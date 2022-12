Il 98% degli amministratori delegati intervistati si sta preparando per una recessione, rispetto al 95% all’inizio di quest’anno. Lo ha dichiarato Dana Peterson, capo economista del Conference Board alla CNBC. E gli strateghi della Bank of America hanno affermato, venerdì 9 dicembre, che gli Stati Uniti potrebbero cadere in recessione nelle prossime 10-12 settimane.

In che modo ciò influenzerebbe sia gli utenti dell’AI che i fornitori che forniscono strumenti e competenze di AI? Ecco sette modi importanti in cui una recessione potrebbe avere un impatto sul settore:

1. Casi d’uso ben definiti saranno fondamentali

Una recessione potrebbe avere un impatto negativo sulla forza lavoro dell’AI a breve termine, ma ci sono alcuni casi d’uso basati sull’AI che vedranno una crescita e un’adozione più rapide, secondo Artem Kroupenev, VP of strategy presso il fornitore di prestazioni delle macchine Augury.

“Nello spazio dell’AI industriale stiamo assistendo a un focus più ristretto su soluzioni che stanno mostrando un valore rapido e concreto all’interno di casi d’uso ben definiti e che sono facili da adattare da utenti non esperti”, ha affermato. “Allo stesso tempo, stiamo assistendo a un arretramento delle soluzioni in cui il valore non è chiaro o il caso d’uso deve ancora essere ben definito”.

La salute delle macchine, o manutenzione predittiva, è un buon esempio di un caso d’uso industriale ben definito, ha spiegato: “La combinazione di AI e IoT porta a miglioramenti operativi rapidi e drammatici e non richiede alcun cambiamento significativo del comportamento degli utenti per adottarlo su larga scala”.

2. Le imprese che già utilizzano l’AI ne trarranno beneficio.

Ci saranno due scenari per l’uso aziendale dell’AI durante una recessione, secondo Wayne Butterfield, partner, ISG Automation, un’unità della società di ricerca e consulenza tecnologica globale ISG. I “le società che hanno già investito”, ha spiegato, continueranno a raccogliere i benefici dei loro precedenti investimenti nell’AI, mantenendo o espandendo i risparmi sui costi di cui già godono mentre utilizzano la tecnologia per migliorare l’esperienza dei clienti e dei dipendenti, ottenere un vantaggio competitivo e far crescere la loro linea di profitto.

D’altra parte, quelli che “non l’hanno fatto” continueranno a procedere con cautela. “Nel migliore dei casi, è una mossa audace scommettere in grande su una tecnologia non provata”, ha detto Butterfield in una e-mail. “Quindi, a meno che l’AI non stia già producendo risultati, ci vorrà un dirigente coraggioso per raddoppiare ora. Invece, i dirigenti si rivolgeranno ad altri metodi collaudati di riduzione dei costi”.

Naturalmente, l’uso dell’AI non dovrebbe essere considerato puramente un gioco di costo. In effetti, l’automazione e l’intelligenza artificiale non sono mai state così importanti, data la carenza di competenze e manodopera che molte industrie stanno affrontando. Molte organizzazioni faranno fatica a fornire anche le basi senza la tecnologia AI che aumenta la loro forza lavoro già allo stremo.

3. L’adozione di nuove tecnologie come l’AI generativa accelererà

Secondo Noam Fine, responsabile dell’AI presso la società di telecomunicazioni Vonage, una recessione globale è un acceleratore per l’adozione di nuove tecnologie.

“Le aziende stanno guadagnando nuova fiducia ed entusiasmo per l’AI, e in particolare per l’AI conversazionale, attraverso nuovi servizi di AI generativa costruiti su grandi set di dati”, ha affermato. “Ciò porterà a progetti pilota e alla volontà di sperimentare nuove soluzioni come un modo per gestire meglio la nuova situazione economica”. Il risultato, ha aggiunto, è che le aziende nello spazio “troveranno una nuova porta aperta che prima non c’era”.

Ha sottolineato che queste soluzioni saranno testate nel corso del 2023, ottenendo una trazione preliminare, ma non vede questo come un driver di licenziamenti nel settore. “Credo che usciremo dal 2023 con nuove tecnologie in atto, nuovi investimenti nella forza lavoro per supportare tali tecnologie e con una linea di business basata sull’intelligenza artificiale in rapida crescita per le aziende nello spazio”, ha affermato. “Man mano che ci avviciniamo al 2024 e con ulteriori successi in questo spazio, le risorse dei dipendenti saranno spostate per educare e formare i dipendenti a gestire e gestire questi nuovi servizi”.

4. Le organizzazioni potrebbero essere costrette ad appoggiarsi di più all’AI

Contrariamente a quanto si potrebbe credere, una recessione del 2023 potrebbe costringere le organizzazioni ad appoggiarsi alla tecnologia più che mai, con conseguente rapida espansione del panorama dell’AI, prevede David Raissipour, chief technology and product officer della società di servizi di sicurezza informatica Mimecast.

