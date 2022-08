Lo rileva il recente rapporto “AI Viewpoint: The Challenge of Implementation” della società di ricerca Omdia. Per colmare il divario occorrerebbe filtrare i progetti sbagliati a monte imponendo KPI più rigorosi [...]

Pierluigi Sandonnini giornalista

Il divario tra la formazione e l’implementazione di modelli di intelligenza artificiale è grande: circa l’80% dei progetti non riesce a farcela. “Il fenomeno dei modelli di intelligenza artificiale che vengono addestrati ma mai implementati, o che dimostrano di deludere nella produzione dopo una convalida di successo, è comune”, secondo il rapporto “AI Viewpoint: The Challenge of Implementation” della società di ricerca Omdia.

Le ragioni per il mancato lancio possono includere la deriva del modello, l’apprendimento delle scorciatoie, i pregiudizi e problemi aziendali più ampi, come dati mal gestiti o la mancata progettazione di un processo aziendale efficiente, afferma l’autore del rapporto Alexander Harrowell, analista senior di Omdia di Advanced Computing and AI.

Non solo è urgente per le aziende investire in analisi dei dati, governance e competenze, ma sono necessari cambiamenti nel modo in cui viene misurato il successo. Alcune delle metriche più comuni sono KPI “soft”, come il “coinvolgimento del cliente”, ma sono più amorfe del ROI.

“La conclusione potrebbe essere che il modo migliore per colmare il divario di implementazione è filtrare i progetti sbagliati più a monte imponendo KPI più rigorosi”, ha detto l’analista.

Ecco i punti principali del rapporto: