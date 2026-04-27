Accordo Microsoft-OpenAI: cambiano i termini, finisce l’esclusiva

Microsoft e OpenAI hanno deciso di riscrivere un’intesa che, dal 2019 in poi, ha avuto un peso diretto nella nascita dell’attuale economia dell’intelligenza artificiale. L’emendamento, annunciato il 27 aprile 2026, non interrompe la collaborazione tra le due società, ma ne modifica l’architettura industriale e finanziaria.

Microsoft resta il partner cloud principale di OpenAI, conserva una licenza sulla proprietà intellettuale fino al 2032 e continua a partecipare alla crescita della società come azionista di rilievo. OpenAI, però, ottiene un margine di manovra molto più ampio nella distribuzione dei propri prodotti e nella gestione delle sue alleanze infrastrutturali.

Il punto non è soltanto giuridico. Questa revisione fotografa il passaggio da una relazione costruita in una fase pionieristica del mercato AI a un rapporto tra due soggetti che oggi hanno dimensione, interessi e ambizioni in parte convergenti e in parte distinti. Microsoft ha usato OpenAI per accelerare la propria posizione in cloud, software e produttività.

OpenAI, dal canto suo, ha trovato in Azure la piattaforma che le ha consentito di addestrare, distribuire e monetizzare modelli su scala globale. Oggi, però, il mercato è più affollato, il fabbisogno di capacità computazionale è cresciuto e la logica dell’esclusiva è diventata più difficile da sostenere.

Azure resta centrale, ma non è più l’unico sbocco

Il primo messaggio contenuto nell’accordo è che Azure mantiene un ruolo privilegiato. Microsoft resta infatti il partner cloud principale di OpenAI e i prodotti della società guidata da Sam Altman continueranno a debuttare prima su Azure, salvo il caso in cui Microsoft non sia in grado o scelga di non supportare le capacità necessarie. Questo passaggio tutela la posizione di Redmond nella partita enterprise: la relazione con OpenAI continua a rappresentare un vantaggio competitivo per la piattaforma cloud di Microsoft, soprattutto nel dialogo con grandi aziende e amministrazioni che chiedono affidabilità, sicurezza, compliance e prossimità con i modelli di frontiera.

La novità vera sta però nella frase successiva: OpenAI potrà ora servire tutti i suoi prodotti su qualsiasi cloud provider. È un cambiamento di sostanza. Fin qui il legame con Azure era uno degli elementi più distintivi della partnership. D’ora in poi, invece, OpenAI avrà la possibilità di distribuire le proprie offerte anche al di fuori dell’ecosistema Microsoft.

Per il mercato questo significa una cosa semplice: OpenAI riduce la dipendenza da un solo canale infrastrutturale e si mette nelle condizioni di negoziare meglio capacità, prezzi, localizzazione geografica e tempi di disponibilità.

La licenza resta, ma perde l’esclusiva

Il secondo snodo riguarda la proprietà intellettuale. Microsoft continuerà ad avere una licenza sulla IP di OpenAI per modelli e prodotti fino al 2032. Tuttavia, quella licenza non sarà più esclusiva. È un dettaglio solo in apparenza tecnico, perché modifica il baricentro del rapporto. Nell’assetto formalizzato nell’ottobre 2025, Microsoft parlava ancora di diritti esclusivi e di esclusività Azure in un perimetro importante della relazione commerciale e tecnologica.

Il nuovo accordo sostituisce quella logica con una formula più aperta: Microsoft mantiene accesso e continuità, ma non blocca più OpenAI dentro un recinto esclusivo.

Dal punto di vista economico, la mossa ha almeno tre implicazioni.

La prima è che OpenAI aumenta il valore della propria libertà commerciale.

La seconda è che Microsoft si assicura visibilità di lungo periodo sulla tecnologia senza dover difendere un’esclusiva sempre meno compatibile con un mercato in rapida espansione.

La terza è che il rapporto si sposta da una dipendenza quasi strutturale a una cooperazione selettiva, dove la convenienza reciproca conta più della rigidità contrattuale. Non è un segnale di indebolimento automatico per Microsoft, ma la presa d’atto che il vantaggio non può più fondarsi soltanto sul vincolo.

I ricavi ridisegnano l’equilibrio economico

L’emendamento interviene poi su un altro punto delicato: il revenue sharing. Microsoft non pagherà più una quota dei ricavi a OpenAI. In compenso, continueranno fino al 2030 i pagamenti da OpenAI a Microsoft, alla stessa percentuale già prevista, ma con un tetto massimo complessivo.

In pratica, uno dei flussi economici reciproci si interrompe, mentre l’altro resta in piedi per diversi anni. Anche qui il punto non è contabile in senso stretto, ma strategico: la partnership viene semplificata, ma senza sciogliere i legami economici che hanno sostenuto la crescita di entrambe.

Per OpenAI il beneficio è evidente. Eliminare una revenue share dovuta a Microsoft significa alleggerire un vincolo che poteva diventare più pesante man mano che il business si espandeva su più prodotti, più segmenti e più canali commerciali. Per Microsoft, invece, la permanenza dei pagamenti in direzione opposta consente di continuare a monetizzare il rapporto anche in una fase meno esclusiva.

L’azienda di Satya Nadella rinuncia a una parte del controllo formale, ma conserva ritorni economici, priorità cloud e una posizione azionaria rilevante. In altri termini, accetta meno esclusiva in cambio di più stabilità contrattuale e di una partecipazione ancora diretta alla crescita di OpenAI.

Il capitale conta quanto la tecnologia

Dentro questa revisione contrattuale pesa anche il nuovo profilo finanziario di OpenAI. Negli ultimi mesi la società ha raccolto capitali su scala eccezionale, accelerando una trasformazione che la porta sempre più vicino a una logica da grande impresa globale dell’AI, non più soltanto da laboratorio di ricerca o startup ad altissima crescita. In un contesto del genere, la necessità di tenere aperti più canali di approvvigionamento di calcolo, più relazioni industriali e più sbocchi commerciali diventa quasi inevitabile. L’accordo del 27 aprile va letto anche così: come un adattamento alla nuova taglia economica di OpenAI.

Per Microsoft il tema è duplice. Da un lato, la società deve evitare che il successo di OpenAI si trasformi in una dipendenza eccessiva da un singolo fornitore di modelli. Dall’altro, ha interesse a rimanere il partner più vicino a uno degli attori centrali dell’AI globale. Il nuovo assetto risponde a entrambe le esigenze. Riduce il rischio di una relazione troppo sbilanciata, ma conserva una corsia preferenziale su cloud, tecnologia e partecipazione al capitale.

In questo senso, la revisione non va interpretata come un allontanamento, bensì come una messa a terra più realistica dei rapporti di forza maturati negli ultimi diciotto mesi.

Il multi-cloud è diventato una necessità industriale

Il passaggio al multi-cloud non nasce da una preferenza teorica per la diversificazione. Nasce dal costo e dalla scarsità relativa delle infrastrutture necessarie per addestrare e distribuire modelli sempre più grandi, multimodali e integrati nei processi aziendali. Oggi la capacità di calcolo è una materia prima dell’economia AI. Chi sviluppa modelli di frontiera deve poter accedere a enormi volumi di potenza computazionale, disponibilità energetica, datacenter, reti, chip e supply chain. Affidare questa domanda a un solo attore, per quanto grande, espone a colli di bottiglia tecnici, commerciali e negoziali.

Per questo la nuova flessibilità concessa a OpenAI ha un significato preciso. L’azienda si mette nelle condizioni di decidere dove collocare carichi di lavoro, dove aprire nuove offerte, dove acquistare capacità e come bilanciare costi e tempi. Il multi-cloud, in questa fase, non è un vezzo architetturale ma una leva industriale. Vale per OpenAI, ma vale ormai per l’intero settore. Chi dispone di modelli richiesti dal mercato vuole maggiore libertà di deployment; chi dispone di infrastrutture vuole assicurarsi quote di questa domanda.