“Con la probabilità di team con risorse insufficienti che stanno già combattendo per i talenti, come la sicurezza informatica, le aziende probabilmente cercheranno di implementare soluzioni di intelligenza artificiale per aumentare le operazioni business critical, compresa la protezione informatica”, ha affermato. “I cattivi attori tendono a nutrirsi di incertezza economica, con la consapevolezza che ci sono risorse minime e un aumento dell’errore umano in questi periodi”. Inoltre, un ambiente di bilancio difficile in cui la leadership organizzativa deve prendere decisioni sulle soluzioni informatiche che rispondono alle esigenze più critiche, si traduce in un’organizzazione più vulnerabile agli attacchi informatici.

La nuova tecnologia AI dovrebbe essere sviluppata nel tentativo di risolvere una serie di potenziali attacchi informatici, ha aggiunto, mitigando al contempo i rischi aziendali dannosi posti da una recessione. “C’è l’opportunità di sviluppare una tecnologia AI in grado di scavare più a fondo, che si tratti di una singola e-mail o di una catena di comunicazioni, per comprendere grafici e metadati sociali, arricchendo così gli algoritmi per identificare meglio i rischi”.

5. I talenti ML licenziati si riverseranno nelle startup

Moses Guttmann, CEO e co-fondatore della piattaforma MLops ClearML, afferma che i recenti licenziamenti nell’apprendimento automatico sono probabilmente le assunzioni più recenti rispetto al personale a lungo termine che ha lavorato con ML per anni. “Dal momento che ML e AI sono diventati una tecnologia più comune nell’ultimo decennio, molte grandi aziende tecnologiche hanno iniziato ad assumere questi tipi di lavoratori perché potevano gestire i costi finanziari e tenerli lontani dai concorrenti, non necessariamente perché erano necessari”, ha affermato. Da questo punto di vista, non sorprende vedere così tanti lavoratori ML licenziati considerando il surplus all’interno delle aziende più grandi”.

Tuttavia, con la fine dell’era dell’accaparramento di talenti ML, potrebbe inaugurare una nuova ondata di innovazione e opportunità per le startup, ha spiegato. “Con così tanti talenti ora in cerca di lavoro, probabilmente vedremo molte di queste persone uscire dalla grande tecnologia e nelle piccole e medie imprese o startup”, ha affermato.

Tuttavia, per colmare il vuoto di meno persone in team profondamente tecnici, le aziende dovranno appoggiarsi ancora di più all’automazione per mantenere alta la produttività e garantire che i progetti raggiungano il completamento. “Ci aspettiamo anche di vedere le aziende che utilizzano la tecnologia ML mettere in atto più sistemi per monitorare e governare le prestazioni e prendere decisioni più basate sui dati su come gestire i team di ML o data science”, ha affermato.

6. Il costo di gestione dell’AI diventerà un obiettivo

Attualmente, l’AI è incredibilmente costosa e consuma enormi quantità di energia. Secondo Vishal Sikka, CEO e fondatore della società di software di sistemi Vianai, per prepararsi a una potenziale recessione le organizzazioni devono cercare di ridurre i costi e migliorare l’accelerazione delle prestazioni dell’AI di “molti ordini di grandezza”.

Solo allora, ha spiegato, l’AI può davvero diventare efficace ed entrare nella nostra vita quotidiana. “Uno dei posti migliori per le aziende e i fornitori per iniziare è guardare gli strumenti per ottimizzare le prestazioni dell’AI”, ha affermato. “I leader dovrebbero esaminare il loro stack tecnologico e determinare quali piattaforme offrono il miglior ROI e come supportano il lavoro dei dipendenti con l’aiuto dell’AI”.

L’organizzazione di questi strumenti, ha aggiunto, andrà a beneficio delle aziende che effettuano tagli di bilancio. “Riduce i costi complessivi delle infrastrutture in un’economia turbolenta”, ha affermato.

7. Le aziende investiranno in progetti di intelligenza artificiale con un impatto diretto sui ricavi

Se dovesse verificarsi una recessione del 2023, al fine di massimizzare i loro profitti, le aziende saranno più inclini a investire in progetti di intelligenza artificiale che hanno un impatto immediato e diretto sulla generazione di entrate, piuttosto che assumersi il rischio di investire nella ricerca fondamentale a lungo termine, ha affermato Plamen Minev, direttore tecnico, AI e cloud presso la società di servizi IT Quantum. “Ciò porterà alla ristrutturazione e alla riduzione del personale, a cui stiamo già assistendo”, ha affermato.

Allo stesso tempo, le aziende realizzeranno il potenziale dell’AI e sfrutteranno i suoi benefici, ha aggiunto, sottolineando che negli ultimi due anni la tecnologia AI si è rapidamente evoluta ed è diventata più accessibile e pratica.

Implementando l’intelligenza artificiale in aree come la progettazione e lo sviluppo di software, la gestione della revisione dei documenti, la diagnosi medica e la scoperta di farmaci, “il personale professionale può aumentare la propria produttività come mai prima d’ora”.