Garantire la sicurezza informatica aziendale eliminando lo shadow IT

Eliminare, o almeno ridurre drasticamente, lo shadow IT — cioè l’uso da parte dei dipendenti di strumenti e servizi IT non autorizzati dall’azienda in cui lavorano — è fondamentale per rafforzare la sicurezza aziendale. Non basta vietarlo: bisogna capirne le cause e gestirlo strategicamente.

Perché il rischio di ‘caos digitale’ nasce proprio dalla mancanza di governance: proliferazione incontrollata di strumenti, duplicazione dei dati, assenza di standard e difficoltà nel garantire sicurezza e conformità.

Lo shadow IT nasce raramente da un intento di violare le regole aziendali; molto più spesso è una conseguenza a inefficienze percepite nei sistemi ufficiali. Quando i dipendenti si trovano a dover svolgere attività urgenti con strumenti aziendali lenti, poco intuitivi o limitanti, tendono a cercare soluzioni alternative.

In questo senso, lo shadow IT è spesso un sintomo di un disallineamento tra le esigenze operative quotidiane e le soluzioni tecnologiche messe a disposizione dall’organizzazione.

Un altro fattore determinante è la complessità dei processi IT interni. Se richiedere un nuovo software o ottenere un’autorizzazione richiede troppo tempo o implica passaggi burocratici complessi, i dipendenti possono sentirsi scoraggiati e decidere di agire autonomamente.

Sicurezza informatica aziendale: definizione moderna e ruolo nel business

Va anche considerato l’aspetto culturale: molti lavoratori sono abituati, nella vita privata, a utilizzare applicazioni digitali immediate, gratuite e facili da configurare.

Ciò abbassa la soglia di adozione di strumenti non autorizzati anche in ambito professionale, spesso senza una reale consapevolezza dei rischi legati alla sicurezza o alla gestione dei dati.

Comprendere queste dinamiche è fondamentale, perché affrontare lo shadow IT esclusivamente con divieti o restrizioni tecniche non risolve il problema alla radice.

La sicurezza informatica aziendale, nella sua accezione moderna, non può più essere considerata soltanto come un insieme di strumenti tecnici destinati a proteggere reti, sistemi e dati da minacce esterne.

Oggi rappresenta una funzione strategica integrata nel business, il cui obiettivo è garantire la continuità operativa, la fiducia degli stakeholder e la capacità dell’organizzazione di innovare in modo sicuro.

In passato, la sicurezza era vista principalmente come una barriera difensiva: firewall, antivirus e controlli perimetrali costituivano il nucleo delle attività. Tuttavia, con la diffusione del cloud, del lavoro da remoto e della trasformazione digitale, il perimetro aziendale è diventato fluido e distribuito.

Di conseguenza, la sicurezza si è evoluta verso un modello dinamico e proattivo, basato su principi come la gestione del rischio, la protezione dei dati e l’adozione di approcci come lo zero trust, che presuppone che nessun accesso sia automaticamente affidabile.

La sicurezza informatica aziendale è, quindi, l’insieme di strategie, processi, tecnologie e comportamenti organizzativi finalizzati a proteggere gli asset informativi e digitali, garantendo allo stesso tempo il supporto agli obiettivi di business.

Non si limita a prevenire gli attacchi, ma include anche la capacità di rilevarli tempestivamente, rispondere in modo efficace e ripristinare rapidamente le operazioni.

Il suo ruolo nel business è diventato centrale. Innanzitutto, è un fattore abilitante: senza adeguate misure di sicurezza, molte iniziative di innovazione — come l’adozione di servizi cloud, l’uso di dati avanzati o l’integrazione con partner esterni — non sarebbero sostenibili. Inoltre, contribuisce direttamente alla protezione del valore aziendale, evitando perdite economiche, danni reputazionali e sanzioni normative.

Vantaggi di una strategia di sicurezza integrata

La sicurezza è anche un elemento competitivo. Le aziende che dimostrano di gestire in modo efficace i rischi informatici trasmettono maggiore affidabilità a clienti, partner e investitori. In alcuni settori, come quello finanziario o sanitario, questo aspetto può rappresentare un vero e proprio vantaggio di mercato.