L’accordo Microsoft-OpenAI è importante proprio perché rende esplicita questa tensione e la trasforma in un compromesso operativo.

Per le imprese cambia il quadro competitivo

Per i clienti enterprise la novità non è neutrale. Finora la stretta associazione tra OpenAI e Azure dava al mercato un punto di riferimento chiaro: chi voleva combinare i modelli OpenAI con le garanzie di una hyperscaler enterprise guardava prima di tutto a Microsoft. Con il nuovo accordo, Azure conserva questa posizione di vantaggio iniziale, ma non esaurisce più il campo delle possibilità. Le grandi imprese potranno trovarsi davanti a un’offerta più articolata, con OpenAI presente in ambienti diversi e con condizioni di distribuzione potenzialmente più elastiche.

Questa apertura può produrre benefici concreti. Più concorrenza tra cloud provider significa, almeno in teoria, maggiore potere negoziale per i clienti, più opzioni sulla localizzazione dei carichi, una migliore integrazione con ambienti già esistenti e la possibilità di scegliere in modo più fine tra prestazioni, costi, compliance e latenza. Naturalmente il vantaggio non sarà automatico. Molto dipenderà da come OpenAI deciderà di differenziare le sue offerte, da quanto Microsoft riuscirà a mantenere un vantaggio reale nell’integrazione con Azure e da come gli altri provider costruiranno servizi, ecosistemi e accordi commerciali attorno ai modelli.

I concorrenti leggono un segnale preciso

L’intesa manda un messaggio anche ai concorrenti, dai grandi hyperscaler ai fornitori di modelli alternativi. Il primo è che OpenAI non intende più essere identificata con un solo perimetro infrastrutturale. Il secondo è che Microsoft, pur restando il partner principale, accetta una forma di apertura che sarebbe stata difficile immaginare solo un anno fa. Per Amazon, Google, Oracle e gli altri operatori del cloud, questo significa che si apre uno spazio più ampio per intercettare domanda AI di fascia alta. Per i competitor sul lato dei modelli, invece, vuol dire che Microsoft continua a presidiare il rapporto con OpenAI ma, allo stesso tempo, si tiene più libera nel costruire una propria autonomia tecnologica.

Sotto questo profilo, il nuovo accordo ha anche un valore difensivo. In un mercato dove i modelli cambiano rapidamente, nessun grande player vuole trovarsi prigioniero di una sola relazione industriale. Microsoft lo ha capito e ha adattato il contratto. OpenAI, dal canto suo, ha bisogno di evitare che la crescita del proprio business venga rallentata da vincoli nati in una fase storica diversa. La convergenza dei due interessi spiega perché l’emendamento non suoni come una rottura, ma come un riequilibrio.

La posta in gioco è l’economia dell’AI

Nel breve periodo, la conseguenza più visibile sarà probabilmente commerciale: OpenAI potrà distribuire più liberamente e Microsoft conserverà la priorità su Azure senza pretendere una chiusura totale del sistema. Nel medio periodo, però, la posta in gioco è più ampia. Si tratta di capire quale forma avranno le grandi alleanze dell’AI quando i modelli saranno al tempo stesso piattaforme software, motori di produttività, asset finanziari e consumatori di infrastrutture su scala industriale. Il rapporto tra OpenAI e Microsoft è il laboratorio più osservato di questa trasformazione.

Per questo l’accordo del 27 aprile 2026 va letto come un passaggio di maturità. La partnership continua, ma abbandona la logica del legame quasi simbiotico che aveva caratterizzato la sua fase iniziale. Al suo posto emerge un rapporto più complesso, nel quale Microsoft protegge i propri interessi cloud, finanziari e tecnologici, mentre OpenAI si ritaglia più spazio per crescere come piattaforma globale.

Se il primo ciclo dell’AI generativa è stato quello delle alleanze strette per conquistare velocità, il secondo si apre sotto il segno di una maggiore flessibilità. E nell’economia dell’AI, la flessibilità è ormai una forma di potere.

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