Google Cloud integra la GPU L4 di Nvidia per l’AI generativa

Nvidia ha annunciato che Google Cloud sta integrando la GPU L4 appena lanciata e Vertex AI per accelerare il lavoro di aziende che realizzano applicazioni di AI generativa.

Google Cloud, con l’annuncio delle macchine virtuali G2 disponibili in anteprima privata, è il primo servizio cloud fornitore a offrire la GPU L4 Tensor Core di Nvidia. Inoltre, le GPU L4 saranno disponibili con supporto ottimizzato su Vertex AI, che ora supporta la creazione, l’ottimizzazione e l’implementazione di grandi modelli di intelligenza artificiale generativa.

GPU Nvidia L4

Gli sviluppatori possono accedere alla più recente tecnologia disponibile per aiutarli a rendere operative le nuove applicazioni in modo rapido ed economico. La GPU Nvidia L4 è una GPU universale per ogni carico di lavoro, con funzionalità video AI avanzate in grado di offrire prestazioni video basate sull’intelligenza artificiale 120 volte superiori rispetto alle CPU, combinate con un’efficienza energetica migliore del 99%.

WHITEPAPER Wi-fi e Wlan: quali sono i 5 leader di mercato secondo Gartner? Scarica la guida 2023 Networking PA

“Il crescente interesse per l’AI generativa sta ispirando molte aziende a rivolgersi al cloud computing per supportare il proprio business model”, dichiara Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA. “Stiamo lavorando con Google Cloud per garantire che le funzionalità di cui hanno bisogno sono facilmente disponibili e in grado di contribuire ad alimentare gli incredibili nuovi strumenti e applicazioni che creeranno. L’AI generativa rappresenta una nuova era del computing, che richiede la velocità, la scalabilità e l’affidabilità che forniamo su di noi”.

“L’intelligenza artificiale generativa rappresenta una nuova era dell’informatica, che richiede la velocità, la scalabilità e l’affidabilità che forniamo su Google Cloud”, ha dichiarato Amin Vahdat, vice president of Systems & Services Infrastructure di Google Cloud. “Come nostri clienti iniziare a esplorare le possibilità dell’AI generativa, siamo orgogliosi di offrire loro l’ultima innovazione della GPU L4 di NVIDIA come parte del nostro portafoglio di motori di elaborazione ottimizzati per i carichi di lavoro.”

Aiutare la creazione di nuove applicazioni di AI generativa

Google Cloud fornisce l’infrastruttura per un’ampia varietà di organizzazioni che offrono applicazioni di intelligenza artificiale generativa, molte delle quali che sono progettati per aiutare i professionisti a svolgere il loro lavoro meglio e più velocemente. L’inferenza rapida è la chiave per eseguire con successo le loro applicazioni.

Disponibilità

Le GPU NVIDIA L4 sono disponibili in anteprima privata su Google Cloud. Per richiedere l’accesso.

GTC 2023 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang

Guarda questo video su YouTube

Jensen Huang discute l’integrazione della piattaforma di inferenza NVIDIA per l’intelligenza artificiale generativa in Google Cloud nel suo keynote GTC