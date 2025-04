Vertical reasoning: cos’è e come funziona l’AI pragmatica che ottimizza i processi

Il dibattito sulle applicazioni industriali dell’AI verte sulla tensione tra il potenziale generalista dei modelli di assistenza e le esigenze concrete delle aziende. Attualmente, a dominare la scena sono i Large Language Models (LLM) come ChatGPT, Gemini e Claude, che si stanno affermando nelle strategie di innovazione di numerose imprese. Vengono impiegati principalmente come assistenti versatili (percepiti come onniscienti), capaci di redigere email, generare report e scrivere codice. Questa significativa promessa di efficienza, tuttavia, solleva una domanda fondamentale tra i manager più pragmatici: questa AI “generalista”, così abile nella conversazione, è realmente in grado di affrontare le sfide specifiche, tecniche e spesso brutali del mondo della produzione e della supply chain?

L’AI generativa, fra promesse e risultati concreti

Molte aziende, spinte dall’onda dell’hype, stanno sperimentando le applicazioni di questi strumenti generici AI-powered. I risultati sono spesso interessanti per compiti d’ufficio, per automatizzare flussi di lavoro legati alla comunicazione o alla documentazione di base. Tuttavia, quando si cerca di applicare la stessa logica ai core process – ottimizzare un ciclo produttivo, diagnosticare un guasto su una linea complessa, ripianificare una catena di fornitura globale in tempo reale – il ritorno sull’investimento (ROI) fatica a materializzarsi. L’efficienza promessa rimane spesso confinata alla scrivania, lontana delle operation vere e proprie.

In realtà, il potenziale dell’intelligenza artificiale per il business strategico, quella capace di generare vantaggi competitivi tangibili e duraturi, non risiede nell’assistente “tuttofare” basato su modelli linguistici generici. Risiede, invece, nell’AI verticale o specialistica: sistemi di intelligenza artificiale progettati, addestrati e affinati per comprendere profondamente un dominio specifico, un settore o un processo produttivo.

Parliamo di un’AI che non si limita a generare indicazioni generiche su macchinari o flussi logistici basandosi su testi letti su internet, ma che ragiona su dati tecnici reali, interpreta segnali da sensori, comprende la fisica di un processo e suggerisce azioni concrete basate su quella comprensione.

Perché gli LLM generici non bastano all’industria

L’entusiasmo per gli LLM è comprensibile, data la loro impressionante capacità di manipolare il linguaggio naturale. Tuttavia, applicarli indiscriminatamente ai problemi industriali rivela rapidamente i loro limiti intrinseci, che vanno ben oltre la semplice mancanza di conoscenze verticalizzate.

Gli LLM sono enciclopedie vastissime, ma spesso superficiali. La loro conoscenza deriva dall’analisi statistica di enormi quantità di testo e codice. Possono citare un manuale tecnico, ma non comprendono i modelli che potrebbero governare la pressione in un impianto chimico, le tolleranze meccaniche di un componente critico o le interdipendenze complesse di una supply chain globale multi-livello. La loro comprensione è linguistica, probabilistica, non causale o basata sui principi fondamentali del settore.

Chiedere a un LLM generico di ottimizzare un processo basandosi solo su descrizioni testuali è come chiedere a un critico letterario di riparare un motore: può descriverlo eloquentemente, ma difficilmente saprà come farlo funzionare meglio.

Il problema delle allucinazioni dei LLM

Gli LLM sono anche noti per la loro tendenza a inventare informazioni plausibili ma errate, fenomeno noto come allucinazione. Se questo può essere un inconveniente minore nella stesura di una bozza email, diventa un rischio inaccettabile in ambito industriale. Affidare a un modello puramente probabilistico-linguistico la diagnosi di un guasto critico su una linea di produzione da milioni di euro o la riconfigurazione di parametri di sicurezza, può portare a errori costosi, pericolosi e potenzialmente catastrofici. Le decisioni industriali richiedono un grado di certezza e affidabilità basato su dati fattuali e comprensione profonda del contesto, non su correlazioni statistiche apprese da testi generici.

