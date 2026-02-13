Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

approfondimento

Agenti orchestrati vs MoE: come scegliere la migliore architettura AI

Home Intelligenza Artificiale
Indirizzo copiato

Nvidia ha dimostrato che un piccolo orchestratore può battere un modello di frontiera al 30% del costo. Agenti orchestrati e Mixture-of-Experts sono i due principali paradigmi architetturali tra i quali il decisore aziendale si trova a scegliere per implementare soluzioni AI-powered. Costo, latenze, lock-in e adattabilità, i parametri principali da tenere conto in fase di progettazione

Pubblicato il 13 feb 2026
Gioele Fierro

CEO e Founder Promezio Engineering

agenti orchestrati mixture-of-experts

Chi oggi porta un’automazione AI-powered in azienda si trova di fronte a una scelta architetturale che, fino a un anno fa, semplicemente non esisteva. La strada era fondamentalmente una sola: prendere il modello più grande disponibile e utilizzarlo solo lì dove l’ingente spesa da sostenere risultasse sostenibile. Le architetture agentiche e il Mixture-of-Experts (MoE) hanno spezzato questa linearità, permettendo di ottenere prestazioni elevate con modelli dai costi contenuti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Gioele Fierro
CEO e Founder Promezio Engineering

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • DeepSeek R1

  • approfondimento

    DeepSeek-R1, tutto sul modello cinese che sfida OpenAI

    30 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Artificial Intelligence Index Report 2025

  • REPORT STANFORD InstituTE

    Cresce l'utilizzo dell'AI nel 2024: sale al 78% la percentuale di organizzazioni (55% del 2023)

    09 Apr 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • IBM Granite 3.2

  • AI generativa

    Granite 3.2, tutto sulla famiglia di modelli AI di IBM con capacità di ragionamento avanzate

    07 Mar 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x