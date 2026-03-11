Intelligenza Artificiale AI Leader AI Generativa Robotica Normative Sicurezza

applicazioni

Ferrovie dello Stato Italiane e Salesforce: sistemi agentici per passeggeri, merci e logistica

Home Intelligenza Artificiale AI4SupplyChain
Indirizzo copiato

Per il Gruppo FS diventa operativa la nuova ‘foundation agentica’: una piattaforma digitale unica che servirà oltre 800 milioni di passeggeri all’anno e gestirà la logistica per 50 milioni di tonnellate di merci. Guidata dai dati e capace di orchestrare l’intera customer experience a livello globale

Pubblicato il 11 mar 2026
Stefano Casini

giornalista

Ferrovie dello Stato Salesforce

Ferrovie dello Stato Italiane accelera il suo percorso lanciato sui binari della trasformazione digitale con l’avvio di una nuova Foundation agentica integrata.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Stefano Casini
giornalista

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Ferrovie AI

  • applicazioni

    Le Ferrovie dello Stato Italiane corrono sui binari dell'AI

    07 Ago 2025

    di Stefano Casini

    Condividi
  • Logistica: solo il 27% delle aziende italiane ha integrato soluzioni di AI nei propri sistemi di gestione dei trasporti

  • scenari

    Logistica: solo il 27% delle aziende italiane ha integrato soluzioni di AI nei propri sistemi di gestione dei trasporti

    29 Set 2025

    di Stefano Casini

    Condividi
  • Aeroporti di Roma

  • applicazioni

    Aeroporti di Roma, il servizio ai passeggeri decolla con l’assistente virtuale smart

    18 Nov 2025

    di Stefano Casini

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x