Una strategia di sicurezza integrata offre innanzitutto una maggiore protezione degli asset aziendali, poiché consente di coordinare in modo efficace persone, processi e tecnologie, riducendo le vulnerabilità e limitando i punti ciechi che spesso emergono quando le soluzioni sono frammentate.

Questo approccio contribuisce direttamente anche alla riduzione del rischio complessivo: grazie a una visione unitaria, l’organizzazione è in grado di identificare, valutare e mitigare le minacce in modo più sistematico e coerente.

Un ulteriore vantaggio riguarda la continuità operativa. Integrare la sicurezza nei processi aziendali significa essere meglio preparati a prevenire incidenti e, qualora si verifichino, a gestirli rapidamente, riducendo al minimo le interruzioni delle attività. Allo stesso tempo, questa integrazione porta a una ottimizzazione dei costi, evitando duplicazioni di strumenti e interventi e migliorando l’efficienza complessiva delle risorse impiegate.

Comprendere e governare lo shadow IT per ridurre il rischio di caos digitale

Comprendere e governare lo shadow IT significa, prima di tutto, accettare che non si tratti di un’anomalia temporanea ma di una componente strutturale delle organizzazioni moderne.

In un contesto in cui le tecnologie digitali sono sempre più accessibili, veloci da adottare e spesso intuitive, la conseguenza è che i dipendenti cercano soluzioni autonome per rispondere a esigenze operative immediate.

Ignorare o reprimere questo fenomeno senza comprenderlo rischia di generare un effetto opposto, spingendo lo shadow IT ancora più ‘nell’ombra’ e rendendolo quindi più pericoloso.

Lo shadow IT è spesso un indicatore di inefficienza interna. Dove emerge, segnala che i processi ufficiali non sono percepiti come adeguati: troppo lenti, troppo complessi o non allineati alle reali necessità del lavoro quotidiano. In questo senso, anziché essere visto solo come un rischio, può diventare una fonte preziosa di insight per migliorare l’offerta IT aziendale, rendendola più aderente alle aspettative degli utenti.

Senza una visione centralizzata, le informazioni si frammentano, i flussi di lavoro diventano opachi e aumenta la probabilità di errori, perdite di dati o violazioni. Governare lo shadow IT, quindi, non significa eliminarlo completamente — obiettivo spesso irrealistico — ma riportarlo entro un perimetro definito e gestito.

Come lo shadow IT espande la superficie di attacco

Lo shadow IT – ovvero l’utilizzo di applicazioni, software o servizi informatici senza l’approvazione e supervisione del reparto IT aziendale –, rappresenta un fattore critico nell’espansione della superficie di attacco di un’organizzazione. E introduce una serie di rischi che sfuggono al controllo centrale.

Innanzitutto, uno degli effetti più rilevanti è la perdita di visibilità. Quando il reparto IT non è a conoscenza degli strumenti utilizzati, non può monitorarli né applicare misure di sicurezza adeguate. Di conseguenza, eventuali vulnerabilità presenti in questi sistemi rimangono inosservate e possono essere facilmente sfruttate da un attaccante.

A questa mancanza di controllo si aggiunge il problema della gestione delle credenziali: molte applicazioni non autorizzate non richiedono autenticazione a più fattori e spesso gli utenti riutilizzano le stesse password, aumentando il rischio di attacchi come phishing o credential stuffing.

La gestione dei dati

Un altro aspetto critico riguarda la gestione dei dati. Attraverso lo shadow IT, informazioni aziendali sensibili possono essere archiviate o condivise su piattaforme cloud personali o non sicure, con il rischio concreto di fughe di dati o accessi non autorizzati. Questo comporta anche possibili violazioni normative, ad esempio rispetto al Gdpr con conseguenze legali oltre che di sicurezza.

In pratica, lo shadow IT espande la superficie di attacco perché introduce asset non controllati, riduce la capacità di monitoraggio e difesa dell’organizzazione e moltiplica i punti vulnerabili che possono essere sfruttati da un attaccante.

