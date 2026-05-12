AI Act: in arrivo le nuove regole Ue sulla trasparenza

La Commissione europea mette a fuoco uno dei punti più delicati dell’AI Act: la trasparenza. Nella bozza di linee guida dedicata all’articolo 50 del regolamento Ue 2024/1689, Bruxelles prova a tradurre in istruzioni operative un principio che per imprese, media, piattaforme e pubbliche amministrazioni avrà effetti concreti sui prodotti e sui costi di conformità. Il passaggio chiave è la data di applicazione: secondo il documento, gli obblighi di trasparenza scatteranno dal 2 agosto 2026.

Il tema non riguarda soltanto i grandi modelli generativi o i deep fake più spettacolari. Le regole toccano i chatbot che parlano con i clienti, gli assistenti vocali, i sistemi che generano o manipolano testi, immagini, video e audio, le applicazioni che riconoscono emozioni o classificano persone in base a dati biometrici. Per il mercato europeo significa introdurre nuovi oneri tecnici e organizzativi in una fase in cui l’intelligenza artificiale è già entrata nei processi di vendita, assistenza, comunicazione e produzione di contenuti.

Le linee guida sono ancora una bozza per consultazione e non hanno valore vincolante. La Commissione lo scrive in modo esplicito: l’interpretazione autentica del regolamento spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ma il testo offre già una traccia precisa di come Bruxelles intende leggere l’articolo 50 e quindi di come le aziende dovranno prepararsi.

Che cosa prevede l’articolo 50

La struttura delineata dalla Commissione ruota attorno a quattro obblighi distinti. Il primo riguarda i sistemi di AI che interagiscono direttamente con persone fisiche: chi li fornisce deve progettarli in modo tale che l’utente sia informato del fatto che sta parlando con una macchina.

Il secondo obbligo si applica ai sistemi che generano o manipolano contenuti sintetici: i fornitori devono garantire che gli output siano marcati in formato leggibile dalle macchine e rilevabili come artificiali.

Il terzo obbligo è rivolto a chi usa sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica. In questo caso il deployer, cioè il soggetto che impiega il sistema sotto la propria autorità, deve informare le persone esposte al suo funzionamento.

Il quarto blocco riguarda invece due casi molto sensibili per il dibattito pubblico: i deep fake e i testi generati o manipolati dall’AI pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. Qui il dovere è di disclosure, cioè di etichettatura chiara dell’origine artificiale del contenuto.

La logica economica della norma è evidente. Bruxelles prova a ridurre i rischi di impersonificazione, frode, disinformazione, manipolazione e perdita di fiducia nell’ecosistema informativo. Per le imprese il punto è doppio: da un lato evitare sanzioni, dall’altro preservare reputazione e affidabilità in mercati dove la distinzione tra contenuto umano e contenuto artificiale sta diventando un fattore competitivo.

I soggetti coinvolti e la catena del valore

La bozza chiarisce una distinzione essenziale tra provider e deployer.

Il provider è il soggetto che sviluppa il sistema o lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio.

Il deployer è chi lo usa sotto la propria autorità, salvo il caso di attività puramente personali e non professionali.

Questa distinzione ha ricadute operative importanti. Un’azienda che offre un chatbot al mercato europeo può essere tenuta a incorporare nel prodotto i meccanismi di disclosure o di marcatura previsti dal regolamento. Un giornale, una piattaforma, un inserzionista o un ente pubblico che usa quel sistema per produrre contenuti o interagire con il pubblico può invece essere responsabile dell’etichettatura o dell’informazione verso gli utenti finali.

Il documento chiarisce anche che gli obblighi possono valere per operatori stabiliti fuori dall’Unione se l’output del sistema è usato nel mercato europeo. È un punto rilevante per il commercio digitale: la territorialità del servizio conta meno del luogo in cui l’effetto economico e informativo si produce. Per questo molte imprese extra-Ue che servono utenti europei dovranno adeguare processi e interfacce.

Chatbot e assistenti vocali: trasparenza all’inizio della relazione

La parte più immediata per consumatori e aziende è quella che riguarda i sistemi interattivi. La Commissione afferma che un utente deve sapere, al più tardi al primo contatto, di stare interagendo con un sistema di AI. Il requisito vale per chatbot, assistenti vocali, agenti conversazionali, avatar, robot sociali, bot su reti sociali e altri sistemi agentici che dialogano direttamente con persone fisiche.

Non basta una nota nei termini e condizioni. Le linee guida escludono come soluzione sufficiente i riferimenti nascosti nella documentazione o segnali ambigui come il solo uso della parola “assistant”. La disclosure deve essere chiara, distinguibile e accessibile. Il documento suggerisce etichette testuali evidenti, messaggi vocali all’inizio dell’interazione, simboli persistenti e combinazioni multimodali.

Per le aziende questa prescrizione ha due effetti economici.

Il primo è un costo di redesign dell’esperienza utente: interfacce, flussi di onboarding, messaggi automatici e sistemi vocali dovranno essere ripensati.

Il secondo è reputazionale: chi oggi punta su chatbot molto umanizzati per aumentare ingaggio o conversione dovrà bilanciare performance commerciale e trasparenza regolatoria. L’eccezione dell’“ovvietà” dell’interazione con una macchina resta stretta e dipende dal contesto, dal pubblico e dal grado di realismo del sistema.

Contenuti sintetici: la sfida tecnica della marcatura

Il cuore più complesso della bozza è l’obbligo di marking e detection per i contenuti sintetici. La Commissione chiede che gli output di sistemi in grado di generare o manipolare testo, immagini, audio o video siano marcati in modo leggibile dalle macchine e rilevabili come artificiali con soluzioni tecniche efficaci, interoperabili, robuste e affidabili.

Tradotto in termini industriali, significa investire in watermark, metadati, impronte digitali, sistemi crittografici di provenienza o combinazioni di questi strumenti. La Commissione riconosce che, allo stato dell’arte, non esiste una singola tecnica capace di soddisfare da sola tutti i requisiti. Per questo ammette combinazioni di soluzioni diverse.

Qui si apre una questione di costo. Implementare marcatura e rilevamento non è neutrale per i bilanci, soprattutto per startup, sviluppatori open source e operatori che integrano modelli di terzi. La bozza precisa che la fattibilità tecnica va valutata secondo lo stato dell’arte disponibile, non in base alle risorse del singolo fornitore. In pratica, il legislatore europeo tende a usare un criterio oggettivo: se la tecnologia esiste ed è implementabile in quel tipo di architettura, il fornitore non può difendersi invocando solo la propria scala ridotta.

La Commissione apre però a eccezioni limitate per applicazioni industriali o business to business, quando gli output sono strettamente tecnici, destinati a un numero definito di professionisti all’interno dell’organizzazione e non concepiti per la diffusione esterna. Anche alcuni contenuti generati in tempo reale e consumati sul momento, come certi elementi nei videogiochi, possono restare fuori.

Deep fake e informazione pubblica: il nodo dei media

Il segmento più sensibile per editori, piattaforme e pubblicità è quello dei deep fake. Secondo la bozza, il deployer che usa un sistema di AI per generare o manipolare immagini, audio o video che assomigliano in modo apprezzabile a persone, luoghi, oggetti, entità o eventi esistenti e che possono apparire autentici o veritieri deve dichiararne l’origine artificiale.

La definizione ha conseguenze ampie. Non riguarda solo la politica o la disinformazione elettorale. Può toccare la pubblicità con volti celebri simulati, la comunicazione aziendale, i podcast con clonazione vocale, la produzione audiovisiva, l’influencer marketing. Il criterio decisivo non è l’intenzione di ingannare, ma l’effetto potenziale sul pubblico.

Per i media il passaggio più delicato riguarda i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. La bozza impone l’obbligo di disclosure per i testi generati o manipolati dall’AI, ma introduce una deroga significativa: l’etichetta non è necessaria se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e se una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.

È una distinzione destinata a incidere sul mercato editoriale. Gli editori strutturati, dotati di caporedattori, procedure di verifica e responsabilità legale chiara, possono rientrare più facilmente nell’esenzione. Più esposti appaiono invece siti automatizzati, content farm, blog senza controllo sostanziale o ambienti dove l’output di una macchina passa quasi direttamente in pubblicazione. Per gli operatori seri, la norma può diventare anche una barriera all’ingresso contro modelli a basso costo fondati sulla produzione automatica non presidiata.

Le eccezioni e le aree grigie

Come spesso accade nelle regole digitali europee, il problema vero sta nei confini. La bozza prova a delimitare diverse eccezioni: attività personali non professionali, ricerca e sviluppo, alcuni sistemi autorizzati per finalità di contrasto dei reati, open source che però non è esentato quando ricade nella trasparenza dell’articolo 50.

Ci sono poi le esclusioni per editing standard e modifiche non sostanziali. Correzione grammaticale, compressione tecnica, piccoli ritocchi di luminosità o riduzione del rumore possono restare fuori. Al contrario, traduzioni, riassunti, inserimento o rimozione di elementi in immagini e video, cambiamenti rilevanti di significato o stile possono far scattare l’obbligo di marcatura.

Per le imprese creative, le agenzie e il settore audiovisivo, la distinzione tra intervento tecnico e alterazione sostanziale non è un dettaglio. Da questa linea dipenderanno tempi di lavorazione, catene di approvazione, documentazione interna e rischi legali. Anche il trattamento attenuato per opere artistiche, satiriche o fittizie non elimina l’obbligo di disclosure: consente solo modalità più adatte alla fruizione dell’opera, purché non si compromettano i diritti dei terzi.

