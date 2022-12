Quantum computing, la BBC vuole sfruttarlo per l’accesso ai suoi archivi

Il broadcaster inglese si è unito a Quantum Group, un consorzio lanciato dalla Royal Academy of Engineering per utilizzare l’elaborazione quantistica del linguaggio naturale [...]

Anche la celebre BBC, British Broadcasting Corporation, rete televisiva inglese, è entrata nella sfera del quantum computing, unendosi a un nuovo consorzio quantistico, Quantum Group, per studiare applicazioni pratiche per l’elaborazione del linguaggio naturale.

Il consorzio è stato lanciato dalla Royal Academy of Engineering per trovare modi per utilizzare l’elaborazione quantistica del linguaggio naturale (QNLP) per supportare attività come la scoperta dei contenuti e il recupero degli archivi.

I ricercatori dell’University College di Londra e della società di calcolo quantistico integrato Quantinuum hanno iniziato a lavorare su una prima versione del problema già 15 anni fa.

La BBC ha un archivio con oltre 15 milioni di articoli, tra cui documenti audio, film e testo, oltre a giocattoli, giochi, merchandising, manufatti e attrezzature storiche, che rappresentano un secolo di documenti storici e culturali.

La BBC sta partecipando allo sforzo di calcolo quantistico per trovare nuovi modi per rappresentare il contenuto in forme leggibili dai computer, per supportare attività come la scoperta e il recupero di archivi.

Il calcolo quantistico per l’elaborazione del linguaggio

Il broadcaster inglese ha precedentemente lavorato con Sadrzadeh sull’utilizzo di informazioni multimodali (utilizzando diverse discipline e fonti per fornire risultati utili) per migliorare le raccomandazioni personalizzate.

“Sviluppare il calcolo quantistico in modo che fasce della popolazioni più ampie e diversificate possano trarne beneficio significa guardare attraverso lo spettro temporale alle applicazioni che possono essere rese produttive a breve, medio e lungo termine”, ha affermato il CEO di Quantinuum Ilyas Khan.

“Come parte del nostro lavoro a lungo termine, prevediamo che la vera elaborazione del linguaggio diventerà importante con i processori quantistici fault-tolerant, e il nostro lavoro con la BBC e l’UCL è un passo molto significativo verso la preparazione a sfruttare il quantum computing quando saranno disponibili su larga scala. Quantinuum è leader nei settori in cui opera e questa leadership si basa su collaborazioni profondamente significative come questa”.

Nella loro precedente collaborazione, i ricercatori dell’UCL e del Quantinuum hanno stabilito un modello unificato di significato statistico e compositivo per il linguaggio naturale. Il consorzio mira a prendere i loro risultati accademici e applicarli a livello industriale su larga scala.