Human in the loop: cosa faranno davvero gli esseri umani nell’era degli agenti AI

Con l’automazione fino al 99% delle attività quotidiane, il ruolo umano non scompare ma si ridefinisce: sensing, surfacing e soothing diventano funzioni centrali nell’ecosistema degli agenti AI

Pubblicato il 5 mar 2026
Secondo il Best Practice Report di Forrester, entro il 2026 l’intelligenza artificiale potrà automatizzare tra l’80% e il 99,9% delle attività quotidiane in alcune funzioni aziendali. Una prospettiva che impone a CEO, HR e data leader una revisione profonda del concetto stesso di lavoro.

Roberto Cosentino
