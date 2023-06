Accenture: investimento record da 3 miliardi di dollari nell’AI

Pierluigi Sandonnini giornalista

Gli annunci sull’AI generativa si susseguono a ritmo incalzante in questi giorni: tra i più importanti in termini di impegno finanziario c’è quello di Accenture, il gigante globale dei servizi professionali e di consulenza, che il 13 giugno ha annunciato che investirà 3 miliardi di dollari nell’AI nei prossimi tre anni, per potenziare il suo team di professionisti e le soluzioni incentrate sull’AI per i suoi clienti.

“C’è un interesse senza precedenti in tutte le aree dell’AI e l’investimento sostanziale che stiamo facendo nella nostra practice Data & AI aiuterà i nostri clienti a passare dall’interesse all’azione al valore, e in modo responsabile con chiari casi aziendali”, ha dichiarato Julie Sweet, presidente e CEO di Accenture.

L’annuncio comprende una serie di nuove iniziative volte ad assistere Accenture e i suoi clienti aziendali nello sviluppo di nuove strategie, modelli operativi, casi aziendali e architetture digitali di base di cui avranno bisogno per capitalizzare l’innovazione dell’AI.

Come Accenture investirà 3 mld di dollari

Accenture ha dichiarato che raddoppierà le dimensioni del suo team di Data & AI da 40mila dipendenti attuali a 80mila, attraverso una combinazione di assunzioni, formazione e, cosa fondamentale per le startup focalizzate sull’AI, acquisizioni. Secondo recenti rapporti, la forza lavoro totale di Accenture è di 738.000 persone, il che significa che i professionisti dell’AI costituiranno circa il 10% della forza lavoro totale dell’azienda in seguito all’ampliamento del team.

Accenture ha inoltre annunciato il suo AI Navigator for Enterprise, una nuova piattaforma che lavorerà con i clienti per definire i loro casi aziendali di AI e scegliere architetture/modelli per generare valore in modo responsabile. Accenture “investirà in relazioni nuove ed esistenti attraverso i suoi ecosistemi cloud, dati e AI leader del settore” e consentirà di sfruttare i modelli AI esistenti – presumibilmente alcuni dei popolari modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) attualmente utilizzati da milioni di persone – nonché nuovi “ambienti virtuali dinamici in grado di adattarsi ai cambiamenti del mondo reale”.

L’azienda con sede a Dublino, Irlanda, ha dichiarato che creerà acceleratori per la preparazione ai dati e all’AI in 19 settori.

Per promuovere l’utilizzo dell’AI generativa, Accenture ha lanciato un nuovo Centro per l’AI avanzata per i clienti e all’interno. Il Centro comprenderà attività di ricerca e sviluppo e investimenti per re-immaginare la fornitura di servizi utilizzando l’AI generativa e altre capacità emergenti.

“Nel prossimo decennio, l’AI sarà un mega-trend che trasformerà i settori, le aziende e il modo in cui viviamo e lavoriamo, dal momento che l’AI generativa trasformerà il 40% di tutte le ore lavorative”, ha dichiarato Paul Daugherty, Group Chief Executive di Accenture Technology. “La nostra practice ampliata Data & AI riunisce tutta la potenza e l’ampiezza di Accenture nella creazione di soluzioni specifiche per il settore che aiuteranno i nostri clienti a sfruttare il pieno potenziale dell’AI per rimodellare la loro strategia, la tecnologia e i modi di lavorare, promuovendo l’innovazione e il valore in modo responsabile e più veloce che mai.”