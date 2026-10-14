L’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale verso modelli agentici capaci di agire autonomamente richiede una profonda revisione dell’infrastruttura informatica aziendale. Per passare da semplici strumenti di supporto decisionale a soluzioni realmente operative, l’Agentic AI necessita di un’architettura capace di interpretare la realtà complessa in cui si trova ad agire. Questa sfida architetturale trova una risposta nel modello di rappresentazione dinamica noto come World Model, un sistema in grado di conferire capacità esecutiva e razionalità operativa agli agenti software.
approfondimento
World Model: l’architettura dati per rendere operativa l’agentic AI
L’evoluzione dell’AI agentica richiede un’architettura dati capace di unire ontologie, memoria operativa, rilevamento degli imprevisti e analisi ipotetiche per guidare decisioni aziendali e finanziarie in totale sicurezza. Questa sfida architetturale trova una risposta nel modello di rappresentazione dinamica noto come World Model
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