Principali minacce alla sicurezza informatica aziendale

Le principali minacce alla sicurezza informatica aziendale derivano da una combinazione di fattori tecnologici e umani: malware, attacchi di ingegneria sociale, vulnerabilità non corrette, gestione inadeguata degli accessi, rischi interni e dipendenze da terze parti.

La loro pericolosità risiede non solo nella singola tecnica, ma nella capacità degli attaccanti di combinarle per massimizzare l’efficacia degli attacchi.

Minacce interne vs esterne e loro impatto

Una delle minacce più diffuse è rappresentata dal phishing e dalle tecniche di ingegneria sociale. Un’altra minaccia molto rilevante è il malware, ovvero software dannoso progettato per infiltrarsi nei sistemi.

Tra le sue varianti più pericolose c’è il ransomware, che cifra i dati aziendali rendendoli inutilizzabili e richiede un riscatto per il ripristino. Questo tipo di attacco può bloccare completamente le attività di un’organizzazione, causando forti danni economici e reputazionali.

Anche la gestione inadeguata delle credenziali rappresenta un rischio critico. Password deboli, riutilizzate o non protette da autenticazione a più fattori facilitano attacchi come il brute force o il credential stuffing, permettendo agli attaccanti di accedere ai sistemi aziendali senza grandi difficoltà.

Gli attacchi alle supply chain

Un’altra minaccia crescente è rappresentata dagli attacchi alla supply chain, in cui gli aggressori compromettono fornitori o software di terze parti per infiltrarsi indirettamente nell’azienda bersaglio. Questo tipo di attacco è particolarmente insidioso perché sfrutta relazioni di fiducia già esistenti.

Non va poi sottovalutato il rischio interno, legato a dipendenti o collaboratori. Questi possono causare danni sia in modo involontario, ad esempio attraverso errori o negligenze, sia intenzionalmente, sottraendo dati o sabotando sistemi. Il fenomeno dello shadow IT rientra in questo ambito, poiché introduce strumenti non controllati che aumentano i rischi.

Strategie, standard e compliance per una sicurezza aziendale solida

Una sicurezza aziendale solida nasce dall’integrazione tra strategia, standard e compliance, ma soprattutto dalla capacità di trasformare questi elementi in pratiche concrete, adattive e sostenibili nel tempo.

È utile partire da una considerazione fondamentale: la sicurezza non è un prodotto né un insieme di strumenti, ma un processo continuo che coinvolge tecnologia, persone e organizzazione.

Molte aziende commettono l’errore di concentrarsi solo su soluzioni tecniche, trascurando la dimensione strategica e culturale, che invece è determinante.

Una strategia efficace di sicurezza deve essere innanzitutto allineata agli obiettivi di business. Non si tratta solo di ‘proteggere tutto’, ma di capire cosa è davvero critico per l’azienda — dati sensibili, continuità operativa, proprietà intellettuale — e costruire difese proporzionate al rischio.

In questo contesto, approcci come il modello zero trust stanno guadagnando sempre più importanza, perché superano l’idea tradizionale di perimetro sicuro e introducono una verifica continua di utenti, dispositivi e accessi.

Gli standard internazionali

Gli standard internazionali rappresentano una guida fondamentale per strutturare questa strategia. Framework come ISO/IEC 27001 offrono un approccio sistematico alla gestione della sicurezza delle informazioni, basato su analisi del rischio, controlli e miglioramento continuo.

Un’altra considerazione importante riguarda la gestione del rischio. Non esiste sicurezza assoluta, ma solo un livello di rischio accettabile. Le organizzazioni mature adottano processi strutturati di risk management per identificare, valutare e trattare i rischi in modo dinamico. Mentre una cultura della sicurezza diffusa riduce significativamente la superficie di attacco.

Inoltre, un aspetto spesso trascurato è la resilienza: non basta prevenire gli attacchi: bisogna essere pronti a gestirli. Ciò significa avere piani di risposta agli incidenti, capacità di rilevamento tempestivo e strategie di business continuity e disaster recovery.