Ogni contesto industriale genera un insieme di dati eterogenei e specifici del dominio. Parliamo di schemi CAD, disegni P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams), log di sensori in tempo reale (spesso rumorosi e incompleti), distinte base (BOM) complesse, manuali d’uso pieni di diagrammi e tabelle, dati storici di manutenzione non sempre strutturati. Gli LLM generici, nonostante i costanti progressi, mostrano limiti intrinseci nel processare, interpretare e correlare efficacemente questa mole di informazioni multimodali e altamente specialistiche. La loro architettura è ottimizzata per il linguaggio e il codice, non per decifrare le sottigliezze di un diagramma di flusso di processo o interpretare le anomalie nei pattern vibrazionali di un cuscinetto.

In questo scenario operativo, i sistemi di intelligenza artificiale verticalizzati, capaci di effettuare ragionamenti complessi (reasoning) all’interno di un dominio specifico, possono offrire vantaggi significativi.

Articul8 AI

Articul8 AI rappresenta un esempio rilevante di questo approccio. Nata come spin-off indipendente da Intel, Articul8 si focalizza sulla fornitura di piattaforme di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) di livello enterprise, ottimizzate per settori con elevate esigenze di sicurezza e specificità, come quello finanziario, aerospaziale, delle telecomunicazioni, governativo e, appunto, industriale.

Come funziona il vertical reasoning

I sistemi di AI verticale (o vertical reasoning) hanno un’architettura pensata sin dall’inizio per eccellere in un compito o in un insieme di compiti specifici all’interno di un dominio particolare (es. manutenzione predittiva nel settore energetico, ottimizzazione della logistica farmaceutica, controllo qualità nella produzione automobilistica). Questi sistemi non imparano solo da dati generici del web, ma vengono addestrati con i dati specifici e spesso proprietari dell’azienda e del settore: manuali tecnici dettagliati, schemi P&ID, disegni CAD, dati storici di produzione e manutenzione (guasti, interventi, parametri operativi), flussi logistici passati, specifiche dei materiali, normative di settore.

Questo addestramento profondo permette al modello di sviluppare una comprensione radicata nella realtà operativa specifica.

Andando oltre la semplice correlazione statistica tipica degli LLM generici (“quando succede A, spesso segue B”), l’AI verticale, dotata di meccanismi di reasoning, prova a comprendere la natura e il contesto del problema prima di generare una risposta che contiene indicazioni operative. Analizzando dati multi-modali (testo, sensori, immagini, schemi), cerca di identificare le cause radice dei problemi (es. “Perché quel componente si è guastato?” “Qual è la sequenza di eventi che ha portato al blocco della linea?”), modellando, ove possibile, le relazioni causali all’interno del sistema fisico o del processo logistico.

Vertical reasoning: use case

Il valore dell’AI verticale non è misurabile soltanto in via teorica, ma si può già chiaramente valutare da alcuni use case reali di sistemi Articul8 che illustrano il tipo di problema risolto e quindi l’impatto pratico di questa tecnologia.

Nel manifatturiero avanzato, come nei settori dei semiconduttori o automotive, l’analisi delle cause radice (RCA) per guasti complessi è tradizionalmente un processo lento e costoso, che richiede significativi fermi linea mentre molteplici specialisti analizzano dati eterogenei (manuali, P&ID, log, dati storici). Un sistema di AI verticale, specificamente addestrato su informazioni pertinenti, supera questa sfida analizzando istantaneamente tutti i dati al verificarsi di un’anomalia: correla i sintomi con le informazioni tecniche e storiche, identifica le cause radice più probabili in pochi minuti e suggerisce interventi mirati basati sulla documentazione.

Il risultato è una drastica riduzione del tempo di diagnosi (MTTD) e del downtime complessivo, che genera significativi risparmi sui costi di mancata produzione e riparazione, consentendo, al contempo, alle risorse esperte di concentrarsi sulla risoluzione anziché sull’investigazione, come dimostrato da casi reali che hanno ridotto l’RCA da giorni a minuti.

Come funziona un sistema di Vertical reasoning

In ambienti tecnici complessi, la difficoltà per operatori e ingegneri nel reperire rapidamente informazioni specifiche all’interno di vaste documentazioni (manuali, SOP, report) tramite ricerche keyword tradizionali causa rallentamenti, errori e ostacola la condivisione della conoscenza. Un sistema di AI verticale, addestrato sull’intera base documentale aziendale, agisce come un “copilota” per la conoscenza: grazie a NLP avanzato e comprensione contestuale, permette agli utenti di porre domande in linguaggio naturale (es.”Come calibrare il sensore X sulla macchina Y, secondo l’ultima revisione?”) e ottenere risposte precise, puntuali e con riferimenti diretti alle fonti. Questo approccio accelera significativamente l’accesso alle informazioni corrette, come dimostrato da casi reali che evidenziano un aumento del 39% nel tasso di completamento del lavoro e un miglioramento del 27% nella rilevanza dei risultati di ricerca, traducendosi in maggiore efficienza operativa, riduzione degli errori e migliore onboarding del personale.

