translated aveva anche presentato Lara, il suo sistema di traduzione, dicendo che sarebbe stato portato a 200 lingue entro l’estate. Qui la cautela è necessaria: numeri e posizionamento arrivano dai materiali dell’azienda, non da una verifica indipendente sui ricavi o sulla qualità tecnica comparata.

Il terzo nome da tenere nel nucleo principale è Almawave. Anche in questo caso non parliamo di una startup in senso stretto, ma di un gruppo che ha scelto di presidiare il tema dei modelli europei. Nell’ottobre 2025 l’azienda ha presentato Velvet 25B, descritto come un modello da 25 miliardi di parametri ottimizzato per le 24 lingue ufficiali dell’Unione europea, con enfasi su ragionamento, efficienza e possibilità di esecuzione anche su hardware relativamente contenuto. Anche qui la fonte è aziendale, quindi le prestazioni vanno lette come dichiarazioni del produttore. Resta il fatto che Almawave è uno dei pochi attori italiani a presentarsi con una famiglia di modelli proprietari pensati per l’enterprise europeo.

Software verticale e casi specializzati

Sotto questo primo livello c’è un gruppo di aziende che non presidiano il foundation model, ma hanno un posizionamento netto. Vedrai si presenta come società italiana di decision intelligence e oggi spinge soprattutto WhAI, piattaforma agentic che connette dati, modella decisioni e simula scenari. Dentro lo stesso perimetro c’è indigo.ai, controllata del gruppo, che il 29 gennaio 2025 ha annunciato un round serie B da 10 milioni di euro e ha parlato di una crescita dell’88% dei ricavi ricorrenti nel 2024. In questo caso il dato economico è societario, ma il punto industriale è chiaro: qui l’ai viene venduta come software operativo per customer care, processi e decisioni aziendali, non come modello generalista.

E poi c’è la romana SylloTips, l’AI applicata ai processi aziendali, con agenti human-in-the-loop pensati per catturare, organizzare e rendere riusabile il sapere interno delle organizzazioni. Il seed da 4,2 milioni di euro chiuso nel 2025 la colloca tra le startup italiane più interessanti della nuova ondata.

Un altro segmento rilevante è quello dei dati sintetici, dove il nome da seguire è Aindo, nata a Trieste. Nel 2025 è stata selezionata dall’Eic Accelerator con una sovvenzione da 2,1 milioni di euro, e l’azienda sottolinea di essere stata una delle sole tre realtà italiane scelte in quel batch. La tecnologia serve a generare dati artificiali da usare in ricerca e sviluppo senza trattare direttamente dati personali sensibili, un’esigenza concreta in sanità, assicurazioni e finanza. Anche qui il dato arriva dai materiali del programma e della società.

Poi ci sono realtà che presidiano funzioni molto specifiche.

Contents.com, fondata nel 2021, ha annunciato nel gennaio 2024 una serie B da 18 milioni di dollari per espandere la propria piattaforma di generazione e orchestrazione di contenuti multilingua per aziende.

Axyon AI, nata a Modena nel 2016, ha chiuso nel 2025 un round da 4,3 milioni di euro guidato da Cdp Venture Capital per rafforzare i suoi strumenti di ai applicata all’asset management.

Synapsia, infine, va monitorata per una ragione diversa: l’11 marzo 2025 Reuters ha riportato un contratto da 2,5 miliardi di dollari con Bold Technologies per servizi di gestione urbana ai ad Abu Dhabi. È una cifra molto alta e va letta con prudenza: il valore del contratto non coincide automaticamente con ricavi già incassati. Però il caso mostra che dall’Italia possono uscire anche piattaforme vendute su grandi progetti internazionali.

Le aziende italiane dell’intelligenza artificiale nella filiera tecnologica

Una scena AI non è fatta solo di modelli. È fatta anche di componenti che permettono di usare l’ai in ambienti reali senza perdere controllo su sicurezza, dispositivi e reti. Qui entra Exein, startup romana di cybersecurity embedded. Il 29 gennaio 2025 Reuters ha scritto che la società aveva firmato con MediaTek un accordo per portare i suoi sistemi di sicurezza sulla piattaforma Genio, con una diffusione potenziale su miliardi di chip in settori come automotive, casa connessa e sanità. Reuters ha poi riferito a luglio 2025 di un round da 70 milioni di euro, ma già l’accordo con MediaTek bastava a indicare il ruolo della società nella filiera tecnologica italiana.