Come definire standard di sicurezza per le applicazioni create dal business (Low Code/No Code)

Definire standard di sicurezza per le applicazioni sviluppate attraverso piattaforme aziendali (Low Code/No Code) richiede un cambio di prospettiva: non si può semplicemente applicare il modello tradizionale di sicurezza dello sviluppo software, perché qui gli sviluppatori sono spesso utenti di business e non specialisti IT.

Ciò significa trovare un equilibrio tra controllo e agilità: è necessario costruire regole chiare, ma anche semplici, integrate direttamente negli strumenti e nei processi, accompagnarle con governance e formazione.

Il primo passo è stabilire una governance chiara. Anche se le applicazioni vengono create fuori dall’IT, la responsabilità della sicurezza non può essere delegata completamente.

Un altro elemento centrale è la definizione di standard minimi obbligatori. Ad esempio, tutte le applicazioni devono utilizzare sistemi di autenticazione robusti, preferibilmente integrati con l’identità aziendale (Single Sign-On e autenticazione a più fattori).

Allo stesso modo, bisogna stabilire regole chiare sulla gestione dei dati: quali dati possono essere utilizzati, dove possono essere archiviati e con quali livelli di protezione. Qui entrano in gioco anche requisiti normativi come il Gdpr, che impongono vincoli precisi sul trattamento dei dati personali.

Un altro aspetto fondamentale è il controllo degli accessi. Le applicazioni Low Code/No Code spesso nascono per essere condivise rapidamente, ma senza un modello di autorizzazione ben definito si rischia di esporre informazioni sensibili. È quindi importante adottare il principio del privilegio minimo, garantendo che ogni utente abbia accesso solo a ciò che è strettamente necessario.

Tecnologie di difesa e strumenti avanzati per il business

In questo quadro, le tecnologie di difesa devono evolvere da semplici strumenti di protezione a veri e propri abilitatori sicuri dell’innovazione. Non si tratta più solo di ‘difendersi’, ma di integrare la sicurezza direttamente nei processi e negli strumenti usati dal business.

Le tecnologie di difesa per il business moderno devono essere integrate, intelligenti e orientate alla visibilità. Identity management, controllo del cloud, protezione dei dati, monitoraggio avanzato e governance delle piattaforme Low Code costituiscono un ecosistema che consente di innovare in sicurezza, senza rallentare il business ma anzi supportandolo in modo strutturato e sostenibile.

Un primo pilastro è rappresentato dalle piattaforme di controllo degli accessi e delle identità. Soluzioni di Identity and Access Management permettono di centralizzare autenticazione e autorizzazioni, integrando Single Sign-On e autenticazione a più fattori.

Le soluzioni

In questo ambito, strumenti come Microsoft Entra ID o Okta consentono di estendere politiche di sicurezza anche alle applicazioni create dal business, riducendo il rischio legato a credenziali deboli o mal gestite.

Accanto all’identità, diventa fondamentale la visibilità su ciò che accade fuori dal perimetro IT tradizionale. Qui entrano in gioco soluzioni di tipo CASB (Cloud Access Security Broker) e più in generale architetture SASE, che permettono di monitorare e controllare l’uso delle applicazioni cloud, incluse quelle shadow o sviluppate internamente. Questi strumenti aiutano a scoprire applicazioni non autorizzate, applicare policy di sicurezza e proteggere i dati in movimento.

La protezione dei dati è un altro asse centrale. Tecnologie di Data Loss Prevention (DLP) consentono di identificare e bloccare la fuoriuscita di informazioni sensibili, anche quando queste vengono gestite tramite app Low Code. Allo stesso tempo, strumenti di classificazione e cifratura dei dati permettono di mantenere il controllo indipendentemente da dove i dati vengano utilizzati o trasferiti.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella sicurezza informatica aziendale

Un ruolo sempre più importante è giocato dall’automazione e dall’intelligenza artificiale applicata alla sicurezza. Tecnologie di analisi comportamentale (UEBA) e sistemi di rilevamento basati su AI aiutano a identificare anomalie difficili da individuare con approcci tradizionali, migliorando la capacità di prevenzione e risposta.