Esempi di editing standard e di modifiche minori che beneficiano dell’eccezione prevista dall’articolo 50, paragrafo 2, dell’Ai Act: correzione grammaticale e ortografica;

conversioni di formato;

compressione tecnica;

riduzione del rumore;

ritaglio lieve;

piccoli aggiustamenti o correzioni del colore;

lieve aumento o riduzione della luminosità;

lieve aumento della nitidezza;

rimozione di macchie di polvere causate da una lente o da un sensore sporchi;

eliminazione dell’effetto occhi rossi causato dal flash;

rotazione di un’immagine;

ridimensionamento di una clip video;

stabilizzazione limitata del video;

piccoli aggiustamenti della velocità di riproduzione;

lievi correzioni per raddrizzare l’orizzonte di un’immagine.

contenuti generati dall’ai che si limitano a trasformare un input umano autentico attraverso tecnologie assistive che consentono alle persone con disabilità di comunicare, per esempio la comunicazione aumentativa e alternativa (aac) o voci neurali personalizzate (cnv), poiché non alterano sul piano semantico il significato del contenuto. Esempi di modifiche semantiche che richiedono la marcatura ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, dell’Ai Act: traduzioni e riassunti di testi generati dall’ai;

aggiunta di oggetti o informazioni non presenti nell’immagine o nel video originale;

eliminazione o oscuramento di sfondi, oggetti o altre informazioni visibili nel file originale;

pixelatura o sfocatura dei volti;

modifica della forma del corpo o del colore della pelle di una persona;

interventi estremi su luminosità, oscuramento, colore e contrasto con software di editing, per esempio trasformare un cielo grigio in blu o un cielo blu in arancione;

creazione di una silhouette estrema a partire da un’immagine o da un video correttamente esposti;

conversione di un’immagine o di un video dal bianco e nero al colore;

creazione di immagini composte o clip video composte;

qualsiasi altra alterazione sostanziale del contenuto.

Sanzioni, vigilanza e vantaggio competitivo della conformità

La bozza richiama il sistema sanzionatorio previsto dall’AI Act. Per la violazione degli obblighi di trasparenza si può arrivare fino a 15 milioni di euro o, per le imprese, al 3 per cento del fatturato annuo mondiale, se superiore. Per le istituzioni e agenzie europee, le multe amministrative possono arrivare a 750 mila euro.

Vigileranno le autorità di market surveillance designate dagli Stati membri, l’AI Office europeo nei casi di sua competenza e il Garante europeo della protezione dei dati per le istituzioni Ue. Il documento segnala anche un altro tassello: l’adesione a codici di condotta ritenuti adeguati dall’AI Office potrà facilitare la dimostrazione di conformità e, in alcune circostanze, funzionare da attenuante nella determinazione delle sanzioni.

Per il mercato questo significa che la compliance può trasformarsi in un vantaggio competitivo. Chi aderirà a standard condivisi, investirà in processi documentati e renderà trasparenti le proprie misure tecniche avrà un rapporto più lineare con i regolatori e, verosimilmente, maggiore credibilità verso clienti e partner. Al contrario, chi resterà fuori dai codici di condotta dovrà spiegare nel dettaglio come soddisfa i requisiti e potrà essere sottoposto a richieste informative più onerose.

Il conto per imprese e piattaforme

L’impatto economico dell’articolo 50 non si misura solo nelle spese di adeguamento. Cambia il modo in cui l’AI può essere usata per vendere, informare, assistere e convincere. Le piattaforme dovranno preservare etichette e segnali di provenienza artificiale. Gli editori dovranno rafforzare procedure di revisione e responsabilità. Le aziende che usano ai generativa nei reparti marketing, customer care o investor relations dovranno distinguere con più rigore tra automazione legittima e contenuti che richiedono disclosure.

Nel breve periodo il risultato sarà un aumento dei costi di compliance e una maggiore complessità contrattuale tra chi sviluppa i sistemi e chi li usa. Nel medio periodo, però, queste regole possono anche ridefinire il mercato a favore degli operatori capaci di offrire ai tracciabile, documentata e affidabile.

In un contesto in cui la fiducia è una variabile economica, la trasparenza non è più soltanto un obbligo normativo. Sta diventando una caratteristica del prodotto.

La bozza della Commissione non chiude il dibattito, ma indica una direzione netta: nell’economia dell’ai europea non basterà generare contenuti efficaci o interazioni convincenti. Bisognerà dimostrare, in modo leggibile e verificabile, da dove arrivano e sotto quale responsabilità circolano. È qui che si gioca una parte della competizione tra innovazione e regole nel mercato unico digitale.





