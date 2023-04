OpenAi annuncia Bug Bounty: premi per chi trova una falla

L’azienda che ha creato ChatGPT e GPT-4 lancia una iniziativa rivolta ai ricercatori: scoprire e segnalare bug nei suoi sistemi. Le “ricompense” vanno da 200 a 20mila dollari. Si esaminano anche candidature per assumere esperti in sicurezza informatica [...]

OpenAI presenta Bug Bounty, un programma per riconoscere e premiare le preziose intuizioni dei ricercatori nel campo della sicurezza. In sostanza, l’azienda invita a segnalare le vulnerabilità, i bug o le falle di sicurezza che i ricercatori scoprono nei suoi sistemi. “Condividendo le vostre scoperte, svolgerete un ruolo cruciale nel rendere la nostra tecnologia più sicura per tutti”, si legge nel blog dell’azienda.

OpenAI ha collaborato con Bugcrowd, una piattaforma di bug bounty, leader del settore, per gestire il processo di invio e di ricompensa, che è stato progettato per garantire un’esperienza semplificata per tutti i partecipanti. Le linee guida dettagliate e le regole di partecipazione sono disponibili alla pagina del programma Bug Bounty. Come partecipare al programma Bug Bounty

Bug Bounty, incentivi e premi

Per incentivare i test e come segno di apprezzamento, OpenAI offre ricompense in denaro in base alla gravità e all’impatto dei problemi segnalati. Le ricompense vanno da 200 dollari per le scoperte di bassa gravità fino a 20.000 dollari per le scoperte “eccezionali”. “Riconosciamo l’importanza dei vostri contributi e ci impegniamo a riconoscere i vostri sforzi”, scrive OpenAI nel blog

Ma non basta. OpenAI riconosce l’importanza critica della sicurezza e la considera uno sforzo collaborativo. Oltre a invitare la comunità di ricerca sulla sicurezza a partecipare al programma Bug Bounty, offre posti di lavoro. Chi è interessato può consultare i ruoli aperti nel campo della sicurezza nella pagina delle carriere.

L’impegno di OpenAI per la sicurezza

Nel dare l’annuncio del programma Bug Bounty, sul suo blog OpenAI tiene a sottolineare che la propria missione è “creare sistemi di intelligenza artificiale che vadano a beneficio di tutti. A tal fine, investiamo molto in ricerca e ingegneria per garantire che i nostri sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri e protetti. Tuttavia, come per ogni tecnologia complessa, siamo consapevoli che possono emergere vulnerabilità e difetti”.