Un nuovo tipo di carta di credito che “dà la voce” alle transazioni finanziarie è stato lanciato per rendere la vita più facile agli ipovedenti e ai non vedenti. Una variante della carta traduce anche le transazioni e converte la valuta per coloro che viaggiano all’estero. La carta di pagamento vocale Thales Gemalto esprime ogni fase di una transazione finanziaria – come l’importo, la convalida del PIN, l’approvazione della transazione – ed è stata certificata da Mastercard e Visa.

L’innovazione è frutto di una partnership tra la multinazionale francese Thales Group e Handsome, fintech anch’essa francese che si concentra su soluzioni per le persone con disabilità.

Come si utilizza Thales Gemalto

Per utilizzare la carta, una persona deve scaricare l’app sul proprio telefono, che è collegata in modo univoco all’utente. La comunicazione Bluetooth collega il terminale del punto vendita all’app mobile. La transazione finanziaria viene annunciata sul telefono cellulare tramite auricolari o altoparlante del telefono.

Con questo software, gli utenti sono consapevoli di ogni fase e devono convalidare ogni transazione. L’individuo deve approvare ogni passaggio con un codice segreto.

La comunicazione è alimentata dall’intelligenza artificiale conversazionale e dalla tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale.

Circa il 90% delle persone ipovedenti ha riscontrato frodi o errori nel punto vendita.

“Sappiamo che l’innovazione ha il potenziale per risolvere una moltitudine di problemi. Ecco perché abbiamo deciso di affrontare le preoccupazioni affrontate dalle persone non vedenti e ipovedenti. Da allora, è sembrato che la soluzione si sia dimostrata utile per altre disabilità”, ha dichiarato Bertrand Knopf, vicepresidente dei servizi bancari e di pagamento di Thales, che offre anche carte biometriche con sensore di impronte digitali.