Meta punta sull’AI e sul metaverso come fattori chiave per il futuro dell’azienda, a fronte di un modello di business in via di maturazione, di una maggiore concorrenza e di venti contrari macroeconomici. Nella conferenza stampa sugli utili del secondo trimestre, Zuckerberg ha detto che Meta raddoppierà la percentuale di contenuti che l’AI consiglia agli utenti di Facebook, dal 15% ad almeno il 30% entro la fine del 2023. Attualmente, i feed di notizie sono dominati da ciò che gli utenti stessi pubblicano.

Le piattaforme di social media dell’azienda – Facebook, Instagram, WhatsApp – utilizzano l’intelligenza artificiale per migliorare i motori di raccomandazione dei contenuti, perfezionare le metriche di misurazione, migliorare la creatività e gli strumenti di targeting per inserzionisti e utenti, tra gli altri.

“I progressi nell’intelligenza artificiale ci consentono di pubblicare annunci personalizzati migliori utilizzando meno dati. Alimentare la messaggistica automatizzata e gli strumenti di creazione che consentono alle aziende di eseguire campagne più performanti “, ha affermato Zuckerberg.

Il motore di raccomandazione di Meta sarà diverso da quelli dei concorrenti: non includerà solo video in forma breve, ma anche testo, link, foto, contenuti condivisi in gruppi e discussioni nei commenti. Meta utilizzerà l’intelligenza artificiale per “decomprimere” il significato di ciò di cui tratta un post e curare le esperienze per gli utenti. Questo è “unico” e “creerà molto valore”, ha continuato Zuckerberg.

AI e apprendimento automatico al centro delle attività di Meta

Il COO Sheryl Sandberg, che si dimetterà in autunno, ha aggiunto che l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono una “parte davvero importante del modo in cui miglioriamo il posizionamento e le capacità di misurazione dei nostri annunci. L’intelligenza artificiale è una parte importante anche del modo in cui continuiamo a far crescere la monetizzazione dei video”.

L’attenzione sull’AI arriva quando Meta ha registrato il suo primo calo delle entrate anno su anno: 1% a 28,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, comprese le fluttuazioni dei cambi di valuta. A valuta costante, i ricavi sono aumentati del 3%, ma sono comunque scesi al di sotto delle aspettative di Wall Street. L’utile netto è diminuito del 36% a 6,7 miliardi di dollari (2,46 dollari per azione). Gli utenti attivi mensili di Facebook sono aumentati dell’1% a 2,93 miliardi dal 2021, ma sono leggermente diminuiti sequenzialmente.

Meta ha anche annunciato che il CFO David Wehner diventerà Chief strategy officer a partire da novembre, mentre Susan Li, attualmente vice president of finance, sarà il nuovo CFO.

I maggiori investimenti di Meta nell’AI hanno portato il suo team di ricerca a sviluppare una serie di modelli linguistici di recente, che coprono tutto, dal ripiegamento delle proteine alla modifica delle pagine di Wikipedia. Il più recente di questi è ESMFold, un modello progettato per rivaleggiare con AlphaFold di DeepMind nel prevedere con precisione le strutture proteiche.

I ricercatori di Meta e dell’Università del Texas (Austin) hanno pubblicato anche tre modelli di intelligenza artificiale open source per la comprensione audiovisiva del linguaggio e dei suoni umani nei video. I modelli sono progettati per migliorare l’acustica per esperienze di realtà aumentata.