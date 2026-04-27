In pochi giorni, il Tongyi Lab di Alibaba ha completato la famiglia Qwen 3.6 con tre rilasci che coprono molti scenari di adozione interessati.
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Alibaba: con i nuovi modelli Qwen tre profili di deploy in parallelo
Come utilizzare i tre nuovi modelli rilasciati nel giro di pochi giorni da Alibaba: Qwen 3.6-Max-Preview, l’ammiraglia closed-weight che rivendica il primato su sei benchmark di coding; il modello open 27B che eguaglia Claude su Terminal-Bench 2.0; il MoE 35B-A3B con soltanto 3 miliardi di parametri attivi. Per i decisori IT europei, la nuova famiglia offre diversi sviluppi, dall’API gestita al self-hosting on-premise
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