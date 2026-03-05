Secondo il Best Practice Report di Forrester, entro il 2026 l’intelligenza artificiale potrà automatizzare tra l’80% e il 99,9% delle attività quotidiane in alcune funzioni aziendali. Una prospettiva che impone a CEO, HR e data leader una revisione profonda del concetto stesso di lavoro.
report forrester
Human in the loop: cosa faranno davvero gli esseri umani nell’era degli agenti AI
Con l’automazione fino al 99% delle attività quotidiane, il ruolo umano non scompare ma si ridefinisce: sensing, surfacing e soothing diventano funzioni centrali nell’ecosistema degli agenti AI