Nello stesso filone si colloca Cleafy, che lavora sulla prevenzione delle frodi bancarie digitali. Nel settembre 2023 ha raccolto 10 milioni di euro e nel 2025 l’azienda dichiarava di proteggere oltre 120 milioni di account e miliardi di transazioni. Anche qui i numeri operativi sono aziendali, ma il posizionamento è chiaro: Cleafy usa ai e analisi comportamentale per rilevare minacce e frodi prima che si traducano in danno economico. Non va raccontata come una startup di foundation model, ma come un attore della sicurezza applicata, che in Europa sta diventando una parte sempre più importante del mercato ai.

Aziende italiane di AI, mercato più prudente e una scala ancora ridotta

In Italia non si è formato un polo simile a quello francese, dove la corsa si concentra su modelli generalisti, grandi round internazionali e data center su scala molto più ampia. Il mercato italiano appare più selettivo e più prudente: meno prodotti consumer globali, più software enterprise, più settori regolati, più attenzione alla sicurezza e al controllo dell’infrastruttura. È una lettura editoriale, ma è coerente con i profili delle aziende che oggi risultano più visibili.

Questo profilo ha un vantaggio e un limite. Il vantaggio è che molte aziende italiane stanno cercando spazi dove il prezzo non è l’unica leva e dove contano integrazione, supporto, conformità normativa e proprietà del dato. Il limite è la scala: senza una domanda interna più ampia e senza clienti disposti a comprare ai in modo strutturale, il numero dei casi forti resta basso. Anche per questo conta il contesto pubblico.

Il 17 settembre 2025 l’Italia ha approvato una legge nazionale sull’AI, allineata all’AI Act europeo, e ha autorizzato fino a 1 miliardo di euro da un fondo pubblico per investimenti in AI, cybersecurity, quantum e telecomunicazioni. La cornice c’è; resta da capire quante aziende sapranno usarla per crescere davvero.

Nome azienda AI Profilo Dati/Fatti Settore / servizio Domyn (ex iGenius) scaleup Valutazione oltre 1 miliardo di dollari; lancio di Colosseum 355B; progetto Colosseum sostenuto da raccolta da 650 milioni di euro nel 2024 ai per settori regolati, modelli, supercalcolo Translated azienda ai-native DVPS da 29 milioni di euro; Lara portata a 200 lingue nel 2025, secondo l’azienda traduzione automatica, language ai, multimodale Almawave azienda ai-native Velvet 25B per le 24 lingue ue, presentato nell’ottobre 2025 llm multilingue, agentic ai, voce, enterprise Vedrai startup / scaleup WhAI è la piattaforma agentic di decision intelligence del gruppo decision intelligence, simulazione scenari from9to10





startup Spin-off del Politecnico di Milano Marketing automation, agentic AI, content AI, lead generation indigo.ai startup Serie B da 10 milioni di euro annunciata il 29 gennaio 2025; crescita ricavi ricorrenti +88% nel 2024, dato aziendale conversational ai, assistenti virtuali Aindo startup deep tech 2,1 milioni di euro dall’Eic Accelerator nel 2025 dati sintetici, privacy-preserving ai Contents.com startup / scaleup Serie B da 18 milioni di dollari annunciata nel gennaio 2024 content ai, orchestrazione contenuti Axyon AI startup fintech ai 4,3 milioni di euro raccolti nel 2025 con round guidato da Cdp Venture Capital ai per asset management Synapsia startup / società ai applicata Contratto da 2,5 miliardi di dollari con Bold Technologies, riportato da Reuters l’11 marzo 2025 smart city, gestione urbana, mobilità, emergenze Exein startup cyber Accordo con MediaTek su piattaforma Genio; distribuzione potenziale su miliardi di chip, secondo Reuters e azienda cybersecurity embedded, edge, iot SylloTips startup ai enterprise Seed da 4,2 milioni di euro nel 2025 knowledge management enterprise, AI per processi aziendali, agenti human-in-the-loop Cleafy scaleup cyber Round da 10 milioni di euro nel 2023; oltre 120 milioni di account protetti, dato aziendale 2025 fraud prevention, sicurezza bancaria

Le aziende italiane dell’intelligenza artificiale nel confronto europeo

In Europa il quadro appare più dinamico.

L’ultimo segnale è arrivato il 10 marzo 2026, quando Advanced Machine Intelligence, la startup fondata da Yann LeCun dopo l’uscita da Meta, ha annunciato una raccolta da 1,03 miliardi di dollari su una valutazione pre-money di 3,5 miliardi. L’azienda dice di voler costruire sistemi capaci di reasoning, planning e comprensione del mondo fisico, un’impostazione che LeCun considera più adatta degli llm puri a portare l’ai fuori dalla chat e dentro robotica, industria e ambienti complessi.

