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Alibaba: con i nuovi modelli Qwen tre profili di deploy in parallelo

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Come utilizzare i tre nuovi modelli rilasciati nel giro di pochi giorni da Alibaba: Qwen 3.6-Max-Preview, l’ammiraglia closed-weight che rivendica il primato su sei benchmark di coding; il modello open 27B che eguaglia Claude su Terminal-Bench 2.0; il MoE 35B-A3B con soltanto 3 miliardi di parametri attivi. Per i decisori IT europei, la nuova famiglia offre diversi sviluppi, dall’API gestita al self-hosting on-premise

Pubblicato il 27 apr 2026
Gioele Fierro

CEO e Founder Promezio Engineering

Alibaba: con i nuovi modelli Qwen tre profili di deploy in parallelo

In pochi giorni, il Tongyi Lab di Alibaba ha completato la famiglia Qwen 3.6 con tre rilasci che coprono molti scenari di adozione interessati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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