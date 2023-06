Women & Sustainability Fintech Competition, premio contro la disparità di genere nell’AI

ClearboxAI, startup nata a Torino, ha una missione: abolire i bias relativi a genere, etnia e stato sociale che, purtroppo, ancora influenzano gli algoritmi di intelligenza artificiale. Grazie a questa e alla rapida ascesa vissuta dal 2019, anno in cui è stata fondata da Shalini Kurapati, la startup si è aggiudicata il primo premio della seconda edizione della Women & Sustainability Fintech Competition. Questa è infatti un’iniziativa promossa da Mastercard e da IAG, uno dei protagonisti del venture capital italiano che connette i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione, offrendo alle startup gli strumenti necessari per una rapida crescita e alle grandi aziende partner la possibilità di entrare in contatto con realtà disruptive, grazie all’ampia varietà di realtà innovative che compongono il suo network.

ClearboxAI supporta le aziende nei loro progetti di AI attraverso la generazione di dati sintetici di alta qualità che permettono di abolire quei bias di genere, etnia e stato sociale che spesso caratterizzano gli algoritmi dell’AI. Un fenomeno, quest’ultimo, che recentemente ha riguardato le Big Tech a livello mondiale ma anche la ricerca in ambito medico. A titolo di esempio possiamo citare casi in cui tramite l’analisi dei dati processati si garantiscono agevolazioni e accesso a crediti più redditizi agli uomini, rispetto alle donne. O ancora, casi in cui gli algoritmi tendevano a scartare i curricula di candidate donne nelle selezioni del personale.

La Co-founder e CEO Shalini Kurapati commenta: “Non c’è mai stato un momento più importante per considerare l’uso etico per sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale in modo responsabile. Con il promettente potere dei dati sintetici ci sforziamo di costruire sistemi di AI equi e robusti nel settore finanziario per un progresso che sia inclusivo, rispettoso delle leggi e democratico”.

A disposizione di ClearboxAI le competenze dei C-level di Mastercard

Mastercard metterà a disposizione della start up vincitrice del progetto l’opportunità di accedere e beneficiare delle competenze dei C-level della multinazionale in incontri dedicati in cui si alterneranno momenti di mentoring a discussioni su collaborazioni e potenziali sinergie di business.

WHITEPAPER Cybersecurity : la guida per gestire il rischio in banca Sicurezza Cybersecurity

La Women & Sustainability Fintech Competition è una competizione per startup ideata per individuare e premiare le realtà più promettenti in ambito fintech, connotate da team imprenditoriali a prevalenza femminile e da una grande attenzione alle tematiche ESG, con un forte focus sulle aree tecnologiche in più rapida crescita come blockchain, AI, metaverso e cybersecurity.

Il grande valore e contributo socioeconomico delle startup a prevalenza femminile è testimoniato anche dalle ultime evidenze che analizzano l’imprenditoria in Italia. Secondo quanto emerge dai risultati della ricerca “Step into the Next Economy: il digitale come leva strategica per il futuro delle PMI”, realizzata in collaborazione con AstraRicerche, le donne mostrano una spiccata sensibilità nei confronti della sostenibilità a 360 gradi. Dal punto di vista ambientale, infatti, ciò è particolarmente vero per le imprenditrici donne (38%) e i business con una prevalenza femminile (41%), ma vale anche per l’impegno sociale, rispettivamente al 34% e al 37%. Per questo motivo, la loro partecipazione attiva è fondamentale in un’ottica di sviluppo inclusivo e sostenibile dove tutti possano avere uguali opportunità.

La premiazione si è tenuta durante il Mastercard Innovation Forum dal tema ‘Step into the Next Economy’, l’evento annuale di Mastercard dedicato all’innovazione e ai principali trend del digitale, al Palazzo del Ghiaccio di Milano, dopo la presentazione dei progetti delle tre startup finaliste: oltre a ClearboxAI, hanno preso parte alla cerimonia anche My-Money, specializzata nei pagamenti biometrici device-free, e Appcycled, il primo marketplace italiano dedicato alla moda upcycled.

“I pagamenti biometrici rappresentano la prossima frontiera nelle transazioni finanziarie sicure e convenienti. La Women & Sustainability Fintech Competition di Mastercard è il giusto contesto dove presentare il sistema di pagamento completamente biometrico e device-free di My-Money. Un’opportunità importante di dialogo con Mastercard, sempre pronta a fornire ai propri clienti le soluzioni più innovative e sicure sul mercato”, ha dichiarato Mara Vendramin di My-Money.

“Siamo qui per dimostrare che lo scarto può essere la base per la creazione di prodotti unici e desiderabili. Grazie a un approccio creativo e sostenibile ed alla collaborazione con stilisti emergenti, Appcycled crea e commercializza prodotti e servizi che rappresentano un’opportunità di innovazione e di cambiamento positivo in uno dei settori più inquinanti al mondo”, ha aggiunto Diletta Pollice di Appcycled.