Agenti orchestrati vs MoE: come scegliere la migliore architettura AI

approfondimento

Nvidia ha dimostrato che un piccolo orchestratore può battere un modello di frontiera al 30% del costo. Agenti orchestrati e Mixture-of-Experts sono i due principali paradigmi architetturali tra i quali il decisore aziendale si trova a scegliere per implementare soluzioni AI-powered. Costo, latenze, lock-in e adattabilità, i parametri principali da tenere conto in fase di progettazione