Quel round non fotografa da solo il mercato europeo, ma aiuta a leggerlo. Il capitale non si sta distribuendo in modo uniforme tra decine di startup generaliste: si concentra su pochi assi precisi. Il primo è l’architettura, cioè la ricerca di modelli che vadano oltre il testo. Il secondo è l’infrastruttura, quindi cloud, data center, chip e capacità di calcolo. Il terzo è la distribuzione in settori regolati o ad alto valore, dalla finanza alla difesa.

Negli ultimi dodici mesi è lungo questi tre assi che si sono mossi Mistral, diversi player del Nord Europa e, con un passo ancora più contenuto, anche alcune aziende italiane.

Una strategia full stack europea

Il caso più chiaro resta Mistral. Il 9 settembre 2025 la società parigina ha annunciato una Serie C da 1,7 miliardi di euro su una valutazione post-money di 11,7 miliardi, con ASML come lead investor; Reuters ha poi scritto che l’investimento di ASML, pari a 1,3 miliardi di euro, ne ha fatto il principale azionista con una quota attorno all’11%. A giugno 2025 Mistral aveva anche lanciato Magistral, presentato da Reuters come il primo modello europeo di reasoning.

La differenza rispetto a molte startup ai europee è che Mistral non si sta fermando ai modelli. Il 7 maggio 2025 ha lanciato Le Chat Enterprise, integrato con strumenti come SharePoint e Google Drive, e il ceo Arthur Mensch ha detto a Reuters che i ricavi dell’azienda erano triplicati nei 100 giorni precedenti. L’11 febbraio 2026 ha annunciato 1,2 miliardi di euro di investimenti in nuovi data center in Svezia con EcoDataCenter; il 17 febbraio 2026 ha comprato Koyeb, startup cloud vicino a Parigi, nella sua prima acquisizione. In pratica Mistral sta cercando di presidiare ricerca, prodotto, hosting e distribuzione nello stesso perimetro industriale.

A questa traiettoria si aggiungono accordi che hanno un peso politico oltre che commerciale. Il 1° dicembre 2025 Reuters ha riportato la partnership con Hsbc, che userà i modelli commerciali di Mistral in modalità self-hosted per casi d’uso come analisi finanziaria, traduzione multilingue e valutazione del rischio. L’8 gennaio 2026 il ministero delle forze armate francesi ha firmato un framework agreement che consente a strutture militari e istituzioni collegate di usare modelli e servizi di Mistral su infrastruttura francese. Già il 6 aprile 2025, inoltre, Cma Cgm aveva annunciato con Mistral una partnership da 100 milioni di euro per customer service, logistica e verifica dei contenuti nei media del gruppo.

Capitali, chip e data center

Fuori dalla Francia, i movimenti più interessanti confermano la stessa direzione. Il 10 marzo 2026 la svedese Legora, specializzata in legal ai, ha raccolto 550 milioni di dollari e ha raggiunto una valutazione di 5,55 miliardi per accelerare l’espansione negli Stati Uniti.

Il 24 febbraio 2026 l’olandese Axelera AI ha raccolto altri 250 milioni di dollari per portare sul mercato il chip Europa e sviluppare il software che lo accompagna.

Il 10 marzo 2026 la tedesca Polarise ha annunciato un data center ai da 30 megawatt in Baviera, con possibile espansione a 120 megawatt, dichiarando l’obiettivo di raddoppiare la capacità di calcolo ai gestita localmente in Germania.

Anche la difesa è uscita dalla nicchia venture. Il 17 giugno 2025 la tedesca Helsing ha raccolto 600 milioni di euro, in un round che Reuters ha descritto come sufficiente a portarla tra le prime società tecnologiche private europee per valore. Nello stesso arco di tempo Mistral ha stretto una partnership con Helsing sui modelli vision-language-action per applicazioni di sicurezza e difesa, mentre la Francia ha continuato a presentare l’ai come materia industriale e strategica insieme: già a febbraio 2025 Emmanuel Macron aveva parlato di 109 miliardi di euro di investimenti privati per l’AI francese, e il 10 marzo 2026 ha ribadito che la disponibilità di elettricità, soprattutto nucleare, è uno degli asset con cui Parigi vuole attrarre data center e capacità di calcolo.

Il dato di contesto aiuta a capire perché questi annunci si moltiplicano. Secondo il report State of European Tech 2025, citato da Invest Europe, ai e deep tech hanno assorbito il 36% del venture capital europeo nel 2025. Non significa che l’Europa abbia colmato il divario con Stati Uniti e Cina.

Significa però che il capitale sta smettendo di cercare soltanto il “prossimo chatbot” e sta premiando chi controlla una parte più ampia della catena del valore.