L’AI sta diventando una risorsa sempre più centrale nella sicurezza informatica aziendale, trasformando il modo in cui le organizzazioni prevengono, rilevano e rispondono alle minacce.

In un contesto caratterizzato da una crescente complessità — dovuta a cloud, lavoro distribuito e applicazioni Low Code/No Code — i metodi tradizionali basati su regole statiche non sono più sufficienti.

Uno dei contributi principali dell’AI è nella capacità di rilevare anomalie. Attraverso tecniche di machine learning, i sistemi possono analizzare enormi volumi di dati e identificare comportamenti fuori norma, come accessi sospetti o utilizzi anomali delle applicazioni.

L’AI è inoltre fondamentale nel potenziamento dei sistemi di monitoraggio e risposta. Integrata in piattaforme SIEM e SOAR, permette di correlare eventi provenienti da diverse fonti, ridurre i falsi positivi e automatizzare le azioni di risposta. Questo significa che un incidente può essere identificato e contenuto in tempi molto più rapidi, riducendo l’impatto sull’organizzazione.

Nel contesto aziendale, l’AI supporta anche la gestione del rischio e la governance. Può aiutare a classificare automaticamente i dati, identificare vulnerabilità e suggerire priorità di intervento, facilitando decisioni più informate. Questo è particolarmente utile in ambienti dinamici, dove il numero di asset e applicazioni cresce rapidamente.

Tuttavia, l’adozione dell’intelligenza artificiale nella sicurezza non è priva di sfide. I modelli devono essere addestrati su dati di qualità, altrimenti rischiano di generare risultati inaccurati. Inoltre, è necessario garantire trasparenza e controllo, evitando una dipendenza cieca da sistemi automatizzati.

Cultura aziendale e sicurezza: formare e responsabilizzare il business

Costruire una cultura aziendale orientata alla sicurezza significa passare da un approccio basato sul controllo a uno basato sulla consapevolezza e sulla responsabilità diffusa.

Solo quando il business comprende il proprio ruolo e dispone degli strumenti e delle conoscenze adeguate, la sicurezza diventa davvero efficace e parte integrante del modo di lavorare.

Quando si parla di sicurezza informatica in azienda, la tecnologia è solo una parte del problema: la vera differenza la fa la cultura organizzativa. Senza una cultura della sicurezza diffusa, anche le migliori soluzioni tecniche rischiano di essere aggirate, ignorate o utilizzate in modo improprio.

Per questo motivo, formare e responsabilizzare il business non è un’attività accessoria, ma un elemento strategico.

Un altro aspetto cruciale è la semplicità. Se le policy di sicurezza sono percepite come troppo complesse o ostacolanti, gli utenti tenderanno a cercare scorciatoie, alimentando fenomeni come lo Shadow IT.

Al contrario, una buona cultura della sicurezza si costruisce anche offrendo strumenti ufficiali che siano facili da usare quanto — o più — delle alternative non autorizzate.

Un ulteriore elemento importante è la misurazione. La cultura della sicurezza non è qualcosa di astratto: può e deve essere monitorata attraverso indicatori come il tasso di clic su campagne di phishing simulato, la partecipazione alla formazione o il numero di incidenti causati da errore umano. Questi dati aiutano a capire dove intervenire e come migliorare nel tempo.

Come prepararsi a incidenti: piani di risposta e resilienza

Prepararsi agli incidenti informatici significa costruire una struttura organizzata, testata e adattiva, in cui tecnologia, processi e persone lavorano insieme.

Non si tratta di evitare ogni attacco, ma di essere pronti ad affrontarlo senza compromettere la continuità e la fiducia nel business.

Prepararsi agli incidenti non significa solo ridurre il rischio, ma accettare che prima o poi un evento critico si verificherà e organizzarsi per gestirlo nel modo più efficace possibile. In questo senso, la sicurezza matura non si misura solo nella capacità di prevenzione, ma soprattutto nella resilienza: la capacità di continuare a operare, limitare i danni e ripristinare rapidamente i servizi.

