Accelerare la trasformazione digitale con il Natural language understanding

Reti, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, stringe una partnership con expert.ai, società quotata all’Euronext Growth Milan – attiva nel mercato dell’intelligenza artificiale per la comprensione del linguaggio naturale, per supportare le aziende nelle sfide poste dalla digitalizzazione.

Grazie alla consolidata esperienza di Reti nel condurre progetti di digital transformation e alle potenzialità dell’intelligenza artificiale di expert.ai applicata alla comprensione del linguaggio, le organizzazioni potranno aumentare i processi, migliorare l’interazione con i clienti e rendere più efficienti tutte le attività legate all’analisi dei testi e alla gestione delle informazioni di business. Inoltre, sfruttando l’approccio tecnologico trasparente di expert.ai, che consente di comprendere il comportamento degli algoritmi usati per analizzare e processare le informazioni, sarà possibile perfezionare le performance, ottimizzare gli obiettivi e garantire sempre la massima affidabilità degli algoritmi.

Reti ha scelto expert.ai per portare e implementare presso i clienti la piattaforma di expert.ai di natural language understanding (NLU). Sfruttando un ampio set di strumenti di intelligenza artificiale e flussi di lavoro molto avanzati, l’expert.ai Platform consente di sviluppare soluzioni innovative, in grado di trasformare testi e informazioni non strutturate in conoscenza e valore di business.

Il tutto nel rispetto di canoni di spiegabilità (explainable AI) e rapporto uomo-macchina basato su approcci human in the loop, dove la conoscenza e l’esperienza delle persone è al centro dei processi di apprendimento automatico, per garantire alti livelli di efficienza e, parallelamente, coerenza nei risultati ottenuti rispetto alle aspettative.

“Sempre più spesso sentiamo parlare di come l’intelligenza artificiale, gli algoritmi di machine learning, i meccanismi di deep learning, i big data, stiano trasformando o possano trasformare la nostra vita e portare vantaggio per il business aziendale” afferma Bruno Paneghini, presidente e amministratore delegato di Reti.

“La capacità di comprendere il linguaggio per estrarne dati e conoscenze strategiche garantisce vantaggi concreti e misurabili, migliorando la gestione delle informazioni di business e la relazione con i clienti così come i processi decisionali”, ha dichiarato Maurizio Mencarini, VP & Director EMEA Channel Development di expert.ai.