Pierluigi Sandonnini giornalista

I grandi studi legali degli Usa stanno sperimentando strumenti di intelligenza artificiale, come GPT di OpenAI, in grado di gestire le incombenze tipicamente delegate agli avvocati di primo livello e di semplificare il lavoro complesso che affatica anche i leader degli studi più importanti.

Gli studi legali, così come i dipartimenti legali delle aziende, hanno oggi accesso a software in grado di svolgere attività di scrittura e ricerca, come la redazione di documenti e la lettura di contratti. Alcuni strumenti sono in grado di eseguire rapidamente ricerche legali che normalmente richiedono ore, setacciando migliaia di pagine di giurisprudenza in pochi minuti.

I nuovi prodotti utilizzano GPT-4 sviluppato da OpenAI; questi modelli linguistici di grandi dimensioni, sono in grado di riconoscere modelli, fare previsioni e creare contenuti elaborando enormi quantità di testo, immagini e audio.

I modelli di grandi dimensioni saranno probabilmente una svolta per le professioni dei colletti bianchi, grazie alla loro capacità di impegnarsi in una scrittura e in una ricerca sofisticate, ha dichiarato John Villasenor, professore e co-direttore dell’Institute for Technology, Law and Policy dell’Università della California, Los Angeles.

AI generativa, opportunità o minaccia per gli avvocati?

I rapidi sviluppi dell’AI potrebbero rappresentare una minaccia per il tipo di lavoro svolto nelle professioni dei colletti bianchi, come l’avvocatura. L’AI potrebbe anche cambiare le dinamiche finanziarie dell’attività legale, che fattura tariffe elevate per le molte ore dedicate a compiti complessi e dispendiosi in termini di tempo.

WHITEPAPER Le 4 fasi in cui l’AI migliora la gestione degli ordini. Scoprile nella guida inedita! Acquisti/Procurement Amministrazione/Finanza/Controllo

Un rapporto di Goldman Sachs di marzo ha previsto che il 44% del lavoro legale potrà essere automatizzato grazie agli strumenti emergenti di AI. Un documento di ricercatori dell’Università di Princeton, dell’Università della Pennsylvania e dell’Università di New York ha rilevato che i settori più esposti ai cambiamenti occupazionali dovuti all’AI generativa sono i servizi legali e i titoli, le materie prime e gli investimenti.

“Il cervello di un avvocato è fondamentalmente un enorme database di casi e precedenti”, dichiara Min-Kyu Jung, ex avvocato praticante che ha co-fondato un’azienda chiamata Latch, che utilizza GPT-4 per semplificare il processo di revisione e revisione dei contratti per gli avvocati. “È qualcosa che un computer può fare in modo molto più efficace di quanto potrebbe fare un uomo”.

Latch è stato lanciato all’inizio di aprile e ha già una lista d’attesa di oltre 80 aziende, tra cui studi legali e consulenti interni, ha dichiarato Jung.

Lo studio legale Allen & Overy afferma che migliaia di avvocati stanno utilizzando un altro strumento che utilizza la tecnologia GPT-4, chiamato Harvey, per attività quali la ricerca legale, la redazione di documenti e l’analisi dei contratti.

Gli avvocati dello studio riferiscono di aver speso meno tempo a reperire la giurisprudenza difficile da trovare, a completare le analisi e a rispondere alle domande in modo chiaro e sintetico. Harvey non ha sostituito il lavoro degli avvocati, ma fornisce invece un vantaggio, dicono. Un socio ha descritto l’impatto come “avere una risorsa junior in più a disposizione in qualsiasi momento della giornata”.

Significherà una riduzione delle ore fatturabili, la base del flusso di reddito di uno studio legale? “Sì, è una possibilità”, ha dichiarato David Lucking, socio dello studio. Tuttavia, l’adozione dell’AI in Allen & Overy non significa necessariamente che “ci sarà meno bisogno di un elemento umano”.

Secondo i titolari di alcuni studi legali, i clienti sono ancora diffidenti nel caricare informazioni sensibili in prodotti basati sul cloud. I potenziali clienti dell’AI si preoccupano anche di trasferire troppe responsabilità a un software che è opaco per la maggior parte delle persone. Alcuni dicono: “L’ultima cosa che voglio fare è esternalizzare il mio giudizio all’AI”, afferma Jung di Latch.