Il punto di partenza è la definizione di un piano di risposta agli incidenti (Incident Response Plan). Questo documento non deve essere teorico, ma operativo: deve stabilire chiaramente ruoli, responsabilità e procedure.

È fondamentale sapere in anticipo chi deve intervenire, chi prende decisioni critiche e come devono essere gestite le comunicazioni, sia interne che verso l’esterno. Durante un incidente, infatti, il tempo è un fattore decisivo e l’improvvisazione è uno dei principali ostacoli.

La comunicazione durante un incidente è spesso sottovalutata ma cruciale. È necessario prevedere come informare dipendenti, clienti, partner e, se necessario, autorità competenti.

La resilienza, infine, implica anche la capacità di apprendere dagli incidenti. Dopo ogni evento, è fondamentale condurre un’analisi per capire cosa è successo, quali controlli hanno fallito e come migliorare.

Casi aziendali: gestione efficace della sicurezza e governance dello shadow IT

Le aziende più mature dal punto di vista tecnologico non cercano di eliminare completamente lo Shadow IT, obiettivo spesso irrealistico, ma puntano a comprenderlo e governarlo.

Numerosi casi aziendali dimostrano come questo fenomeno possa essere affrontato in modo efficace attraverso strategie mirate e un approccio equilibrato.

Un caso concreto nel settore bancario

Nel settore bancario, ad esempio, una grande istituzione europea si è trovata a gestire una situazione in cui erano in uso centinaia di applicazioni cloud non autorizzate.

Il problema principale non era solo la quantità, ma la totale mancanza di visibilità su dove finissero i dati sensibili. L’azienda ha quindi introdotto strumenti avanzati di monitoraggio, come i Cloud Access Security Broker, che hanno consentito di analizzare il traffico di rete e classificare le applicazioni in base al loro livello di rischio.

Questo intervento non ha semplicemente ridotto il numero di strumenti non autorizzati, ma ha soprattutto restituito al reparto IT il controllo sui flussi informativi.

Casi concreti nelle aziende tecnologiche

Un approccio diverso, ma altrettanto efficace, è stato adottato da alcune aziende tecnologiche, che hanno scelto di non contrastare lo shadow IT con politiche rigide e restrittive.

In questi contesti, il blocco indiscriminato degli strumenti non autorizzati si era rivelato controproducente, spingendo i dipendenti a trovare soluzioni alternative ancora meno controllabili.

La risposta è stata quella di creare un ambiente più flessibile, basato su un catalogo ufficiale di applicazioni approvate e su processi rapidi per richiedere nuovi strumenti. Coinvolgendo direttamente i team operativi nelle decisioni tecnologiche, l’azienda è riuscita a trasformare un comportamento ‘ombra’ in una collaborazione trasparente, aumentando il livello di conformità senza compromettere la produttività.

Un caso concreto nel settore retail

Nel settore retail, invece, il problema si è manifestato soprattutto nella condivisione impropria di dati attraverso account personali.

In questo caso, la soluzione non si è limitata all’introduzione di tecnologie di controllo, ma ha puntato fortemente sulla governance e sulla formazione. Definire politiche chiare sull’uso degli strumenti digitali e sensibilizzare i dipendenti sui rischi legati alla sicurezza ha contribuito a ridurre molto il fenomeno del data leakage.

In parallelo, l’azienda ha investito in strumenti ufficiali più intuitivi e accessibili, dimostrando che spesso lo Shadow IT nasce anche da una scarsa usabilità delle soluzioni aziendali.

Conclusioni

Da questi casi emerge chiaramente che non esiste una soluzione unica, ma alcune linee guida comuni. La prima riguarda la necessità di ottenere visibilità: un’organizzazione non può proteggere ciò che non conosce. Monitorare il traffico e comprendere quali strumenti vengono utilizzati è il punto di partenza per qualsiasi strategia efficace.

Fondamentale è anche la definizione di una governance chiara, che stabilisca regole, responsabilità e criteri per l’adozione delle tecnologie. Quando i dipendenti percepiscono l’IT come un alleato e non come un ostacolo, sono più propensi a rispettare le linee guida e policy aziendali.