Gli analisti finanziari, sommersi da un flusso costante di dati eterogenei come report, notizie e trascrizioni, affrontano un processo lungo e spesso ripetitivo per estrarre insight significativi. Un assistente AI verticale, specificamente addestrato su dati finanziari e terminologia economica, risolve questa criticità sintetizzando automaticamente documenti estesi, estraendo KPI chiave, confrontando performance e identificando rischi od opportunità menzionati nelle fonti, presentando i risultati in modo strutturato.

Questo permette agli analisti di dedicare meno tempo alla raccolta dati e di focalizzarsi sull’analisi strategica di alto livello, migliorando così la qualità e la tempestività delle loro valutazioni. Pur non trattandosi di un esempio strettamente industriale, dimostra efficacemente come l’AI verticale potenzi il lavoro di conoscenza specialistica in qualsiasi settore, attraverso l’elaborazione mirata di dati specifici del dominio.

Gli use case analizzati hanno un unico filo conduttore: il Vertical reasoning è uno strumento potente per risolvere problemi operativi reali, garantendo ottimizzazioni ed efficientamenti misurabili.

I vantaggi nell’adozione una strategia Vertical reasoning

Adottare l’AI verticale sblocca vantaggi strategici cruciali:

migliora la competitività diretta, traducendo l’efficienza operativa in maggiore agilità e redditività;

diretta, traducendo l’efficienza operativa in maggiore agilità e redditività; aumenta la resilienza aziendale, permettendo di prevedere e assorbire meglio gli shock esterni;

aziendale, permettendo di prevedere e assorbire meglio gli shock esterni; valorizza i dati proprietari, trasformandoli da costo a risorsa strategica unica per addestrare sistemi performanti;

proprietari, trasformandoli da costo a risorsa strategica unica per addestrare sistemi performanti; potenzia il personale esperto, liberandolo da compiti ripetitivi e consentendogli di dedicarsi ad attività a più alto valore, favorendone la ritenzione.

Per implementare una strategia AI verticale in modo pragmatico, è consigliabile adottare un approccio incrementale. Il primo passo consiste nell’identificare le aree operative a maggior impatto o criticità, concentrandosi sui processi specifici (come la diagnostica guasti, la pianificazione della supply chain o il controllo qualità) dove esistono colli di bottiglia evidenti o dove un’ottimizzazione mirata porterebbe maggiormente benefici significativi e misurabili.

Parallelamente, è cruciale valutare onestamente la disponibilità, l’accessibilità e, soprattutto, la qualità dei dati tecnici, operativi e storici necessari per quel dominio, riconoscendo che la preparazione dei dati è un passaggio fondamentale per l’efficacia dell’AI.

Una volta individuate le aree prioritarie e verificata la fattibilità legata ai dati, è opportuno definire casi d’uso circoscritti e avviare progetti pilota con obiettivi chiari e metriche di successo misurabili (es. riduzione del MTTD, velocità di ricerca delle informazioni). Questo approccio permette di dimostrare rapidamente il valore applicativo dell’AI e di comprenderla meglio prima di scalare.

Nella scelta del supporto tecnologico o dei partner, è poi fondamentale privilegiare quelli con una comprovata expertise verticale specifica per il vostro settore industriale e i vostri processi, in grado di andare oltre le piattaforme generiche e di adattare i modelli alle esigenze uniche e ai dati proprietari dell’azienda; la conoscenza del dominio è, infatti, tanto critica quanto la competenza algoritmica.

Conclusioni

Mentre gli LLM generalisti continueranno a dominare le applicazioni general purpose con le loro capacità conversazionali e creative, la vera rivoluzione per l’efficienza e la competitività industriale risiede nella specificità. Per i leader manager del settore manifatturiero, della logistica e di altre industrie ad alta intensità operativa, la scelta più pragmatica è quella di andare oltre l’hype generalista per investire in soluzioni AI verticali, focalizzate, addestrate sui dati e sui processi unici dell’azienda. Soluzioni capaci di generare valore tangibile e misurabile nel minor tempo possibile.